Ердоган планує провести переговори з Путіним та Трампом цього тижня

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про плани провести цього тижня переговори з російським диктатором Володимиром Путіним та лідером США Дональдом Трампом.

Про це він сказав під час пресконференції, цитує Anadolu, передає Цензор.НЕТ.

Ердоган коментував переговори між Росією та Україною та врегулювання війни.

У контексті цього, турецький лідер заявив, що Туреччина хоче влаштувати зустріч Трампа та Путіна у Стамбулі цього тижня.

"Ми просили Путіна про підтримку. Надалі ми докладемо зусиль, щоб зібрати цих лідерів разом у Стамбулі, можливо, знову поговоривши з Путіним та Трампом цього тижня", - зазначив Ердоган.

На його думку, така зустріч могла б допомогти просунутися в врегулюванні російсько-української війни.

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