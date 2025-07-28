Трамп больше не собирается разговаривать с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не собирается разговаривать с диктатором Владимиром Путиным.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом лидер США заявил во время двусторонней встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
У Трампа спросили о его разочаровании Владимиром Путиным и тем, что тот врал ему о своих намерениях в Украине.
"Ну, я не хочу использовать слово "врал". Все, что я знаю, что мы бы хорошо поговорили и казалось трижды, что у нас будет прекращение огня и, возможно, мир. ... И вдруг ракеты летят на Киев и другие города. И я спрашиваю: "Что это все означает?", - сказал он.
Трамп заявил, что разговаривал с Путиным 3-4 часа назад.
"И выглядело так, будто мы уже на пути. А потом я говорил: забудьте об этом. И я больше не собираюсь говорить. Знаете, такое случалось уже много раз, и мне это не нравится", - добавил лидер США.
Напомним, 28 июля 2025 года Трамп заявил, что не видит "никакого прогресса" в урегулировании войны между Россией и Украиной, поэтому сокращает срок для достижения перемирия до 10-12 дней.
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де гарантія, що попадуть не в двійника
або двійник стане Самозванцем-буйлом?
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Як ******** казати покійний тато, "Зарікалась свиня гімна не їсти!"
здається у донні в голові вже повна жижа
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Воно таке сама як й птн-птх!
Єх , Донні, Донні - гріх чужу землю роздавати агресору
Хоча, я б Трампу тут не вірив би: він ***** поклоняється, той для нього взірець, а ***** його чимось міцно тримає за тестікули. Тож, балачки по телефону триватимуть. (дай бог, щоб я був неправий)