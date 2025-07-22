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Новости Санкции США против России
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Изменения в войне в Украине должны наступить до зимы, - министр обороны Эстонии Певкур

певкур,ханно

Изменение в оборонительной войне Украины против России должно произойти до наступления зимы, и момент истины может наступить уже в течение 50-дневного ультиматума, предоставленного Москве президентом США Дональдом Трампом для заключения мира.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Я думаю, что момент истины действительно должен наступить в течение этих 44-43 дней, которые остались до окончания ультиматума Трампа, и так дальше продолжаться не может. Навстречу новой зиме точно не пойдут с осознанием, что никаких изменений не будет", - сказал Певкур.

По словам министра обороны, Белый дом начал понимать, что для сохранения инициативы в украинском конфликте нужно что-то сделать. До сих пор пробовали разные варианты: военную помощь Украине, экономическое давление на Россию и многое другое, но пока ничто не повлияло на Москву - Россия придерживается своих очень жестких и негибких условий для Украины, которые являются неприемлемыми для Киева.

Теперь, по словам Певкура, Западу не остается ничего другого, как предоставить Украине наступательное оружие, с помощью которого она сможет добиться визуальных успехов в войне, что будет иметь положительный психологический эффект.

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"Если бы украинцы могли использовать ракеты дальнего радиуса действия, они получили бы больше поддержки со стороны США, и было бы визуально видно, что теперь что-то движется в положительном направлении, потому что на фронте от этого очень многое зависит. Если три с половиной года длится массивный военный конфликт, плюс еще десять лет постоянной напряженности, то в этот момент визуальные сигналы могут повлиять больше, чем реальный прорыв фронта в том или ином месте. Визуальная сторона очень важна, и об этом прежде всего стоит задуматься Соединенным Штатам", - подчеркнул Певкур.

Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

По данным WSJ, после того, как Россия в очередной раз обстреляла Украину поздно вечером 11 июля, президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Лидер США согласился с предложением о помощи Киеву.

В то же время Трамп до сих пор думает и надеется, что российский диктатор Владимир Путин настроен на мир.

Автор: 

Эстония (1472) Трамп Дональд (6029) война в Украине (5307)


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Топ комментарии
+2
Казка про бурятів вже не діє, пішли в хід казки про кадирівців?
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22.07.2025 11:28 Ответить
+1
Зелебобік виліз, там твої сьогодні ліквідовують НАБУ/САП, щоб до сонцесяйного не долізли, а ти тут відпрацьовуєш?
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22.07.2025 11:42 Ответить
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КалДыровцы могут погнать только ваню в свинарник, пока его натащу оприходывают.
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22.07.2025 11:22 Ответить
Казка про бурятів вже не діє, пішли в хід казки про кадирівців?
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22.07.2025 11:28 Ответить
А по вашій логіці ТЦК не репресивна машина, де калічать і вбивають людей? Ну харе вже гнати казки, гірше вже просто не може бути. Що може бути страшніше, коли ти розумієш, що тебе на вулиці можуть викрасти, скалічити - і все по "закону", ніхто в цьому винним не буде
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22.07.2025 11:39 Ответить
Свіженький ботик))
Реєстрація: 22.07.2025
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22.07.2025 11:44 Ответить
З'їзди в Бучу, уй'обок, подивись на "казки про бурятів". Там 502 прізвища на пам'ятнику, наймолодшому було 2 роки...
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22.07.2025 11:41 Ответить
Зелебобік виліз, там твої сьогодні ліквідовують НАБУ/САП, щоб до сонцесяйного не долізли, а ти тут відпрацьовуєш?
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22.07.2025 11:42 Ответить
Ти, пі'дор, не петляй - розкажи ще "казку" про бурятів які тебе від тецека рятують...
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22.07.2025 11:53 Ответить
Тецека не рятують від бурятів, вони ловлять людей, які за сотні км від цих бурятів, щоби познайомити їх з ними вже за кілька тижнів
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22.07.2025 12:09 Ответить
Правильно роблять а то деякі тут бугогакають про "казки". Отаких "сєргеєв" якраз і треба відправлять туди щоб мізки прочистило..
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22.07.2025 12:16 Ответить
А в Маріуполі 25 тисяч жертв - це 50 Буч
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22.07.2025 12:04 Ответить
В Маріуполі більше ніж 25.00 в рази. Тому й харять оці виб'лядки які розводять сміху'йочки про "казки про бурятів".
Не так вже й багато часу пройшло...
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22.07.2025 12:13 Ответить
Пані, а ви ж бот, прям неприкритий))

Реєстрація: 22.07.2025
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22.07.2025 11:43 Ответить
В тебе, ботяра, прям якийсь заскок на мусульманах, кадирівцях)) Ну не пались так явно))
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22.07.2025 11:46 Ответить
Що ти мелеш, придурошне?)
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22.07.2025 11:49 Ответить
Як писали "Мальчіш-кібальчіш" - і гармати в нас є і кулемети - воювати нема кому.
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22.07.2025 11:28 Ответить
А що так можна було зробити ?
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22.07.2025 12:11 Ответить
 
 