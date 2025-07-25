Ердоган планує провести переговори з Путіним та Трампом цього тижня
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про плани провести цього тижня переговори з російським диктатором Володимиром Путіним та лідером США Дональдом Трампом.
Про це він сказав під час пресконференції, цитує Anadolu, передає Цензор.НЕТ.
Ердоган коментував переговори між Росією та Україною та врегулювання війни.
У контексті цього, турецький лідер заявив, що Туреччина хоче влаштувати зустріч Трампа та Путіна у Стамбулі цього тижня.
"Ми просили Путіна про підтримку. Надалі ми докладемо зусиль, щоб зібрати цих лідерів разом у Стамбулі, можливо, знову поговоривши з Путіним та Трампом цього тижня", - зазначив Ердоган.
На його думку, така зустріч могла б допомогти просунутися в врегулюванні російсько-української війни.
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- Дивись, Дональде! Отак береш руку, та зі всієї дурі ляща йому по всій ботоксній пиці, а потім спостерігаєш, як його шнобель мандрує по холодцю з ботоксу по всій його харі, поки не повернеться на місце.
І... регочеш!