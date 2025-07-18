ЄС погодив 18-й пакет санкцій проти Росії, він один із найсильніших на сьогодні, - Каллас

Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС щойно схвалив один із найсильніших на сьогодні пакетів санкцій проти Росії. Ми ще більше скорочуємо військовий бюджет Кремля, переслідуємо ще 105 кораблів тіньового флоту та обмежуємо доступ російських банків до фінансування.

Будівництво трубопроводів "Північний потік" буде заборонено.

Нижча межа ціни на нафту. Ми чинимо посилення тиску на російську військову промисловість, китайські банки, що дозволяє їм обходити санкції, та блокуємо експорт технологій, що використовуються в БПЛА", - зазначила вона.

Санкції також вплинуть на тих, хто займається ідеологічною обробкою українських дітей, додала вона.

Обмеження стосуватимуться найбільшого НПЗ "Роснефти" в Індії. Вперше покарали санкціями реєстр суден.

Читайте: Росія активізує використання в Україні хімзброї, що викликає серйозне занепокоєння, - Каллас