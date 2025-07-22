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Новости Санкции ЕС против России
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Новые санкции ЕС в отношении российского дизельного топлива вступят в силу не ранее января 2026 года, - Bloomberg

Санкции ЕС против российского дизеля начнут действовать через полгода

Европейский Союз решил, что новые ограничения на поставки топлива, изготовленного из российской нефти, начнут действовать только с 21 января 2026 года. Это несколько успокаивает европейский рынок дизельного топлива, где цены уже и без того стремительно растут.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Согласно официальным документам, запрет будет касаться нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из российского сырья.

Это решение продолжает заявление ЕС об ограничении импорта переработанных продуктов, в частности дизеля, изготовленного из российской нефти.

По сути, это удар по схеме, когда страны, такие как Индия, покупают дешевую российскую нефть, перерабатывают ее и продают топливо в Европу, обходя санкции.

"ЕС дал рынку дизеля передышку, введя шестимесячный переходный период для импорта топлива, изготовленного из российской нефти в третьих странах", - отметила аналитик Rabobank Флоранс Шмит.

Отложение санкций означает, что дефицит дизеля может возникнуть, когда на рынке нефти будет избыток, что потенциально уменьшит влияние ограничений.

После объявления цены на дизельные фьючерсы в Европе относительно сырой нефти временно упали, но впоследствии восстановились.

Напомним, 18 июля Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России. Кая Каллас назвала его одним из самых сильных.

В 18-й пакет санкционных мер против России вошли более сотни судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания объявила санкции против 135 судов "теневого" флота России

Автор: 

нефть (1948) россия (96649) нефтепродукты (149)


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Не забудьье до 6 місяців ще 50 днів добавити, *шановні* європейці. Як же вам хочеться продовжити війну до 30 року
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22.07.2025 07:15 Ответить
Європейці не голосували за найпопулярнішого російського коміка, власника трьох російських телекомпаній і не ховаються від мобілізації.
Які до них можуть бути питання?
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22.07.2025 07:27 Ответить
Звичайно не ховаються від мобілізації, коли кремлівський виродок вирішить напасти на європу, то європейці здриснуть до Австралії
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22.07.2025 08:19 Ответить
Не ну клас на словах рішуче тиснути, а як суть та діло,то потім. Європа собі не зраджує
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22.07.2025 07:29 Ответить
Потужно, млять! Головне голосно прокукурікати. А деталі потім тихенько скажем...
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22.07.2025 08:22 Ответить
 
 