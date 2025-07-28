Новий дедлайн для РФ на мир з Україною – 10-12 днів відсьогодні, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить "жодного прогресу" у врегулюванні війни між Росією та Україною, тому скорочує термін для досягнення перемирʼя до 10-12 днів відсьогодні, 28 липня.

Про це він заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

Трампа запитали про його погрозу скоротити 50-денний термін, відведений Росії для закінчення війни проти України.

"Я встановлю новий дедлайн – приблизно 10 або 12 днів відсьогодні. Немає сенсу чекати... Ці 50 днів, ми просто не бачимо жодного прогресу", - наголосив він, додавши, що "15 днів – це щедрість".

"Ми накладемо на Росію вторинні санкції, якщо не укладемо угоду. Можливо, ми укладемо угоду. Я не знаю. Путін повинен укласти угоду. Росіяни та українці гинуть безпричинно. РФ втратила мільйон росіян", - додав Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я зменшу 50-денний дедлайн Путіну для мирної угоди з Україною. Дуже розчарований ним, - Трамп

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним.

Раніше він заявляв, що США запровадять вторинні мита проти Росії та проти країн, які співпрацюють з РФ, якщо протягом 50 днів мирної угоди з Україною не буде досягнуто.