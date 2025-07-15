Відповідь на мита Трампа: У Єврокомісії підготували торговельні контрзаходи проти США на 72 мільярди євро

У випадку запровадження анонсованих президентом США Дональдом Трампом мит на європейські товари у розмірі 30%, Єврокомісія підготувала пакет контрзаходів, які можуть торкнутися імпорту американських товарів на загальну суму у 72 мільярди євро.

Пропозицію Єврокомісії на зустрічі міністрів торгівлі країн ЄС 14 липня представив єврокомісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович, передає Deutsche Welle.

Він наголосив, що ЄС сподівається досягнути угоди із США щодо митних тарифів шляхом переговорів. За його словами, Брюссель підходив до переговорів з Вашингтоном "конструктивно та з повною інтенсивністю".

Однак, ЄС повинен бути готовим до будь-якого розвитку подій, "включаючи, якщо це буде необхідно, добре обдумані та пропорційні заходи для відновлення балансу в наших трансатлантичних відносинах", попередив Шефчович.

Він нагадав, що ЄК вже вдруге відклала до початку серпня запровадження конртзаходів щодо американських виробів зі сталі та алюмінію, які мали набути чинності у ніч на вівторок, 15 липня.

"Сьогодні Комісія надає державам-членам пропозицію щодо другого списку товарів, імпорту зі США на суму близько 72 мільярдів євро. Тепер вони матимуть можливість обговорити його", – сказав єврокомісар.

Шефчович зауважив, що цей список не є вичерпним, тому ЄС може вдатися і до інших заходів. Він також повідомив, що ЄС "подвоює зусилля, щоб відкрити нові ринки" для своїх товарів.

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Як повідомлялося, на початку липня президент США Дональд Трамп почав розсилати листи лідерам країн з попередженням про підвищення мит з 1 серпня.

Зокрема, він попередив про запровадження нових 30% мит на товари з ЄС, які почнуть діяти з цієї дати, якщо сторонам не вдасться досягти іншої угоди.

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у відповідь попередила, що запровадження мит порушить ключові трансатлантичні ланцюги поставок, що зашкодить бізнесу та споживачам по обидва боки Атлантики.

При цьому ЄС вдруге, до 1 серпня, вирішив відкласти запровадження нових митних тарифів на сталь та алюміній зі США, сподіваючись досягти угоди шляхом переговорів.