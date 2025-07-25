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Новини Переговори Трампа і Путіна Зустріч Трампа та Путіна
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Ердоган планує провести переговори з Путіним та Трампом цього тижня

Ердоган анонсував зустріч з Трампом й Путіним у Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про плани провести цього тижня переговори з російським диктатором Володимиром Путіним та лідером США Дональдом Трампом. 

Про це він сказав під час пресконференції, цитує Anadolu, передає Цензор.НЕТ.

Ердоган коментував переговори між Росією та Україною та врегулювання війни. 

У контексті цього, турецький лідер заявив, що Туреччина хоче влаштувати зустріч Трампа та Путіна у Стамбулі цього тижня.

"Ми просили Путіна про підтримку. Надалі ми докладемо зусиль, щоб зібрати цих лідерів разом у Стамбулі, можливо, знову поговоривши з Путіним та Трампом цього тижня", - зазначив Ердоган. 

На його думку, така зустріч могла б допомогти просунутися в врегулюванні російсько-української війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ердоган поговорив із Путіним: Туреччина готова провести третій раунд перемовин між Україною та РФ

Автор: 

путін володимир (24334) Стамбул (240) Ердоган Реджеп Таїп (965) Трамп Дональд (6527)


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Топ коментарі
+3
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25.07.2025 16:05 Відповісти
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Слушайте орки! вы всё равно в Украине вместо украинцев жить не будете ни смотря на то когда вы сюда пришли с боями в 2022, в 2014 или в 1240 году. Убьём всех!
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25.07.2025 15:35 Відповісти
Стріляй на звук свинособачої - не помилишся.
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25.07.2025 15:46 Відповісти
Мишильбе мишильбе мишильбе?
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25.07.2025 15:47 Відповісти
Вже зробив собі дірку в голові? )))
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25.07.2025 15:50 Відповісти
Уже направил ракеты на Елабугу по свинособакам!
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25.07.2025 15:52 Відповісти
синок , ти по ходу мульті -мульті надивився?
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25.07.2025 15:58 Відповісти
Не будешь ты золотоордынец здесь поля вытаптывать и храмы разрушать!
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25.07.2025 16:08 Відповісти
Только исламистского мачо не хватало.
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25.07.2025 15:35 Відповісти
Шота барьяктары на которые туева хуча миллионов долларов была потрачена себя особо и не проявили, может только операции крейсер мацква, да и то я думаю украинские аналоги сделали бы то же старое в 12 раз дешевле!
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25.07.2025 15:38 Відповісти
Сдается мне тот крейсер потопили американскими Гарпунами.
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25.07.2025 15:46 Відповісти
Нет их потопили украинскими нептунами, но вроде глаза им выключали барьяктарами!
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25.07.2025 15:48 Відповісти
Знаю что нужно говорить что это были Нептуны. Пусть так и будет.
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25.07.2025 15:50 Відповісти
У меня нет доступа к секретной информации хочется верить что были Нептуны!
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25.07.2025 15:54 Відповісти
Фото класне!
- Дивись, Дональде! Отак береш руку, та зі всієї дурі ляща йому по всій ботоксній пиці, а потім спостерігаєш, як його шнобель мандрує по холодцю з ботоксу по всій його харі, поки не повернеться на місце.
І... регочеш!
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25.07.2025 15:39 Відповісти
пердоган и биби два лучших союзника уйла в этой войне!
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25.07.2025 15:42 Відповісти
Сутенер знайшов собі халтурку.
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25.07.2025 15:48 Відповісти
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25.07.2025 16:05 Відповісти
 
 