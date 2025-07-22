Новые санкции ЕС в отношении российского дизельного топлива вступят в силу не ранее января 2026 года, - Bloomberg

Европейский Союз решил, что новые ограничения на поставки топлива, изготовленного из российской нефти, начнут действовать только с 21 января 2026 года. Это несколько успокаивает европейский рынок дизельного топлива, где цены уже и без того стремительно растут.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Согласно официальным документам, запрет будет касаться нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из российского сырья.

Это решение продолжает заявление ЕС об ограничении импорта переработанных продуктов, в частности дизеля, изготовленного из российской нефти.

По сути, это удар по схеме, когда страны, такие как Индия, покупают дешевую российскую нефть, перерабатывают ее и продают топливо в Европу, обходя санкции.

"ЕС дал рынку дизеля передышку, введя шестимесячный переходный период для импорта топлива, изготовленного из российской нефти в третьих странах", - отметила аналитик Rabobank Флоранс Шмит.

Отложение санкций означает, что дефицит дизеля может возникнуть, когда на рынке нефти будет избыток, что потенциально уменьшит влияние ограничений.

После объявления цены на дизельные фьючерсы в Европе относительно сырой нефти временно упали, но впоследствии восстановились.

Напомним, 18 июля Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России. Кая Каллас назвала его одним из самых сильных.

В 18-й пакет санкционных мер против России вошли более сотни судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.

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