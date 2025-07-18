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Новини Санкції США проти Росії
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Барро: Ультиматум Трампа Путіну - "чудова новина", залишилось 45 днів

Жан-Ноель Барро про допомогу Трампа Україні

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро назвав "чудовою новиною" 50-денний ультиматум Дональда Трампа до президента РФ Володимира Путіна.

Про це він заявив на спільній пресконференції з німецьким колегою Йоганом Вадефулем у Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це чудова новина - те, що президент Трамп дав Володимиру Путіну 50 днів, а зараз це вже 45 днів, щоб припинити вогонь або зіткнутися зі 100-відсотковим митом для Росії і країн, які продовжують торгувати з нею, зокрема, нафтою", - зазначив Барро.

Барро також зазначив, що Франція та Німеччина долучилися до нового пакета санкцій проти РФ, який розробляється у координації зі США. Поточну ситуацію в Україні він охарактеризував як "набагато менш гіршу", ніж очікувалося пів року тому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Барро про 18-й пакет санкцій ЄС: "Разом із США ми примусимо Путіна до припинення вогню"

Французький міністр наголосив, що РФ веде колоніальну війну, яка загрожує не лише європейській, а й глобальній безпеці. Підтримка України, за його словами, має включати санкції, зброю, фінанси та політичну єдність Заходу.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

За даними WSJ, після того, як Росія вкотре обстріляла Україну пізно ввечері 11 липня, президент США Дональд Трамп зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу. Лідер США погодився із пропозицією щодо допомоги Києву.

Водночас Трамп досі думає та сподівається, що російський диктатор Володимир Путін налаштований на мир.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ зазнає високих мит та вторинних санкцій, якщо за 50 днів не буде досягнуто мирної угоди з Україною, - Білий дім

Автор: 

путін володимир (24308) Трамп Дональд (6495) Барро Жан-Ноель (44)


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Топ коментарі
+6
Насправді трамп дав #уйлу рівно стільки, скільки той і сам хотів для літнього наступу.
Як трамп раніше казав - треба дати побитись, як у хокеї? Отож.
Рашисти щось іще захоплять, закінчаться 50 днів, мине ще пару тижнів, трамп введе чергові смішні санкції, рашисти прийдуть на перемовини і висунуть той самий ультиматум, можливо, "поступляться" лише вимогою не мати іноземну зброю, трамп заявить Україні "Так чого вам ще треба, погоджуйтесь, інакше знову зупиню всі військові постачання".
Фронт почне валитись, а за таких обставин і з активним інформаційним бомбардуванням з боку ботів, яких є десятки навіть тут і з якими модератори граються в свободу слова, більше 50% опитаних українців проголосують за поступки #уйлу, яке в результаті знову всіх переграло й увійде в історію. А ми подякуємо трампу, Байдену, Обамі, Бушам, своїм батькам, самим собі, і будемо згадувати, як колись у нас було 52 мільйони громадян і Крим.
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18.07.2025 17:38 Відповісти
+4
Якщо щодня рудому не нагадуватимуть про ультиматум, через 50 днів він скаже, що нічого такого не було.
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18.07.2025 17:51 Відповісти
+3
Який там ультиматум - поки потужний струс повітря
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18.07.2025 17:41 Відповісти
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Насправді трамп дав #уйлу рівно стільки, скільки той і сам хотів для літнього наступу.
Як трамп раніше казав - треба дати побитись, як у хокеї? Отож.
Рашисти щось іще захоплять, закінчаться 50 днів, мине ще пару тижнів, трамп введе чергові смішні санкції, рашисти прийдуть на перемовини і висунуть той самий ультиматум, можливо, "поступляться" лише вимогою не мати іноземну зброю, трамп заявить Україні "Так чого вам ще треба, погоджуйтесь, інакше знову зупиню всі військові постачання".
Фронт почне валитись, а за таких обставин і з активним інформаційним бомбардуванням з боку ботів, яких є десятки навіть тут і з якими модератори граються в свободу слова, більше 50% опитаних українців проголосують за поступки #уйлу, яке в результаті знову всіх переграло й увійде в історію. А ми подякуємо трампу, Байдену, Обамі, Бушам, своїм батькам, самим собі, і будемо згадувати, як колись у нас було 52 мільйони громадян і Крим.
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18.07.2025 17:38 Відповісти
Який там ультиматум - поки потужний струс повітря
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18.07.2025 17:41 Відповісти
Основную "дичь" в лентах ФБ генерирует ИИ! Но пока политики, на корпус, опережают ИИ по генерируемой "дичи" в информационных лентах!
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18.07.2025 17:45 Відповісти
Формулювання «колоніальна війна» не має права звучати.Цим принижується масштабність війни та її геополітичне значення. А воно насправді- світове. Бо колонія ніколи не могла б впливати на міжнародну систему безпеки так, як це робить Україна. Вона захищає цю безпеку.Ми давним давно не колонія, а Путін поставив собі масштабні цілі по знищенню сусідньої держави та захопленню Європейського континенту.
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18.07.2025 17:49 Відповісти
Якщо щодня рудому не нагадуватимуть про ультиматум, через 50 днів він скаже, що нічого такого не було.
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18.07.2025 17:51 Відповісти
Здається, тут десь трампон протупив. Чому саме 50 діб? Чому не 350, 550? Ааа, зрозуміло; він потім подовжить цей термін (ну, як і до цього було).
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18.07.2025 17:56 Відповісти
Франція вирішила обмежитись полум'яними заявами, а у реальних справах сподіватись, як завжди, на США.
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18.07.2025 17:59 Відповісти
Проблема з цими ультиматумами у тому, що їх треба було оголошувати у 2022 році. А зараз, коли русня закупила все необхідне для війни, чхати вони на них хотіли.
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18.07.2025 18:01 Відповісти
залишилось 45 днів
- до нового "ультиматуму" ?
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18.07.2025 18:11 Відповісти
В принципі правильно тримати за язика рижого ********.
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18.07.2025 18:18 Відповісти
24 години, два тижні, 100 днів? Якщо раніше не вдалося "тримати за язика", чому зараз має вдасться?
Якщо #уйло його попросить - він відсуне той ультиматум ще на 100500 днів.
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18.07.2025 19:26 Відповісти
хтось має сумніви щодо двотижневої пролонгації останнього ультиматума?
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18.07.2025 19:11 Відповісти
Кому термін ультиматуму ,а кому загибель,однак це їх не хвилює,як і в Україні,ну "загинув герой" і далі .....це при умові що побратими витягли на свої позиції,а то тут те що кацапи попередавали помершими-80% їхнього кацапського непотребу ....жодні ДНК не збігаються...
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18.07.2025 19:30 Відповісти
 
 