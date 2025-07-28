Новый дедлайн для РФ на мир с Украиной – 10-12 дней с сегодняшнего дня, – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит "никакого прогресса" в урегулировании войны между Россией и Украиной, поэтому сокращает срок для достижения перемирия до 10-12 дней с сегодняшнего дня, 28 июля.
Об этом он заявил журналистам, информирует Цензор.НЕТ.
Трампа спросили о его угрозе сократить 50-дневный срок, отведенный России для окончания войны против Украины.
"Я установлю новый дедлайн - примерно 10 или 12 дней с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать... Эти 50 дней, мы просто не видим никакого прогресса", - подчеркнул он, добавив, что "15 дней - это щедрость".
"Мы наложим на Россию вторичные санкции, если не заключим соглашение. Возможно, мы заключим соглашение. Я не знаю. Путин должен заключить соглашение. Россияне и украинцы гибнут без причины. РФ потеряла миллион россиян", - добавил Трамп.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, поскольку "очень разочарован" им.
Ранее он заявлял, что США введут вторичные пошлины против России и против стран, сотрудничающих с РФ, если в течение 50 дней мирного соглашения с Украиной не будет достигнуто.
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Такі дві головні думки - 1 . Про 50 днів від Трампа - це нова індульгенція на шанс для хйла побільше захопити в УКкраїні. 2. Трамп відійде вбік від підтримки України умивши руки, бо його справжня ціль знищити вплив Європи , як й ціль хйла, як й ціль Венса. Тому після 50 днів буде або наступ хйла на Київ , або на одну з країн Балтії ... Пояснення цоьму одне- американцям начхати на гівно в історії Трампа з Епштейном й усі його різні нехристиянські цінності під прапором християнсвта ... Вони йому пробачать все . Може лиш не стане втретє президентом ( рочки не ті) - але знайдуться УЛЬТРА ПРАВІ продовжать його справу.
Сьогоднішній наступний впендрьож Трапа абсолютно суперечить прогнозу Фельшинського - цьому можна радіти ????
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Реєстрація: 28.07.2025
Ще 10-12 днів, чи 2 тижня?
А якщо за цей час ***** звабливо посміхнеться та ножку продемонстроє?
Реєстрація: 28.07.2025
Хом'яки страшні , коли їх роздратувати ...))
кітайскоєТрумпово прєдупрєждєніє!
Ставлю на імператора