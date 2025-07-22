Європейський Союз розробляє новий санкційний пакет проти РФ, - Барро

Європейський Союз почав розробку нового ще більш потужного санкційного пакета щодо Росії, щоби схилити Володимира Путіна до переговорів до миру з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це під час спільної пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

"Україна вже п'ять місяців демонструє свою готовність до безумовного припинення вогню на 30 днів за пропозицією Сполучених Штатів, а Франція п'ять місяців чекає подібної відповіді від Росії.

Ми всі знаємо про максималістські заяви і позиції з боку Росії, бо це завжди ті самі, які при кожній нагоді висуваються і заявляються, але переговори мусять враховувати інтереси двох сторін. Переговори це не підкорення однієї сторони іншій", - йдеться в повідомленні.

Барро зазначив, що передумовою переговорів має бути припинення вогню. Переговори не можуть відбуватися під бомбами.

"Українсько-російські переговори в Стамбулі, навесні 2022 року, були перервані звірствами, скоєними російськими військовими в Бучі та Ізюмі. Ці факти продемонстрували нещирість та підлість російського президента. Тому маємо на сьогодні ультиматум, який висунув президент США на 50 днів", - додав Барро.

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