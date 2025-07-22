Изменения в войне в Украине должны наступить до зимы, - министр обороны Эстонии Певкур

Изменение в оборонительной войне Украины против России должно произойти до наступления зимы, и момент истины может наступить уже в течение 50-дневного ультиматума, предоставленного Москве президентом США Дональдом Трампом для заключения мира.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Я думаю, что момент истины действительно должен наступить в течение этих 44-43 дней, которые остались до окончания ультиматума Трампа, и так дальше продолжаться не может. Навстречу новой зиме точно не пойдут с осознанием, что никаких изменений не будет", - сказал Певкур.

По словам министра обороны, Белый дом начал понимать, что для сохранения инициативы в украинском конфликте нужно что-то сделать. До сих пор пробовали разные варианты: военную помощь Украине, экономическое давление на Россию и многое другое, но пока ничто не повлияло на Москву - Россия придерживается своих очень жестких и негибких условий для Украины, которые являются неприемлемыми для Киева.

Теперь, по словам Певкура, Западу не остается ничего другого, как предоставить Украине наступательное оружие, с помощью которого она сможет добиться визуальных успехов в войне, что будет иметь положительный психологический эффект.

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"Если бы украинцы могли использовать ракеты дальнего радиуса действия, они получили бы больше поддержки со стороны США, и было бы визуально видно, что теперь что-то движется в положительном направлении, потому что на фронте от этого очень многое зависит. Если три с половиной года длится массивный военный конфликт, плюс еще десять лет постоянной напряженности, то в этот момент визуальные сигналы могут повлиять больше, чем реальный прорыв фронта в том или ином месте. Визуальная сторона очень важна, и об этом прежде всего стоит задуматься Соединенным Штатам", - подчеркнул Певкур.

Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

По данным WSJ, после того, как Россия в очередной раз обстреляла Украину поздно вечером 11 июля, президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Лидер США согласился с предложением о помощи Киеву.

В то же время Трамп до сих пор думает и надеется, что российский диктатор Владимир Путин настроен на мир.