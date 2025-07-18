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Новини Санкції ЄС проти Росії
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ЄС погодив 18-й пакет санкцій проти Росії, він один із найсильніших на сьогодні, - Каллас

Євросоюз схвалив 18 пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС щойно схвалив один із найсильніших на сьогодні пакетів санкцій проти Росії. Ми ще більше скорочуємо військовий бюджет Кремля, переслідуємо ще 105 кораблів тіньового флоту та обмежуємо доступ російських банків до фінансування.

Будівництво трубопроводів "Північний потік" буде заборонено.

Нижча межа ціни на нафту. Ми чинимо посилення тиску на російську військову промисловість, китайські банки, що дозволяє їм обходити санкції, та блокуємо експорт технологій, що використовуються в БПЛА", - зазначила вона.

Санкції також вплинуть на тих, хто займається ідеологічною обробкою українських дітей, додала вона.

Обмеження стосуватимуться найбільшого НПЗ "Роснефти" в Індії. Вперше покарали санкціями реєстр суден.

Читайте: Росія активізує використання в Україні хімзброї, що викликає серйозне занепокоєння, - Каллас

Євросоюз схвалив 18 пакет санкцій проти Росії

Автор: 

санкції (12404) Євросоюз (13883) Каллас Кая (315)


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Топ коментарі
+14
Підарів орбана з фіцо в підвалі зачинили?
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18.07.2025 09:45 Відповісти
+7
Можливо попередили їх про те, що якщо вони не підтримують ідеологію ЄС - то ЄС виключить їх і буде діяти окремо..
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18.07.2025 09:48 Відповісти
+6
Фицо с Орбаном объяснили что их место в хлеву у стойла а если будут дохера чирикать то окажутся возле параши...
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18.07.2025 10:02 Відповісти
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Кому яйки затиснули?
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18.07.2025 09:45 Відповісти
Кому яйки затиснули?
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18.07.2025 09:45 Відповісти
Симонян і грудь поголили.
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18.07.2025 10:14 Відповісти
Підарів орбана з фіцо в підвалі зачинили?
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18.07.2025 09:45 Відповісти
Можливо попередили їх про те, що якщо вони не підтримують ідеологію ЄС - то ЄС виключить їх і буде діяти окремо..
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18.07.2025 09:48 Відповісти
Ідеологія притаманна диктаторським режимам.
ЄС це демократія і світська влада , не плутай...
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18.07.2025 09:50 Відповісти
Я мав на увазі що попруть їх взагалі з Євресоюзу
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18.07.2025 09:54 Відповісти
Не попруть ніколи, це європейські нації ...вони просто маленькі і стратегічно бояться і зочуть дешевого московського краденого гасу, ЄС дав їм гарантії підтримки от вони і проголосували( а фіци і орбани тимчасові)
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18.07.2025 09:59 Відповісти
Ідеологія, ідея, ціль, - це компас, якому підпорялюдковані засоби і методи, існує завжди. Без цього лише хаос.
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18.07.2025 10:25 Відповісти
Скоріше за все сказали немає підписів немає грошей для вас!!! Це ж дотаційні країни!!!
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18.07.2025 10:22 Відповісти
рашка ганяє 900 танкерів тіньового флоту - довгенько ще прийдеться її чмурити
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18.07.2025 09:52 Відповісти
А Україна - всього один тіньовий нафтогін «Дружба», але чмурити його (є така підозра) доведеться ще довше.
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18.07.2025 10:03 Відповісти
Мабуть показали таки фіцоорбаногадюкіну прект нового статут ЄС , де таким указатєль на мацковські бєларуZько-рашистські саюзи .
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18.07.2025 09:52 Відповісти
А мальта де ділась,вони ж на пару з Фіциком були,мабуть сказали що будуть смоктать у х@йла.
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18.07.2025 10:00 Відповісти
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18.07.2025 10:23 Відповісти
Фицо с Орбаном объяснили что их место в хлеву у стойла а если будут дохера чирикать то окажутся возле параши...
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18.07.2025 10:02 Відповісти
 
 