ЕС согласовал 18-й пакет санкций против России, он один из самых сильных на сегодня, - Каллас
Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России.
Об этом сообщила высокий представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ.
"ЕС только что одобрил один из самых сильных на сегодня пакетов санкций против России. Мы еще больше сокращаем военный бюджет Кремля, преследуем еще 105 кораблей теневого флота и ограничиваем доступ российских банков к финансированию.
Строительство трубопроводов "Северный поток" будет запрещено.
Нижний предел цены на нефть. Мы оказываем усиление давления на российскую военную промышленность, китайские банки, что позволяет им обходить санкции, и блокируем экспорт технологий, используемых в БПЛА", - отметила она.
Санкции также повлияют на тех, кто занимается идеологической обработкой украинских детей, добавила она.
Ограничения будут касаться крупнейшего НПЗ "Роснефти" в Индии. Впервые наказали санкциями реестр судов.
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ЄС це демократія і світська влада , не плутай...
ничего они не боятся и не хотят, просто отрабатывают кремлевское бабло
что за хрень. идеология притамана всем, идеология - система концептуально оформленных идей, и вопрос только в том на чем эти идеи базируются
https://library.fiveable.me/key-terms/ap-gov/democratic-ideology
а тут и думать не надо, все давно придумано, даже в твоей ссылке написано:
"Democratic ideology is a political philosophy"
- заборону ПП-2, який і так не працює
- зниження цінової межі на нафту з 60 до 48 доларів (платити будемо й далі, але трохи менше)
- санкції проти 102 суден тіньового флоту (їх декілька тисяч)
- персональні санкції стосовно російських посадовців (заборонять їм в'їзд в ЄС)