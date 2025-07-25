Трамп о встрече с Зеленским и Путиным: Это произойдет. Она должна была состояться еще 3 месяца назад

Дональд Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп сказал, что у него будет встреча с Зеленским и Путиным, но не уточнил конкретные сроки.

"Это обязательно произойдет. Хотя, откровенно говоря, она должна была бы состояться еще три месяца назад", - добавил республиканец.

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Напомним, во время переговоров 23 июля в Стамбуле Украина предложила российской стороне провести встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина с участием президента Турции и президента США Трампа до конца августа.

В Кремле заявили о гипотетической возможности встречи российского диктатора Владимира Путина с президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским, однако отметили, что для этого должны быть выполнены ряд условий.