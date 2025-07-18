Барро про 18-й пакет санкцій ЄС: "Разом із США ми примусимо Путіна до припинення вогню"
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро привітав ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії та наголосив на вирішальній ролі Франції в цьому процесі.
Про це він написав у соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.
Барро назвав новий санкційний пакет "безпрецедентним", адже він спрямований як проти Росії, так і проти третіх країн, що підтримують агресора.
"Франція зіграла вирішальну роль. Разом із США ми примусимо Володимира Путіна до припинення вогню", - зазначив він.
Нагадаємо, 18 липня Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Кая Каллас назвала його одним із найсильніших.
До 18-го пакета санкційних заходів проти Росії увійшли понад сотня суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.
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Якби всі країни хоча б по 10%зробили те,що Україна робить,раша давно б в кордони садового кільця повернулася...а так все тимчасово..30 р тому ще з голоду подихала,а тепер півсвіту шантажує..
Якщо пу погодиця на паузу в разі уникнення покарання і задоволенн, його хотєлок, то за допомогою пупсіка і сі збере сили і неолєдмінно посуне далі.
Чи є ще міжн.право?
чи жива та оон?
де вимога ген.ассамблеї до пу? де чітке визначення від оон, що пу загарбник, а не "визволитель" ісконних земель і "захисник" руzzкомовних від України... чи його бомби виборочно вбивать? де гарантія того, що він не посуне далі асвабаждать и защищать права руzzких на Заході, як він казав, що кордони расєї ніде не кінчаються...
Болючим пунктом в пакеті санкцій могла би стати заборона в загалі припинити видачу віз пуйлостанцім і заборона їм купувати активи і нерухомість= реальний залізний занавес.
...дієвий вплив на пу має тільки сі, тому що без його підтримки пу вже давно б здувся... як то було Казахстані
...один свісток з Піднебесной...і всі при своїх