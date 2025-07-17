Трамп готує нові мита для 150 країн: "Буде 10% або 15%, ще не вирішили"

Найближчими днями Білий дім розішле понад 150 країнам листи-попередження про нові єдині мита у розмірі 10% або 15% на їхні товари. Запровадження тарифів заплановане на 1 серпня, якщо партнери не погодяться на "кращі умови" торгівлі зі Сполученими Штатами.

Про це президент США Дональд Трамп заявив напередодні, передає Bloomberg.

Пояснюючи мотиви такого рішення, Трамп підкреслив, що йдеться переважно про "невеликі економіки, які не ведуть значного бізнесу з США", однак він "не виключає" окремих угод, що можуть знизити фінальну ставку для готових до переговорів країн.

"Ми просто надішлемо повідомлення про оплату та вкажемо тариф. Він буде однаковим для всіх у цій групі", – сказав американський лідер, уточнивши, що остаточний рівень ще "не визначено", але це "буде ймовірно 10% або 15%".

В останні тижні адміністрація Трампа уже висунула вимоги щодо нових мит Великій Британії, Канаді, ЄС, В’єтнаму та Індонезії, надавши країнам час до 1 серпня для "покращення" умов. Європейський Союз, який сподівався на рамкову угоду зі США, назвав такий підхід "непередбачуваним" і готує можливі кроки у відповідь.

Економісти відзначають, що фіксована ставка нижча за деякі попередні заяви Трампа у 20-35 %, але сам факт масового тарифного "листа-ультиматуму" підвищує невизначеність для бізнесу. Головний азійсько-тихоокеанський економіст Natixis Алісія Ґарсія Ерреро вважає, що таким чином "Трамп усвідомлює, що занадто високі мита є деструктивними".

Водночас Трамп назвав відправлені листи уже "фактичними угодами" й додав, що байдужий до того, чи вдасться швидко домовитися з ЄС.

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Раніше повідомлялось, що Трамп оголосив про торговельну угоду з Індонезію: домовились про зниження мита до 19%.

Водночас через агресивну тарифну політику, споживчі ціни в США зросли найшвидшими темпами з початку року.