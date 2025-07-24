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Новини Санкції США проти Росії
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Трамп хоче особисто ухвалювати рішення щодо запровадження санкцій проти Росії, - Білий дім

Трамп залишає рішення за собою щодо санкцій проти РФ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хоче залишити за собою будь-які рішення щодо санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Таким чином вона прокоментувала той факт, що республіканці в Сенаті відмовилися від ухвалення закону про запровадження санкцій проти Росії. Сталося це після того, як Трамп заявив, що хоче діяти в односторонньому порядку.

"Президент дуже тісно спілкувався зі своїми друзями в Сенаті, зокрема – із сенатором Ліндсі Гремом щодо цього питання. Але президент завжди стверджував, що він – головнокомандувач і президент не просто так", – зазначила вона.

Левітт наголосила, що Трамп "був глибоко залучений у цей конфлікт від самого початку". Тому коли йдеться про будь-які рішення, які будуть ухвалені щодо санкцій, він "хоче залишити за собою ці повноваження, і це його право".

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Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

За даними WSJ, після того, як Росія вкотре обстріляла Україну пізно ввечері 11 липня, президент США Дональд Трамп зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу. Лідер США погодився із пропозицією щодо допомоги Києву.

Водночас Трамп досі думає та сподівається, що російський диктатор Володимир Путін налаштований на мир.

Автор: 

росія (66826) санкції (12450) Трамп Дональд (6522)


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Топ коментарі
+9
Ще один найвеличніший правитель Всесвіту, але з більшими можливостями...
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24.07.2025 07:29 Відповісти
+8
Як же він ухвалить санкції, якщо у путіна є кілька годин відеозаписів, де трампуша трахає 11 річних дівчат? Оце наголосували. Серед 400 млн громадян вибрали божевільного кримінального 80 річного діда, який все життя розвалював все, до чого торкнеться, і педофіла на додачу. Він вже 10 років, як мав сидіти на пожиттєвому, а не керувати Америкою. Вони зробили це разом. Як то кажуть, великому кораблю, велику торпеду.
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24.07.2025 07:43 Відповісти
+7
Звісно, для цього ж Дональд ТАКО Трамп повинен путіна спитать. А Конгрес не питатиме!
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24.07.2025 07:30 Відповісти
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Ще один найвеличніший правитель Всесвіту, але з більшими можливостями...
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24.07.2025 07:29 Відповісти
Звісно, для цього ж Дональд ТАКО Трамп повинен путіна спитать. А Конгрес не питатиме!
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24.07.2025 07:30 Відповісти
Це для того щоб нічого не запроваджувать, а лише *******, *******, *******. Майже як наш лідор
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24.07.2025 07:34 Відповісти
Тобто,по санкціям?
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24.07.2025 07:40 Відповісти
Їх не буде,бо обісцяний,на кукані в *****..
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24.07.2025 07:41 Відповісти
Як же він ухвалить санкції, якщо у путіна є кілька годин відеозаписів, де трампуша трахає 11 річних дівчат? Оце наголосували. Серед 400 млн громадян вибрали божевільного кримінального 80 річного діда, який все життя розвалював все, до чого торкнеться, і педофіла на додачу. Він вже 10 років, як мав сидіти на пожиттєвому, а не керувати Америкою. Вони зробили це разом. Як то кажуть, великому кораблю, велику торпеду.
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24.07.2025 07:43 Відповісти
Для ухвалення будь-яких санкцій проти кацапів не потрібен жоден закон. Санкції запроваджуються простим повідомленням Держдепартаменту США і все. Тому Трампушу дуже дратують будь-які законодавчі ініціативу Конгресу.
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24.07.2025 07:48 Відповісти
То чого тягне - кацапи через 40 днів не поміняються
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24.07.2025 07:53 Відповісти
За 8 місяців - жодних санкцій - ось які рішення прийняв трампон. по факту.
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24.07.2025 07:56 Відповісти
Ага, хоче показати, що він чувак, а не якась балалайка при конгресі...
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24.07.2025 07:58 Відповісти
- Скажить, будь ласка, а зараз сша це царсьтво чи королевсьтво?
- *********.
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24.07.2025 08:04 Відповісти
трампяжество...
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24.07.2025 08:27 Відповісти
Так а н@хєра було той закон городити? Щоб тепер героїчно його мурижити так, як хоче трамп?
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24.07.2025 08:04 Відповісти
Царь всєя Амєрікі...
Вже час розігнати сетаторів/конгресменів?
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24.07.2025 08:05 Відповісти
"....он уважать сєбя заставіл і больше видумать нє смог...."
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24.07.2025 08:17 Відповісти
Ну у тебе і дядько
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24.07.2025 08:27 Відповісти
...когда башкою занемог...
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24.07.2025 09:56 Відповісти
А ви казали, що Зеленський нікому не потрібен, даже трампонутий його копіює. Хоча наш може копіювати ху...ла
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24.07.2025 08:26 Відповісти
Трамп тех прагне мати все і всіх, як Путін, Лукашеско, інші "успішні" деспоти планети Земля, як Сталін, Гітлер,... Мао,...
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24.07.2025 08:31 Відповісти
 
 