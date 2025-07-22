РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13077 посетителей онлайн
Новости Санкции ЕС против России
684 6

Европейский Союз разрабатывает новый пакет санкций против РФ, - Барро

Жан-Ноэль Барро о новых санкциях против РФ

Европейский Союз начал разработку нового еще более мощного санкционного пакета в отношении России, чтобы склонить Владимира Путина к переговорам к миру с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"Украина уже пять месяцев демонстрирует свою готовность к безусловному прекращению огня на 30 дней по предложению Соединенных Штатов, а Франция пять месяцев ждет подобного ответа от России.
Мы все знаем о максималистских заявлениях и позициях со стороны России, потому что это всегда те же, которые при каждой возможности выдвигаются и заявляются, но переговоры должны учитывать интересы двух сторон. Переговоры это не подчинение одной стороны другой", - говорится в сообщении.

Барро отметил, что предпосылкой переговоров должно быть прекращение огня. Переговоры не могут происходить под бомбами.

"Украинско-российские переговоры в Стамбуле, весной 2022 года, были прерваны зверствами, совершенными российскими военными в Буче и Изюме. Эти факты продемонстрировали неискренность и подлость российского президента. Поэтому имеем сегодня ультиматум, который выдвинул президент США на 50 дней", - добавил Барро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новые санкции ЕС в отношении российского дизельного топлива вступят в силу не раньше января 2026 года, - Bloomberg

Автор: 

россия (96649) санкции (11694) Барро Жан-Ноэль (53)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так попередній не діє
показать весь комментарий
22.07.2025 07:41 Ответить
ще більш потужніший пакет. я то розумію, що вони переживають за свою економіку і їм треба переналаштуватися, щоб відмовитись від кацапського і тоді накласти на це санкції, але за 11 років, могли б вже давно заблокувати парашу повністю, а то такі потужні санкції були, що кацапів в 21 році ввп почало зростати
показать весь комментарий
22.07.2025 07:43 Ответить
вони Іран за 40 років санкцій не змогли заблокувати. санкції завжди обходили, обходять і будуть обходити. їхня суть не заблокувати повністю когось, а пригнітити, придушити розвиток тих режимних економік. тож сподіватись на те, що санкції за рік чи за 4 роки зруйнують економіку раши не варто. вони її послаблять - це факт. проте не зруйнують.
показать весь комментарий
22.07.2025 09:56 Ответить
Нові та нові...
А просто
Повністю закрити з ними Все
Повна Блокада.
Що Слабо
показать весь комментарий
22.07.2025 07:44 Ответить
Найкращі санкції- це удари по виробництву того ,що хочуть санкціонувати ,й бажано ракетами.
показать весь комментарий
22.07.2025 08:12 Ответить
Ех, https://www.rbc.ua/rus/news/makron-pidtverdiv-ultimatum-putinu-abo-mir-1747058081.html ультиматовщики...
показать весь комментарий
22.07.2025 08:43 Ответить
 
 