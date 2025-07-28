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Новости Мирный план Трампа Трамп о войне в Украине
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Новый дедлайн для РФ на мир с Украиной – 10-12 дней с сегодняшнего дня, – Трамп

Трамп дал Путину 10-12 дней для соглашения с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит "никакого прогресса" в урегулировании войны между Россией и Украиной, поэтому сокращает срок для достижения перемирия до 10-12 дней с сегодняшнего дня, 28 июля.

Об этом он заявил журналистам, информирует Цензор.НЕТ.

Трампа спросили о его угрозе сократить 50-дневный срок, отведенный России для окончания войны против Украины.

"Я установлю новый дедлайн - примерно 10 или 12 дней с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать... Эти 50 дней, мы просто не видим никакого прогресса", - подчеркнул он, добавив, что "15 дней - это щедрость".

"Мы наложим на Россию вторичные санкции, если не заключим соглашение. Возможно, мы заключим соглашение. Я не знаю. Путин должен заключить соглашение. Россияне и украинцы гибнут без причины. РФ потеряла миллион россиян", - добавил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я уменьшу 50-дневный дедлайн Путину для мирного соглашения с Украиной. Очень разочарован им, - Трамп

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, поскольку "очень разочарован" им.

Ранее он заявлял, что США введут вторичные пошлины против России и против стран, сотрудничающих с РФ, если в течение 50 дней мирного соглашения с Украиной не будет достигнуто.

Автор: 

россия (96693) ультиматум (68) Трамп Дональд (6052) война в Украине (5375)


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Топ комментарии
+15
Не фантазуй. Якби могли знищити - вже б давно знищили. Були намагання - але практично безрезультатно.
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28.07.2025 16:31 Ответить
+8
Нічого собі ,аби дійсно потім ввів що обіцяв.
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28.07.2025 16:20 Ответить
+8
Спокійно. Ми ще не бачили Трампа в люті. Ще й заспокоювати будемо щоб не переборщив з санкціями.
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28.07.2025 16:27 Ответить
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ой як страшно
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28.07.2025 16:20 Ответить
Нічого собі ,аби дійсно потім ввів що обіцяв.
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28.07.2025 16:20 Ответить
звинуватить Україну у не бажані договарюватись і введе проти України. Це найреалістичніий варіант на мій погляд.
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28.07.2025 16:23 Ответить
Вже писали, що він пропонував путіну 5!! областей України і відмову від НАТО. І той його послав...
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28.07.2025 16:41 Ответить
А кто он такой, чтобы предлагать области Украины?
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28.07.2025 17:33 Ответить
"Кимская волость"? Та забирайте, ради Бога...
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28.07.2025 18:49 Ответить
щось по меланії не скажеш, що він дійсно вводить, що обіцяє!🤣
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28.07.2025 16:53 Ответить
Думаю його злити й приводить ось в таку поведінку неврівноваженного шарахання не неспроможність з Меланією6 а з потенційними рабинями потенційного Епштейна ( або з потенційними конкурсантками краси у *****)
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28.07.2025 17:17 Ответить
Учора послухала Юрія Фельштинського - поважаю його експретно-пргнозуючі думки . Хоча він реалістично песимістичніший навіть ніж шановний Віталій Порініков.

Такі дві головні думки - 1 . Про 50 днів від Трампа - це нова індульгенція на шанс для хйла побільше захопити в УКкраїні. 2. Трамп відійде вбік від підтримки України умивши руки, бо його справжня ціль знищити вплив Європи , як й ціль хйла, як й ціль Венса. Тому після 50 днів буде або наступ хйла на Київ , або на одну з країн Балтії ... Пояснення цоьму одне- американцям начхати на гівно в історії Трампа з Епштейном й усі його різні нехристиянські цінності під прапором християнсвта ... Вони йому пробачать все . Може лиш не стане втретє президентом ( рочки не ті) - але знайдуться УЛЬТРА ПРАВІ продовжать його справу.

Сьогоднішній наступний впендрьож Трапа абсолютно суперечить прогнозу Фельшинського - цьому можна радіти ????
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28.07.2025 17:13 Ответить
Наступ ***** на Київ, далі можна не читати.
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28.07.2025 18:39 Ответить
2-3 тижні
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28.07.2025 16:20 Ответить
Ну і
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28.07.2025 16:21 Ответить
А, ну якщо на кАнцЄртьЄ каБЗДОоооНа, то нехай...
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28.07.2025 16:27 Ответить
Генеральный Секретарь

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 28.07.2025
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28.07.2025 16:31 Ответить
Лапті скинь. Сморід неймовірний.
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28.07.2025 16:39 Ответить
А потім що?
Ще 10-12 днів, чи 2 тижня?
А якщо за цей час ***** звабливо посміхнеться та ножку продемонстроє?
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28.07.2025 16:23 Ответить
Трамп симпатизує Путіну, а тому нічого не буде
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28.07.2025 16:28 Ответить
50
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28.07.2025 16:57 Ответить
А, вторинні санкції. То можна й скоротити термін, чого ж.
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28.07.2025 16:26 Ответить
Надо чаще посылать Урсулу побыть половой тряпкой для Трампа. Сразу плюс один к потужности.
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28.07.2025 16:26 Ответить
Вона не конкурент для Меланії. Меланія Агонь!
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28.07.2025 16:34 Ответить
Безкутну пошліть.
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28.07.2025 16:58 Ответить
Трамп дограється, що Путін одного дня запустить усі ракети на Київ і перетворить в цвинтар урядовий квартал з Зеленським і його слугами. Або знищить всі мости і пошкодить дамби через Дніпро, яких близько 20, і на тому припинеться постачання західної зброї на фронт. Для прикладу, були такі дні коли Росія за одну ніч запускала по Україні по140 ракет
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28.07.2025 16:26 Ответить
Не фантазуй. Якби могли знищити - вже б давно знищили. Були намагання - але практично безрезультатно.
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28.07.2025 16:31 Ответить
Та не вже. Чомусь по Мередіану, Артему, Авіанту, Атек, Рембазі, Полімер, Жулянах, Більшовику і т.д. регулярно цілять. То що заважає їм поцілити в урядовий?
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28.07.2025 16:37 Ответить
А там сидять ждуть коли фуйло поцілить в урядовий. Результат - зеро.
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28.07.2025 16:39 Ответить
Саме так, сидять і ждуть, адже впевнені, що топ-чиновників війна омине
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28.07.2025 16:44 Ответить
Дождуться що прилетить від Трампа
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28.07.2025 17:04 Ответить
Та ні, найвеличніший сидить глибоко під землею у бункері, який витримує ядерний удар, так що вава в безпеці
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28.07.2025 16:52 Ответить
а решта чиновників? Чи Зеленський виконуватиме роботу за всіх?
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28.07.2025 17:01 Ответить
Скільки ***** за такі висери платить?
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28.07.2025 16:35 Ответить
Піз*уй на фронт, воїн диванний
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28.07.2025 16:38 Ответить
Кацабот
Реєстрація: 28.07.2025
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28.07.2025 17:23 Ответить
Ніколи )(уйло не буде бить по зеопі! За 3,5 років не зробив цього і ніколи не зробить! По вам так - кине, а по корисному "квартальному" ідіоту - ніколи!
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28.07.2025 17:56 Ответить
Спокійно. Ми ще не бачили Трампа в люті. Ще й заспокоювати будемо щоб не переборщив з санкціями.
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28.07.2025 16:27 Ответить
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28.07.2025 16:40 Ответить

Хом'яки страшні , коли їх роздратувати ...))
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28.07.2025 17:54 Ответить
Тищя пєрвоє послєднєє кітайскоє Трумпово прєдупрєждєніє!
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28.07.2025 16:34 Ответить
❗️Рф втратила мільйон (!) росіян, - таку цифру назвав Трамп
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28.07.2025 16:36 Ответить
РФ втратила мільйон росіян... А ви могли їх захопити, пообіцявши кожному по ящику горілки і ніжок Буша, чи Трампа і у вас на мільйон рабів було б більше.
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28.07.2025 16:37 Ответить
РФ втратила мільйон росіян... а отримала щонайменше 3 мільйона нових громадян з окупованих територій
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28.07.2025 16:41 Ответить
Ці 3 млн не такі вже й нові!😀
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28.07.2025 16:51 Ответить
Звідки там 3 мільйони, в депресивнмх містах і напіввимерлих селах.
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28.07.2025 17:02 Ответить
так звані ждуни "російського міра"
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28.07.2025 17:08 Ответить
Втратила - мільон працездатних чоловіків , а отримала - в основному пенсіонерів ...
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28.07.2025 17:56 Ответить
Чекаємо !
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28.07.2025 16:40 Ответить
Час пішов
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28.07.2025 16:41 Ответить
******* не мішки носити, люди йому хтось віре?
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28.07.2025 16:44 Ответить
Трамп імпотент. Фізично і ментально. Дєдушка німецького походження ну просто хоче в черговий раз обісратися і обісрати англосаксів Америки. В нього добре виходить. Трамп не "в люті". Трамп в маразмі, а пдібране оточення не здатне компенсувати його деменцію і прогалини в освіті. Це якраз той випаддок коли "стару собаку не навчити новим трюкам"...
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28.07.2025 16:47 Ответить
Добре, що він тільки до 100 вміє рахувати! Хоча нібито про 500% тарифи щось триндів, хоч би ніхто йому не сказав, що 500 більше 100!
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28.07.2025 16:49 Ответить
китай включає форсаж.
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28.07.2025 16:55 Ответить
Чи побачимо ми есмінці в Чорному морі?
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28.07.2025 16:56 Ответить
Там десь був мемас, як чуаваки роблять свою справу у колі друзів і один з них повертається до якогось пустозвона збоку і дає самз-ап. Оце якраз та ж ситуація: дуже корисна заява, Трамп! 🤣
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28.07.2025 16:57 Ответить
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28.07.2025 17:02 Ответить
Черговий всесвітній клоун підтверджує своє реноме.
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28.07.2025 17:02 Ответить
Лякати чимось кацапів це марна справа. Кацапи не мають мозку тому вони не можуть собі так далеко заглядати наперед і представити що з ними буде. Кацапа потрібно спочатку бити палицею по башці а вже потім з ними вести роз'яснювальну роботу і сказати що не будеш робити як сказано то буде ще раз боляче.
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28.07.2025 17:03 Ответить
Прийшов, по суті, до своїх улюблених двох тижнів.

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28.07.2025 17:15 Ответить
Или 10 или 12 . Хрен его знвет сколько .
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28.07.2025 17:20 Ответить
Ми просимо США та інші країни ввести вторинні санкції на країни які фінансують Росію, купуючи у неї нафту та газ, в той же час ми досі не ввели санкції проти країн які фінансують Росію, купуючи в неї нафти та газ. Україна повинна показати приклад ввівши стовідсотковий податок на товари з Китаю, Індії та інші країни.
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28.07.2025 17:23 Ответить
Дєд Лайн*?
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28.07.2025 17:26 Ответить
******* за зеленского, а забыли, что трамп тоже артист?
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28.07.2025 17:34 Ответить
Ха-ха-ха! Шоу от полковника краснова в костюме олега попова в разгаре!
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28.07.2025 17:53 Ответить
Та вже повертайся до своїх улюблених двох тижнів. Бо таки прийдеться знов оголошувати дедлайн.
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28.07.2025 18:18 Ответить
Здається мені скоро почнеться епічна битва: "Імператор світу" проти "Царя всея русні"
Ставлю на імператора
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28.07.2025 18:42 Ответить
 
 