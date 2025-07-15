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Новости применение запрещенного оружия
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Россия активизирует использование в Украине химического оружия, что вызывает серьезную обеспокоенность, - Каллас

Химическое оружие

Россия активизирует использование в Украине химического оружия, о чем свидетельствуют данные нескольких разведок.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом журналистам в Брюсселе 15 июля после заседания Совета ЕС по иностранным делам сообщила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.

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"Информация об использовании Россией химического оружия в Украине поступает от нидерландской и немецкой разведок. И такое использование активизируется. Это, собственно, открытые источники информации, ведь Министерство обороны Нидерландов публиковало это", - отметила Каллас.

Она добавила, что для нее было открытием, что с начала полномасштабного вторжения в Украину "Россия уже 9 тыс. раз использовала химическое оружие против украинских войск".

"Это серьезно. Разведка говорит, что они усиливают такие атаки. Это вызывает большое беспокойство", - заявила Каллас.

"Опять же, это показывает, что Россия хочет нанести как можно больше боли и страданий, чтобы Украина сдалась", - подытожила высокая представительница ЕС.

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Напомним, нидерландские спецслужбы собрали доказательства широкомасштабного использования Россией запрещенного химического оружия в войне против Украины.

Также Европейский Союз ввел дополнительные ограничительные меры против трех российских организаций, причастных к разработке и использованию в Украине химического оружия.

Автор: 

химическое оружие (381) Каллас Кая (247)


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"Інформація про використання Росією хімічної зброї в Україні надходить від нідерландської та німецької розвідок.
У разведника буданова что во рту?
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15.07.2025 19:00 Ответить
Про що це говорить?Європейські цінності,гуманність,правила ведення війни,всілякі конвенції- та пуйло прибор клав на всі ці міжнародні правила.Є така пропозиція що клин клином вишибають.
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15.07.2025 19:14 Ответить
Може час вже збрити бороди, щоб протигаз прилягав щiльно. Адже вiд кацапiв можна всього очiкувати.
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15.07.2025 19:43 Ответить
 
 