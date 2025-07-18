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Новости Санкции ЕС против России
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ЕС согласовал 18-й пакет санкций против России, он один из самых сильных на сегодня, - Каллас

Евросоюз одобрил 18 пакет санкций против России

Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России.

Об этом сообщила высокий представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС только что одобрил один из самых сильных на сегодня пакетов санкций против России. Мы еще больше сокращаем военный бюджет Кремля, преследуем еще 105 кораблей теневого флота и ограничиваем доступ российских банков к финансированию.

Строительство трубопроводов "Северный поток" будет запрещено.

Нижний предел цены на нефть. Мы оказываем усиление давления на российскую военную промышленность, китайские банки, что позволяет им обходить санкции, и блокируем экспорт технологий, используемых в БПЛА", - отметила она.

Санкции также повлияют на тех, кто занимается идеологической обработкой украинских детей, добавила она.

Ограничения будут касаться крупнейшего НПЗ "Роснефти" в Индии. Впервые наказали санкциями реестр судов.

Читайте: Россия активизирует использование в Украине химоружия, что вызывает серьезную обеспокоенность, - Каллас

Евросоюз одобрил 18 пакет санкций против России

Автор: 

санкции (11673) Евросоюз (17408) Каллас Кая (248)


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Топ комментарии
+19
Підарів орбана з фіцо в підвалі зачинили?
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18.07.2025 09:45 Ответить
+12
Можливо попередили їх про те, що якщо вони не підтримують ідеологію ЄС - то ЄС виключить їх і буде діяти окремо..
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18.07.2025 09:48 Ответить
+12
Фицо с Орбаном объяснили что их место в хлеву у стойла а если будут дохера чирикать то окажутся возле параши...
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18.07.2025 10:02 Ответить
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Кому яйки затиснули?
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18.07.2025 09:45 Ответить
Я так зрозумів пішли назустріч Фіцо і відмовилися забороняти рос. газ на ринок ЕС
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18.07.2025 11:52 Ответить
Кому яйки затиснули?
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18.07.2025 09:45 Ответить
Симонян і грудь поголили.
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18.07.2025 10:14 Ответить
Підарів орбана з фіцо в підвалі зачинили?
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18.07.2025 09:45 Ответить
Можливо попередили їх про те, що якщо вони не підтримують ідеологію ЄС - то ЄС виключить їх і буде діяти окремо..
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18.07.2025 09:48 Ответить
Ідеологія притаманна диктаторським режимам.
ЄС це демократія і світська влада , не плутай...
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18.07.2025 09:50 Ответить
Я мав на увазі що попруть їх взагалі з Євресоюзу
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18.07.2025 09:54 Ответить
Не попруть ніколи, це європейські нації ...вони просто маленькі і стратегічно бояться і зочуть дешевого московського краденого гасу, ЄС дав їм гарантії підтримки от вони і проголосували( а фіци і орбани тимчасові)
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18.07.2025 09:59 Ответить
"вони просто маленькі і стратегічно бояться і зочуть дешевого московського краденого гасу"

ничего они не боятся и не хотят, просто отрабатывают кремлевское бабло
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18.07.2025 10:57 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!
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18.07.2025 11:20 Ответить
Ідеологія, ідея, ціль, - це компас, якому підпорялюдковані засоби і методи, існує завжди. Без цього лише хаос.
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18.07.2025 10:25 Ответить
"Ідеологія притаманна диктаторським режимам"

что за хрень. идеология притамана всем, идеология - система концептуально оформленных идей, и вопрос только в том на чем эти идеи базируются
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18.07.2025 10:55 Ответить
Тільки так не всі думають:

https://library.fiveable.me/key-terms/ap-gov/democratic-ideology
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18.07.2025 11:07 Ответить
"Тільки так не всі думають"

а тут и думать не надо, все давно придумано, даже в твоей ссылке написано:
"Democratic ideology is a political philosophy"
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18.07.2025 11:24 Ответить
Скоріше за все сказали немає підписів немає грошей для вас!!! Це ж дотаційні країни!!!
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18.07.2025 10:22 Ответить
Мабуть пообіцяли зняти з дотацій. З ЄС їх, на жаль, не виключити, а ось якщо годувати їх менше, ніж зараз, то їхній "мудрий нарід" їх самих винесе. Вперед ногами.
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18.07.2025 11:23 Ответить
рашка ганяє 900 танкерів тіньового флоту - довгенько ще прийдеться її чмурити
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18.07.2025 09:52 Ответить
А Україна - всього один тіньовий нафтогін «Дружба», але чмурити його (є така підозра) доведеться ще довше.
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18.07.2025 10:03 Ответить
Мабуть показали таки фіцоорбаногадюкіну прект нового статут ЄС , де таким указатєль на мацковські бєларуZько-рашистські саюзи .
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18.07.2025 09:52 Ответить
А мальта де ділась,вони ж на пару з Фіциком були,мабуть сказали що будуть смоктать у х@йла.
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18.07.2025 10:00 Ответить
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18.07.2025 10:23 Ответить
Та скільки там тієї Мальти?! Язика показувати з-під чиєїсь руки ще може, а немає руки - немає й язика...
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18.07.2025 11:25 Ответить
Фицо с Орбаном объяснили что их место в хлеву у стойла а если будут дохера чирикать то окажутся возле параши...
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18.07.2025 10:02 Ответить
100500
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18.07.2025 10:53 Ответить
Ну нарешті вже ,хоч орбан і фіцо попили крові і послабили санкції .
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18.07.2025 11:01 Ответить
Один із найсильніших санкційних пакетів включає:

- заборону ПП-2, який і так не працює
- зниження цінової межі на нафту з 60 до 48 доларів (платити будемо й далі, але трохи менше)
- санкції проти 102 суден тіньового флоту (їх декілька тисяч)
- персональні санкції стосовно російських посадовців (заборонять їм в'їзд в ЄС)
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18.07.2025 11:08 Ответить
 
 