Барро про 18-й пакет санкцій ЄС: "Разом із США ми примусимо Путіна до припинення вогню"

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро привітав ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії та наголосив на вирішальній ролі Франції в цьому процесі.

Про це він написав у соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.

Барро назвав новий санкційний пакет "безпрецедентним", адже він спрямований як проти Росії, так і проти третіх країн, що підтримують агресора.

"Франція зіграла вирішальну роль. Разом із США ми примусимо Володимира Путіна до припинення вогню", - зазначив він.

Нагадаємо, 18 липня Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Кая Каллас назвала його одним із найсильніших.

До 18-го пакета санкційних заходів проти Росії увійшли понад сотня суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США має завдати нищівного санкційного удару по Росії і тих, хто її підтримує, - Будріс