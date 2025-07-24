Трамп хоче особисто ухвалювати рішення щодо запровадження санкцій проти Росії, - Білий дім

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хоче залишити за собою будь-які рішення щодо санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Таким чином вона прокоментувала той факт, що республіканці в Сенаті відмовилися від ухвалення закону про запровадження санкцій проти Росії. Сталося це після того, як Трамп заявив, що хоче діяти в односторонньому порядку.

"Президент дуже тісно спілкувався зі своїми друзями в Сенаті, зокрема – із сенатором Ліндсі Гремом щодо цього питання. Але президент завжди стверджував, що він – головнокомандувач і президент не просто так", – зазначила вона.

Левітт наголосила, що Трамп "був глибоко залучений у цей конфлікт від самого початку". Тому коли йдеться про будь-які рішення, які будуть ухвалені щодо санкцій, він "хоче залишити за собою ці повноваження, і це його право".

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Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

За даними WSJ, після того, як Росія вкотре обстріляла Україну пізно ввечері 11 липня, президент США Дональд Трамп зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу. Лідер США погодився із пропозицією щодо допомоги Києву.

Водночас Трамп досі думає та сподівається, що російський диктатор Володимир Путін налаштований на мир.