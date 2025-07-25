Трамп о встрече с Зеленским и Путиным: Это произойдет. Она должна была состояться еще 3 месяца назад
Дональд Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным.
Об этом он заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.
Трамп сказал, что у него будет встреча с Зеленским и Путиным, но не уточнил конкретные сроки.
"Это обязательно произойдет. Хотя, откровенно говоря, она должна была бы состояться еще три месяца назад", - добавил республиканец.
Напомним, во время переговоров 23 июля в Стамбуле Украина предложила российской стороне провести встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина с участием президента Турции и президента США Трампа до конца августа.
В Кремле заявили о гипотетической возможности встречи российского диктатора Владимира Путина с президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским, однако отметили, что для этого должны быть выполнены ряд условий.
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бо до країни НАТО ***** не поїде
І дійсно: чого тіко не може трапитись у житті!
Припускаю, що навіть з динозавром можлива зустріч!
По середине Днепра.
на цю тему вже була діскусія вчора.
зійшлися на тому, що вона трішечкі впукла і зверху і знизу, а як дивитися в профіль то майже і не помітна, тому і старлінки глюконуло...
і три поважні пани пришли до висновку, який я вам дописав вищє
мій знав все - від табуреток до чясу відкриття гастроному.
у нас колись інструктора з рукопашки (м/с по боксу та самбо, каратист) зачепив бухий у зю-зю молоденький слухач із пляшкою пива в руці
поки інструктор картинно демонстрував нанесення ефектного удару ногою в голову бухому, той встиг обригати інструктора, перечипитися та падаючи запулити пляшку у пах інструктора
результат: обидва в ауті, обригані, а у інструктора ще й яйка позапухали, два тижні повзав
обожнюю ротом тарахтелок.
дуже цікава зустріч
Тільки б не давати потрібну зброю! Навіть продати не хоче. Наприклад, ракети JASSM-ER для F-16.
Вони "*******" на цьому(владі), як колись казав Немцов про *****. ***** вже давно владний ман'ячіло, двоє інших сплять і бачать себе подібними *****.