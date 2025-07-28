РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10149 посетителей онлайн
Новости Отношения Трампа и Путина слабость
4 851 25

Трамп больше не собирается разговаривать с Путиным

Трамп не хочет больше разговаривать с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не собирается разговаривать с диктатором Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом лидер США заявил во время двусторонней встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

У Трампа спросили о его разочаровании Владимиром Путиным и тем, что тот врал ему о своих намерениях в Украине.

Также читайте: Трамп о санкциях против РФ: "Не хочу этого делать с ней. Я люблю русских"

"Ну, я не хочу использовать слово "врал". Все, что я знаю, что мы бы хорошо поговорили и казалось трижды, что у нас будет прекращение огня и, возможно, мир. ... И вдруг ракеты летят на Киев и другие города. И я спрашиваю: "Что это все означает?", - сказал он.

Трамп заявил, что разговаривал с Путиным 3-4 часа назад.

"И выглядело так, будто мы уже на пути. А потом я говорил: забудьте об этом. И я больше не собираюсь говорить. Знаете, такое случалось уже много раз, и мне это не нравится", - добавил лидер США.

Напомним, 28 июля 2025 года Трамп заявил, что не видит "никакого прогресса" в урегулировании войны между Россией и Украиной, поэтому сокращает срок для достижения перемирия до 10-12 дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: США будут давить на Россию из-за миллионных потерь на войне с Украиной

Автор: 

путин владимир (31757) россия (96693) США (27574) Трамп Дональд (6052)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Трамп більше не збирається розмовляти з Путіним

Як ******** казати покійний тато, "Зарікалась свиня гімна не їсти!"
показать весь комментарий
28.07.2025 17:24 Ответить
+5
Невже ***** в бункері заковбасять?
показать весь комментарий
28.07.2025 17:23 Ответить
+2
Невже прозрів?
показать весь комментарий
28.07.2025 17:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Невже прозрів?
показать весь комментарий
28.07.2025 17:23 Ответить
показать весь комментарий
28.07.2025 17:30 Ответить
Невже ***** в бункері заковбасять?
показать весь комментарий
28.07.2025 17:23 Ответить
тих буйлів вже як агентів Сміт в Матриці.

де гарантія, що попадуть не в двійника
або двійник стане Самозванцем-буйлом?

.
показать весь комментарий
28.07.2025 17:29 Ответить
Головне почати процес...
показать весь комментарий
28.07.2025 17:33 Ответить
Розпочинається в України світла полоса? Але ні зброї, ні грошей рижий не дасть. Можливо дасть тепле, обнадійливе слово.
показать весь комментарий
28.07.2025 17:23 Ответить
Трамп більше не збирається розмовляти з Путіним

Як ******** казати покійний тато, "Зарікалась свиня гімна не їсти!"
показать весь комментарий
28.07.2025 17:24 Ответить
Ну ще є кому позвонить божевільному. Це Макрон.
показать весь комментарий
28.07.2025 17:25 Ответить
якого числа трамп розмовляв з буйлом "3-4 години тому"

здається у донні в голові вже повна жижа

.
показать весь комментарий
28.07.2025 17:26 Ответить
Коли Трамп під наглядом дорослих людей (в даному випадку Стармером), він іноді каже розумні реі. Але як тільки поряд дорослих людей немає - все до гори дригом..
показать весь комментарий
28.07.2025 17:27 Ответить
Брехня!
Воно таке сама як й птн-птх!
показать весь комментарий
28.07.2025 17:28 Ответить
Так вони дуже схожі-двоє дуже старі та мають проблеми з прогресуючою демінцією та оба рахують , що вони схватили бога за бороду і тому можуть робити що їм вздумається в цьому світі. Планета ще вздрагнеться від діяльності цих двух дідуганів. На жаль.
показать весь комментарий
28.07.2025 17:38 Ответить
Президент США Трамп подав Путіну, так би мовити, Крим і кілька східних областей на блюдечку, а також виключив членство України в НАТО. А що робить Путін? Він продовжує накривати країну війною на знищення", - сказала Беате Майнль-Райзінгер.

Єх , Донні, Донні - гріх чужу землю роздавати агресору
показать весь комментарий
28.07.2025 17:34 Ответить
Пара фоток з пєдофілією ....і трампон розмовляє навіть не з ******..З Гебнею.
показать весь комментарий
28.07.2025 17:35 Ответить
Все це означає тільки одно. Я вмиваю руки. Хочте воювати-воюйте. Бабосікі за зброю я буду отримувати якщо Европа буде купувати. А охоча Европа хай показує свою охочість.Та і в загалі "будуть проблеми-вирішуйте"!
показать весь комментарий
28.07.2025 17:39 Ответить
Буде робити це без розголосу та таємно. Ще настане час, коли він зброю буде ***** продавати, а про зняття санкцій ми дійзнаємось від манькі хвєдєраціі.
показать весь комментарий
28.07.2025 17:43 Ответить
Ось тобі і "ведення бізнесу з росією". Таке собі Грейт діл.
Хоча, я б Трампу тут не вірив би: він ***** поклоняється, той для нього взірець, а ***** його чимось міцно тримає за тестікули. Тож, балачки по телефону триватимуть. (дай бог, щоб я був неправий)
показать весь комментарий
28.07.2025 17:44 Ответить
Тільки закохані пости в соцмережах!
показать весь комментарий
28.07.2025 17:46 Ответить
пройшла любов завяли маки і путін йде уже до сраки
показать весь комментарий
28.07.2025 17:50 Ответить
Трамп про санкції проти РФ: "Не хочу цього робити з нею. Я люблю росіян" -- От і всі санкції
показать весь комментарий
28.07.2025 17:50 Ответить
Трамп не збирається розмовляти з фюрером свинорейху, тому що фюрер у кацапів - *****.
показать весь комментарий
28.07.2025 18:01 Ответить
показать весь комментарий
28.07.2025 18:06 Ответить
Замовчу,***!!!
показать весь комментарий
28.07.2025 18:51 Ответить
 
 