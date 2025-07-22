Европейский Союз разрабатывает новый пакет санкций против РФ, - Барро

Европейский Союз начал разработку нового еще более мощного санкционного пакета в отношении России, чтобы склонить Владимира Путина к переговорам к миру с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"Украина уже пять месяцев демонстрирует свою готовность к безусловному прекращению огня на 30 дней по предложению Соединенных Штатов, а Франция пять месяцев ждет подобного ответа от России.

Мы все знаем о максималистских заявлениях и позициях со стороны России, потому что это всегда те же, которые при каждой возможности выдвигаются и заявляются, но переговоры должны учитывать интересы двух сторон. Переговоры это не подчинение одной стороны другой", - говорится в сообщении.

Барро отметил, что предпосылкой переговоров должно быть прекращение огня. Переговоры не могут происходить под бомбами.

"Украинско-российские переговоры в Стамбуле, весной 2022 года, были прерваны зверствами, совершенными российскими военными в Буче и Изюме. Эти факты продемонстрировали неискренность и подлость российского президента. Поэтому имеем сегодня ультиматум, который выдвинул президент США на 50 дней", - добавил Барро.

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