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Новости Переговоры Трампа и Путина Встреча Трампа и Путина
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Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным и Трампом на этой неделе

Эрдоган анонсировал встречу с Трампом и Путиным в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах провести на этой неделе переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, цитирует Anadolu, передает Цензор.НЕТ.

Эрдоган комментировал переговоры между Россией и Украиной и урегулирование войны.

В контексте этого, турецкий лидер заявил, что Турция хочет устроить встречу Трампа и Путина в Стамбуле на этой неделе.

"Мы просили Путина о поддержке. В дальнейшем мы приложим усилия, чтобы собрать этих лидеров вместе в Стамбуле, возможно, снова поговорив с Путиным и Трампом на этой неделе", - отметил Эрдоган.

По его мнению, такая встреча могла бы помочь продвинуться в урегулировании российско-украинской войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эрдоган поговорил с Путиным: Турция готова провести третий раунд переговоров между Украиной и РФ

Автор: 

путин владимир (31748) Стамбул (274) Эрдоган Реджеп Тайип (931) Трамп Дональд (6041)


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Топ комментарии
+3
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25.07.2025 16:05 Ответить
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Слушайте орки! вы всё равно в Украине вместо украинцев жить не будете ни смотря на то когда вы сюда пришли с боями в 2022, в 2014 или в 1240 году. Убьём всех!
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25.07.2025 15:35 Ответить
Стріляй на звук свинособачої - не помилишся.
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25.07.2025 15:46 Ответить
Мишильбе мишильбе мишильбе?
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25.07.2025 15:47 Ответить
Вже зробив собі дірку в голові? )))
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25.07.2025 15:50 Ответить
Уже направил ракеты на Елабугу по свинособакам!
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25.07.2025 15:52 Ответить
синок , ти по ходу мульті -мульті надивився?
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25.07.2025 15:58 Ответить
Не будешь ты золотоордынец здесь поля вытаптывать и храмы разрушать!
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25.07.2025 16:08 Ответить
Только исламистского мачо не хватало.
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25.07.2025 15:35 Ответить
Шота барьяктары на которые туева хуча миллионов долларов была потрачена себя особо и не проявили, может только операции крейсер мацква, да и то я думаю украинские аналоги сделали бы то же старое в 12 раз дешевле!
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25.07.2025 15:38 Ответить
Сдается мне тот крейсер потопили американскими Гарпунами.
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25.07.2025 15:46 Ответить
Нет их потопили украинскими нептунами, но вроде глаза им выключали барьяктарами!
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25.07.2025 15:48 Ответить
Знаю что нужно говорить что это были Нептуны. Пусть так и будет.
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25.07.2025 15:50 Ответить
У меня нет доступа к секретной информации хочется верить что были Нептуны!
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25.07.2025 15:54 Ответить
Фото класне!
- Дивись, Дональде! Отак береш руку, та зі всієї дурі ляща йому по всій ботоксній пиці, а потім спостерігаєш, як його шнобель мандрує по холодцю з ботоксу по всій його харі, поки не повернеться на місце.
І... регочеш!
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25.07.2025 15:39 Ответить
пердоган и биби два лучших союзника уйла в этой войне!
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25.07.2025 15:42 Ответить
Сутенер знайшов собі халтурку.
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25.07.2025 15:48 Ответить
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25.07.2025 16:05 Ответить
 
 