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Новини Санкції ЄС проти Росії
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США має завдати нищівного санкційного удару по Росії і тих, хто її підтримує, - Будріс

Кястутіс Будріс про 18 пакет санкцій

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс привітав схвалення 18 пакету санкцій ЄС проти РФ та наголосив, що новим пакетом Європа завдає санкційного удару, який Росія не зможе проігнорувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Будріс написав у Х.

"Завдяки подальшим санкціям проти понад 100 суден тіньового флоту, 22 російських банків, забороні на "Північний потік-1 і -2" та зниженню верхньої межі ціни на нафту ми гарантуємо, що Росія продовжуватиме йти курсом завершення у неї кривавих грошей, - йдеться в дописі.

"ЄС проклав шлях. Тепер настав час для ідеального шторму – Сенат США має проголосувати за законопроєкт про санкції проти Росії, що накладає нищівний тягар на російську економіку і тих, хто підживлює російську загарбницьку війну", – додав Будріс.

Нагадаємо, 18 липня Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Кая Каллас назвала його одним із найсильніших. 

До 18-го пакета санкційних заходів проти Росії увійшли понад сотня суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.

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санкції (12404) США (23834) Євросоюз (13883)


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Вони під нищівними санкціями з часів Івана Грозного.🤭🤭🤭Коли ви,ідіоти,вже зрозумієте,що їм до сраки ваші санкції.
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18.07.2025 10:08 Відповісти
телепень, під якими під нищівними санкціями була рашка ?
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18.07.2025 10:11 Відповісти
Телепень,це ти.Вчи історію.
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18.07.2025 12:41 Відповісти
попереднє "до сраки"...

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18.07.2025 10:30 Відповісти
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18.07.2025 11:28 Відповісти
 
 