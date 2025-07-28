Трамп больше не собирается разговаривать с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не собирается разговаривать с диктатором Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом лидер США заявил во время двусторонней встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

У Трампа спросили о его разочаровании Владимиром Путиным и тем, что тот врал ему о своих намерениях в Украине.

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"Ну, я не хочу использовать слово "врал". Все, что я знаю, что мы бы хорошо поговорили и казалось трижды, что у нас будет прекращение огня и, возможно, мир. ... И вдруг ракеты летят на Киев и другие города. И я спрашиваю: "Что это все означает?", - сказал он.

Трамп заявил, что разговаривал с Путиным 3-4 часа назад.

"И выглядело так, будто мы уже на пути. А потом я говорил: забудьте об этом. И я больше не собираюсь говорить. Знаете, такое случалось уже много раз, и мне это не нравится", - добавил лидер США.

Напомним, 28 июля 2025 года Трамп заявил, что не видит "никакого прогресса" в урегулировании войны между Россией и Украиной, поэтому сокращает срок для достижения перемирия до 10-12 дней.

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