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Новости Встреча Трампа, Зеленского и путина
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Трамп о встрече с Зеленским и Путиным: Это произойдет. Она должна была состояться еще 3 месяца назад

Трамп прокомментировал встречу с Зеленским и Путиным

Дональд Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп сказал, что у него будет встреча с Зеленским и Путиным, но не уточнил конкретные сроки.

"Это обязательно произойдет. Хотя, откровенно говоря, она должна была бы состояться еще три месяца назад", - добавил республиканец.

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Напомним, во время переговоров 23 июля в Стамбуле Украина предложила российской стороне провести встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина с участием президента Турции и президента США Трампа до конца августа.

В Кремле заявили о гипотетической возможности встречи российского диктатора Владимира Путина с президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским, однако отметили, что для этого должны быть выполнены ряд условий.

Автор: 

Зеленский Владимир (21334) путин владимир (31748) Трамп Дональд (6041)


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Топ комментарии
+5
а я б дуже хотів побачити цих трьох разом, поруч, десь в Нюрнберзгі, ну хай в Гаазі.. але щоб обовязково з охороною, на одній лавочці.
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25.07.2025 18:31 Ответить
+3
Дональд Трамп припустив можливість тристоронньої зустрічі

І дійсно: чого тіко не може трапитись у житті!
Припускаю, що навіть з динозавром можлива зустріч!
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25.07.2025 18:22 Ответить
+2
Зеленський: Воїни повернуться додому лише після Перемоги. Зеленський: Верховна Рада йде на канікули на 4 тижні.
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25.07.2025 18:37 Ответить
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де буде зустріч? в омані?
бо до країни НАТО ***** не поїде
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25.07.2025 18:22 Ответить
Дональд Трамп припустив можливість тристоронньої зустрічі

І дійсно: чого тіко не може трапитись у житті!
Припускаю, що навіть з динозавром можлива зустріч!
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25.07.2025 18:22 Ответить
Не дай Бог сбудется мечта миллионов идиотов 2019 г.- "дагаварица пасредине" с }{уйлом.
По середине Днепра.
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25.07.2025 18:24 Ответить
Похоже что их встреча обязательно состояться но у же не в этой жизни!
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25.07.2025 18:25 Ответить
Земля кругла - колись та зустрінуться
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25.07.2025 18:25 Ответить
плоска.
на цю тему вже була діскусія вчора.
зійшлися на тому, що вона трішечкі впукла і зверху і знизу, а як дивитися в профіль то майже і не помітна, тому і старлінки глюконуло...
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25.07.2025 18:34 Ответить
А на чому тримається не було дискусу?
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25.07.2025 18:36 Ответить
та була ж, кажу, дискусія
і три поважні пани пришли до висновку, який я вам дописав вищє
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25.07.2025 18:40 Ответить
Норм хід - а трудовик знає на чому вона вертиться
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25.07.2025 18:42 Ответить
а ви колись бачили трудовіка, якийсь чогось не знає?
мій знав все - від табуреток до чясу відкриття гастроному.
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25.07.2025 18:49 Ответить
В нас колись фізрук - каратист зчепився з трудовиком - карате зрозуміло сила але проти молотка аргумент слабенький
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25.07.2025 18:54 Ответить
🤣
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25.07.2025 18:59 Ответить
та то таке
у нас колись інструктора з рукопашки (м/с по боксу та самбо, каратист) зачепив бухий у зю-зю молоденький слухач із пляшкою пива в руці
поки інструктор картинно демонстрував нанесення ефектного удару ногою в голову бухому, той встиг обригати інструктора, перечипитися та падаючи запулити пляшку у пах інструктора
результат: обидва в ауті, обригані, а у інструктора ще й яйка позапухали, два тижні повзав
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25.07.2025 19:01 Ответить
а уявіть собі короткоствол в кишені і якась макака перед тобою каратірує?
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25.07.2025 19:22 Ответить
в свій чяс Кольт уравняв всіх.
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25.07.2025 19:24 Ответить
а 21 січня 2025го і війна вже мала припинитися.
обожнюю ротом тарахтелок.
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25.07.2025 18:30 Ответить
На тому світі зустрінуться!
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25.07.2025 18:31 Ответить
а я б дуже хотів побачити цих трьох разом, поруч, десь в Нюрнберзгі, ну хай в Гаазі.. але щоб обовязково з охороною, на одній лавочці.
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25.07.2025 18:31 Ответить
та де завгодно, аби хаймерс дістав.
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25.07.2025 18:37 Ответить
Свиня, Чорт та Хвуйло
дуже цікава зустріч
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25.07.2025 18:31 Ответить
Не станеться.
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25.07.2025 18:32 Ответить
і що сьогодні та зустріч принесе Україні- тільки ситуація не на користь кацапів на лінії фронту , як мінімум зупинка їхнього просування , може дати результат ....
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25.07.2025 18:32 Ответить
Зеленський: Воїни повернуться додому лише після Перемоги. Зеленський: Верховна Рада йде на канікули на 4 тижні.
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25.07.2025 18:37 Ответить
Кончені 73% 💩обрали такого ж конченого блазня. 🤡
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25.07.2025 18:42 Ответить
баба ванга нервно курит и завидует
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25.07.2025 18:53 Ответить
Не три місяці, а пару тижнів тому.
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25.07.2025 18:59 Ответить
Бандюк, клован і деменція...
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25.07.2025 19:00 Ответить
трамп їбануте...ну незнаю як по іншому назвать
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25.07.2025 19:10 Ответить
Розумні люди кажуть, що цим двом не можна зустрічатися
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25.07.2025 19:24 Ответить
Давай побільше розмов про 50 днів, санкції, пермовини!
Тільки б не давати потрібну зброю! Навіть продати не хоче. Наприклад, ракети JASSM-ER для F-16.
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25.07.2025 19:29 Ответить
"Краснов", "Буратіно" ї *****, усіх трьох об'єднує бажання одноосібної влади. Їм плювати на страждання людей
Вони "*******" на цьому(владі), як колись казав Немцов про *****. ***** вже давно владний ман'ячіло, двоє інших сплять і бачать себе подібними *****.
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25.07.2025 19:43 Ответить
 
 