Новый дедлайн для РФ на мир с Украиной – 10-12 дней с сегодняшнего дня, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит "никакого прогресса" в урегулировании войны между Россией и Украиной, поэтому сокращает срок для достижения перемирия до 10-12 дней с сегодняшнего дня, 28 июля.

Об этом он заявил журналистам, информирует Цензор.НЕТ.

Трампа спросили о его угрозе сократить 50-дневный срок, отведенный России для окончания войны против Украины.

"Я установлю новый дедлайн - примерно 10 или 12 дней с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать... Эти 50 дней, мы просто не видим никакого прогресса", - подчеркнул он, добавив, что "15 дней - это щедрость".

"Мы наложим на Россию вторичные санкции, если не заключим соглашение. Возможно, мы заключим соглашение. Я не знаю. Путин должен заключить соглашение. Россияне и украинцы гибнут без причины. РФ потеряла миллион россиян", - добавил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я уменьшу 50-дневный дедлайн Путину для мирного соглашения с Украиной. Очень разочарован им, - Трамп

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, поскольку "очень разочарован" им.

Ранее он заявлял, что США введут вторичные пошлины против России и против стран, сотрудничающих с РФ, если в течение 50 дней мирного соглашения с Украиной не будет достигнуто.