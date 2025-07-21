Велика Британія оголосила санкції проти 135 суден "тіньового" флоту Росії

Велика Британія 21 липня оголосила про 137 санкцій, спрямованих проти критично важливих енергетичного та нафтового секторів Росії.

Про це йдеться в повідомленні британського уряду.

Зокрема, нові санкції стосуються 135 нафтових танкерів, які входять до складу російського тіьового флоту, відповідального за незаконне перевезення вантажів на суму $24 млрд із початку 2024 року.

Санкції торкнуться наступних компаній:

Intershipping Services LLC, відповідальній за реєстрацію суден тіньового флоту під прапором Габону, в результаті чого ці судна перевозять товарів на суму до $10 млрд на рік від імені РФ;

Litasco Middle East DMCC, яка пов'язана з російським нафтовим гігантом "Лукойл", за її постійну роль у перевезенні великих обсягів російської нафти на суднах тіньового флоту.

"Нові санкції ще більше розіб'ють тіньовий флот (президента Росії Владіміра) Путіна та виснажать російський військовий фонд критично важливих нафтових доходів. Поки Путін продовжує зволікати та відкладати серйозні мирні переговори, ми не будемо стояти склавши руки. Ми продовжуватимемо використовувати всю міць нашого санкційного режиму, щоб посилювати економічний тиск на кожному кроці та стояти пліч-о-пліч з Україною", – заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі.

Як повідомлялося, раніше Велика Британія оголосила про зниження ліміту цін на сиру нафту з $60 за барель до $47,6, що безпосередньо вплине на доходи Росії від нафти.

Нагадаємо, Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) на позачерговому засіданні вранці у п'ятницю, 18 липня, погодив 18 пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

До схваленого країнами ЄС пакета санкцій проти Росії увійшли заходи, що мають завдати додаткового удару по російській нафтовій промисловості, а також по фінансовому сектору.