Нові санкції ЄС щодо російського дизельного пального набудуть чинності не раніше січня 2026 року, - Bloomberg

Європейський Союз вирішив, що нові обмеження на постачання пального, виготовленого з російської нафти, почнуть діяти лише з 21 січня 2026 року. Це дещо заспокоює європейський ринок дизельного пального, де ціни вже й без того стрімко зростають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Згідно з офіційними документами, заборона стосуватиметься нафтопродуктів, вироблених у третіх країнах із російської сировини.

Це рішення продовжує заяву ЄС про обмеження імпорту перероблених продуктів, зокрема дизелю, виготовленого з російської нафти.

По суті, це удар за схемою, коли країни, як-от Індія, купують дешеву російську нафту, переробляють її та продають пальне до Європи, обходячи санкції.

"ЄС дав ринку дизелю передишку, запровадивши шестимісячний перехідний період для імпорту пального, виготовленого з російської нафти в третіх країнах", - зазначила аналітик Rabobank Флоранс Шміт.

Відкладення санкцій означає, що дефіцит дизелю може виникнути, коли на ринку нафти буде надлишок, що потенційно зменшить вплив обмежень.

Після оголошення ціни на дизельні ф’ючерси в Європі відносно сирої нафти тимчасово впали, але згодом відновилися.

Нагадаємо, 18 липня Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Кая Каллас назвала його одним із найсильніших.

До 18-го пакета санкційних заходів проти Росії увійшли понад сотня суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.

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