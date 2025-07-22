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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Нові санкції ЄС щодо російського дизельного пального набудуть чинності не раніше січня 2026 року, - Bloomberg

Санкції ЄС проти російського дизелю почнуть діяти за пів року

Європейський Союз вирішив, що нові обмеження на постачання пального, виготовленого з російської нафти, почнуть діяти лише з 21 січня 2026 року. Це дещо заспокоює європейський ринок дизельного пального, де ціни вже й без того стрімко зростають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Згідно з офіційними документами, заборона стосуватиметься нафтопродуктів, вироблених у третіх країнах із російської сировини.

Це рішення продовжує заяву ЄС про обмеження імпорту перероблених продуктів, зокрема дизелю, виготовленого з російської нафти.

По суті, це удар за схемою, коли країни, як-от Індія, купують дешеву російську нафту, переробляють її та продають пальне до Європи, обходячи санкції.

"ЄС дав ринку дизелю передишку, запровадивши шестимісячний перехідний період для імпорту пального, виготовленого з російської нафти в третіх країнах", - зазначила аналітик Rabobank Флоранс Шміт.

Відкладення санкцій означає, що дефіцит дизелю може виникнути, коли на ринку нафти буде надлишок, що потенційно зменшить вплив обмежень.

Після оголошення ціни на дизельні ф’ючерси в Європі відносно сирої нафти тимчасово впали, але згодом відновилися.

Нагадаємо, 18 липня Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Кая Каллас назвала його одним із найсильніших.

До 18-го пакета санкційних заходів проти Росії увійшли понад сотня суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія оголосила санкції проти 135 суден "тіньового" флоту Росії

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нафта (5675) росія (66801) нафтопродукти (615)


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Не забудьье до 6 місяців ще 50 днів добавити, *шановні* європейці. Як же вам хочеться продовжити війну до 30 року
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22.07.2025 07:15 Відповісти
Європейці не голосували за найпопулярнішого російського коміка, власника трьох російських телекомпаній і не ховаються від мобілізації.
Які до них можуть бути питання?
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22.07.2025 07:27 Відповісти
Звичайно не ховаються від мобілізації, коли кремлівський виродок вирішить напасти на європу, то європейці здриснуть до Австралії
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22.07.2025 08:19 Відповісти
Не ну клас на словах рішуче тиснути, а як суть та діло,то потім. Європа собі не зраджує
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22.07.2025 07:29 Відповісти
Потужно, млять! Головне голосно прокукурікати. А деталі потім тихенько скажем...
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22.07.2025 08:22 Відповісти
 
 