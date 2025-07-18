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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Барро про 18-й пакет санкцій ЄС: "Разом із США ми примусимо Путіна до припинення вогню"

Держсекретар Франції у справах Європи Жан-Ноель Барро

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро привітав ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії та наголосив на вирішальній ролі Франції в цьому процесі.

Про це він написав у соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.

Барро назвав новий санкційний пакет "безпрецедентним", адже він спрямований як проти Росії, так і проти третіх країн, що підтримують агресора.

"Франція зіграла вирішальну роль. Разом із США ми примусимо Володимира Путіна до припинення вогню", - зазначив він.

Нагадаємо, 18 липня Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Кая Каллас назвала його одним із найсильніших.

До 18-го пакета санкційних заходів проти Росії увійшли понад сотня суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.

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Автор: 

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Разом зі США ? - Трамп поки ганяє шарики
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18.07.2025 10:20 Відповісти
Це добре, дякуємо, однак до припинення вогню його може примусити тільки високе мистецтво, концерт кабздону
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18.07.2025 10:23 Відповісти
наівні. Його не зупинить ні 19-й, ні 20-й пакет. Тільки чорний.
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18.07.2025 10:25 Відповісти
Цікаво як фіцу "умовили"?..
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18.07.2025 10:36 Відповісти
Мова вже про звільнення окупованих територій не йде...припинення вогню,яке раша порушить на 18-й секунді і скаже,що то вогонь у відповідь...
Якби всі країни хоча б по 10%зробили те,що Україна робить,раша давно б в кордони садового кільця повернулася...а так все тимчасово..30 р тому ще з голоду подихала,а тепер півсвіту шантажує..
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18.07.2025 10:51 Відповісти
...ключеве слово: умови закінчення війни.
Якщо пу погодиця на паузу в разі уникнення покарання і задоволенн, його хотєлок, то за допомогою пупсіка і сі збере сили і неолєдмінно посуне далі.
Чи є ще міжн.право?
чи жива та оон?
де вимога ген.ассамблеї до пу? де чітке визначення від оон, що пу загарбник, а не "визволитель" ісконних земель і "захисник" руzzкомовних від України... чи його бомби виборочно вбивать? де гарантія того, що він не посуне далі асвабаждать и защищать права руzzких на Заході, як він казав, що кордони расєї ніде не кінчаються...
Болючим пунктом в пакеті санкцій могла би стати заборона в загалі припинити видачу віз пуйлостанцім і заборона їм купувати активи і нерухомість= реальний залізний занавес.
...дієвий вплив на пу має тільки сі, тому що без його підтримки пу вже давно б здувся... як то було Казахстані
...один свісток з Піднебесной...і всі при своїх
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18.07.2025 10:57 Відповісти
Щось видно, що примусалка ще не виросла, а *********, то завжди можна. Сховались суки за Україною і плещуть язиками
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18.07.2025 11:18 Відповісти
 
 