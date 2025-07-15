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Новини застосування забороненої хімічної зброї
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Росія активізує використання в Україні хімзброї, що викликає серйозне занепокоєння, - Каллас

Хімічна зброя

Росія активізує використання в Україні хімічної зброї, про що свідчать дані кількох розвідок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це журналістам у Брюсселі 15 липня після засідання Ради ЄС із закордонних справ повідомила висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

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"Інформація про використання Росією хімічної зброї в Україні надходить від нідерландської та німецької розвідок. І таке використання активізується. Це, власне, відкриті джерела інформації, адже Міністерство оборони Нідерландів публікувало це", - зауважила Каллас.

Вона додала, що для неї було відкриттям, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну "Росія вже 9 тис. разів використовувала хімічну зброю проти українських військ".

"Це серйозно. Розвідка каже, що вони посилюють такі атаки. Це викликає велике занепокоєння", - заявила Каллас.

Знову ж таки, це показує, що Росія хоче завдати якомога більше болю та страждань, щоб Україна здалася", - підсумувала висока представниця ЄС.

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Нагадаємо, нідерландські спецслужби зібрали докази широкомасштабного використання Росією забороненої хімічної зброї у війні проти України.

Також Європейський Союз запровадив додаткові обмежувальні заходи проти трьох російських організацій, причетних до розробки та використання в Україні хімічної зброї.

Автор: 

хімічна зброя (359) Каллас Кая (312)


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"Інформація про використання Росією хімічної зброї в Україні надходить від нідерландської та німецької розвідок.
У разведника буданова что во рту?
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15.07.2025 19:00 Відповісти
Про що це говорить?Європейські цінності,гуманність,правила ведення війни,всілякі конвенції- та пуйло прибор клав на всі ці міжнародні правила.Є така пропозиція що клин клином вишибають.
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15.07.2025 19:14 Відповісти
Може час вже збрити бороди, щоб протигаз прилягав щiльно. Адже вiд кацапiв можна всього очiкувати.
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15.07.2025 19:43 Відповісти
Ми раді, що ви стурбовані!
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15.07.2025 22:34 Відповісти
 
 