Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным и Трампом на этой неделе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах провести на этой неделе переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, цитирует Anadolu, передает Цензор.НЕТ.

Эрдоган комментировал переговоры между Россией и Украиной и урегулирование войны.

В контексте этого, турецкий лидер заявил, что Турция хочет устроить встречу Трампа и Путина в Стамбуле на этой неделе.

"Мы просили Путина о поддержке. В дальнейшем мы приложим усилия, чтобы собрать этих лидеров вместе в Стамбуле, возможно, снова поговорив с Путиным и Трампом на этой неделе", - отметил Эрдоган.

По его мнению, такая встреча могла бы помочь продвинуться в урегулировании российско-украинской войны.

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