Россия активизирует использование в Украине химического оружия, что вызывает серьезную обеспокоенность, - Каллас

Россия активизирует использование в Украине химического оружия, о чем свидетельствуют данные нескольких разведок.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом журналистам в Брюсселе 15 июля после заседания Совета ЕС по иностранным делам сообщила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.

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"Информация об использовании Россией химического оружия в Украине поступает от нидерландской и немецкой разведок. И такое использование активизируется. Это, собственно, открытые источники информации, ведь Министерство обороны Нидерландов публиковало это", - отметила Каллас.

Она добавила, что для нее было открытием, что с начала полномасштабного вторжения в Украину "Россия уже 9 тыс. раз использовала химическое оружие против украинских войск".

"Это серьезно. Разведка говорит, что они усиливают такие атаки. Это вызывает большое беспокойство", - заявила Каллас.

"Опять же, это показывает, что Россия хочет нанести как можно больше боли и страданий, чтобы Украина сдалась", - подытожила высокая представительница ЕС.

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Напомним, нидерландские спецслужбы собрали доказательства широкомасштабного использования Россией запрещенного химического оружия в войне против Украины.

Также Европейский Союз ввел дополнительные ограничительные меры против трех российских организаций, причастных к разработке и использованию в Украине химического оружия.