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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Європейський Союз розробляє новий санкційний пакет проти РФ, - Барро

Жан-Ноель Барро про нові санкції проти РФ

Європейський Союз почав розробку нового ще більш потужного санкційного пакета щодо Росії, щоби схилити Володимира Путіна до переговорів до миру з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це під час спільної пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою  заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

"Україна вже п'ять місяців демонструє свою готовність до безумовного припинення вогню на 30 днів за пропозицією Сполучених Штатів, а Франція п'ять місяців чекає подібної відповіді від Росії.
Ми всі знаємо про максималістські заяви і позиції з боку Росії, бо це завжди ті самі, які при кожній нагоді висуваються і заявляються, але переговори мусять враховувати інтереси двох сторін. Переговори це не підкорення однієї сторони іншій", - йдеться в повідомленні.

Барро зазначив, що передумовою переговорів має бути припинення вогню. Переговори не можуть відбуватися під бомбами.

"Українсько-російські переговори в Стамбулі, навесні 2022 року, були перервані звірствами, скоєними російськими військовими в Бучі та Ізюмі. Ці факти продемонстрували нещирість та підлість російського президента. Тому маємо на сьогодні ультиматум, який висунув президент США на 50 днів", - додав Барро.

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Автор: 

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так попередній не діє
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22.07.2025 07:41 Відповісти
ще більш потужніший пакет. я то розумію, що вони переживають за свою економіку і їм треба переналаштуватися, щоб відмовитись від кацапського і тоді накласти на це санкції, але за 11 років, могли б вже давно заблокувати парашу повністю, а то такі потужні санкції були, що кацапів в 21 році ввп почало зростати
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22.07.2025 07:43 Відповісти
Нові та нові...
А просто
Повністю закрити з ними Все
Повна Блокада.
Що Слабо
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22.07.2025 07:44 Відповісти
Найкращі санкції- це удари по виробництву того ,що хочуть санкціонувати ,й бажано ракетами.
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22.07.2025 08:12 Відповісти
Ех, https://www.rbc.ua/rus/news/makron-pidtverdiv-ultimatum-putinu-abo-mir-1747058081.html ультиматовщики...
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22.07.2025 08:43 Відповісти
 
 