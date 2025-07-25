Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным и Трампом на этой неделе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах провести на этой неделе переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом.
Об этом он сказал во время пресс-конференции, цитирует Anadolu, передает Цензор.НЕТ.
Эрдоган комментировал переговоры между Россией и Украиной и урегулирование войны.
В контексте этого, турецкий лидер заявил, что Турция хочет устроить встречу Трампа и Путина в Стамбуле на этой неделе.
"Мы просили Путина о поддержке. В дальнейшем мы приложим усилия, чтобы собрать этих лидеров вместе в Стамбуле, возможно, снова поговорив с Путиным и Трампом на этой неделе", - отметил Эрдоган.
По его мнению, такая встреча могла бы помочь продвинуться в урегулировании российско-украинской войны.
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- Дивись, Дональде! Отак береш руку, та зі всієї дурі ляща йому по всій ботоксній пиці, а потім спостерігаєш, як його шнобель мандрує по холодцю з ботоксу по всій його харі, поки не повернеться на місце.
І... регочеш!