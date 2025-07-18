Барро: Ультиматум Трампа Путіну - "чудова новина", залишилось 45 днів

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро назвав "чудовою новиною" 50-денний ультиматум Дональда Трампа до президента РФ Володимира Путіна.

Про це він заявив на спільній пресконференції з німецьким колегою Йоганом Вадефулем у Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це чудова новина - те, що президент Трамп дав Володимиру Путіну 50 днів, а зараз це вже 45 днів, щоб припинити вогонь або зіткнутися зі 100-відсотковим митом для Росії і країн, які продовжують торгувати з нею, зокрема, нафтою", - зазначив Барро.

Барро також зазначив, що Франція та Німеччина долучилися до нового пакета санкцій проти РФ, який розробляється у координації зі США. Поточну ситуацію в Україні він охарактеризував як "набагато менш гіршу", ніж очікувалося пів року тому.

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Французький міністр наголосив, що РФ веде колоніальну війну, яка загрожує не лише європейській, а й глобальній безпеці. Підтримка України, за його словами, має включати санкції, зброю, фінанси та політичну єдність Заходу.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

За даними WSJ, після того, як Росія вкотре обстріляла Україну пізно ввечері 11 липня, президент США Дональд Трамп зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу. Лідер США погодився із пропозицією щодо допомоги Києву.

Водночас Трамп досі думає та сподівається, що російський диктатор Володимир Путін налаштований на мир.

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