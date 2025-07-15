Росія активізує використання в Україні хімзброї, що викликає серйозне занепокоєння, - Каллас
Росія активізує використання в Україні хімічної зброї, про що свідчать дані кількох розвідок.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це журналістам у Брюсселі 15 липня після засідання Ради ЄС із закордонних справ повідомила висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.
"Інформація про використання Росією хімічної зброї в Україні надходить від нідерландської та німецької розвідок. І таке використання активізується. Це, власне, відкриті джерела інформації, адже Міністерство оборони Нідерландів публікувало це", - зауважила Каллас.
Вона додала, що для неї було відкриттям, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну "Росія вже 9 тис. разів використовувала хімічну зброю проти українських військ".
"Це серйозно. Розвідка каже, що вони посилюють такі атаки. Це викликає велике занепокоєння", - заявила Каллас.
Знову ж таки, це показує, що Росія хоче завдати якомога більше болю та страждань, щоб Україна здалася", - підсумувала висока представниця ЄС.
Нагадаємо, нідерландські спецслужби зібрали докази широкомасштабного використання Росією забороненої хімічної зброї у війні проти України.
Також Європейський Союз запровадив додаткові обмежувальні заходи проти трьох російських організацій, причетних до розробки та використання в Україні хімічної зброї.
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