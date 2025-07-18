ЕС согласовал 18-й пакет санкций против России, он один из самых сильных на сегодня, - Каллас

Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России.

Об этом сообщила высокий представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС только что одобрил один из самых сильных на сегодня пакетов санкций против России. Мы еще больше сокращаем военный бюджет Кремля, преследуем еще 105 кораблей теневого флота и ограничиваем доступ российских банков к финансированию.

Строительство трубопроводов "Северный поток" будет запрещено.

Нижний предел цены на нефть. Мы оказываем усиление давления на российскую военную промышленность, китайские банки, что позволяет им обходить санкции, и блокируем экспорт технологий, используемых в БПЛА", - отметила она.

Санкции также повлияют на тех, кто занимается идеологической обработкой украинских детей, добавила она.

Ограничения будут касаться крупнейшего НПЗ "Роснефти" в Индии. Впервые наказали санкциями реестр судов.

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