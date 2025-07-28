Новий дедлайн для РФ на мир з Україною – 10-12 днів відсьогодні, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить "жодного прогресу" у врегулюванні війни між Росією та Україною, тому скорочує термін для досягнення перемирʼя до 10-12 днів відсьогодні, 28 липня.
Про це він заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ.
Трампа запитали про його погрозу скоротити 50-денний термін, відведений Росії для закінчення війни проти України.
"Я встановлю новий дедлайн – приблизно 10 або 12 днів відсьогодні. Немає сенсу чекати... Ці 50 днів, ми просто не бачимо жодного прогресу", - наголосив він, додавши, що "15 днів – це щедрість".
"Ми накладемо на Росію вторинні санкції, якщо не укладемо угоду. Можливо, ми укладемо угоду. Я не знаю. Путін повинен укласти угоду. Росіяни та українці гинуть безпричинно. РФ втратила мільйон росіян", - додав Трамп.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним.
Раніше він заявляв, що США запровадять вторинні мита проти Росії та проти країн, які співпрацюють з РФ, якщо протягом 50 днів мирної угоди з Україною не буде досягнуто.
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Такі дві головні думки - 1 . Про 50 днів від Трампа - це нова індульгенція на шанс для хйла побільше захопити в УКкраїні. 2. Трамп відійде вбік від підтримки України умивши руки, бо його справжня ціль знищити вплив Європи , як й ціль хйла, як й ціль Венса. Тому після 50 днів буде або наступ хйла на Київ , або на одну з країн Балтії ... Пояснення цоьму одне- американцям начхати на гівно в історії Трампа з Епштейном й усі його різні нехристиянські цінності під прапором християнсвта ... Вони йому пробачать все . Може лиш не стане втретє президентом ( рочки не ті) - але знайдуться УЛЬТРА ПРАВІ продовжать його справу.
Сьогоднішній наступний впендрьож Трапа абсолютно суперечить прогнозу Фельшинського - цьому можна радіти ????
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Реєстрація: 28.07.2025
Ще 10-12 днів, чи 2 тижня?
А якщо за цей час ***** звабливо посміхнеться та ножку продемонстроє?
Реєстрація: 28.07.2025
Хом'яки страшні , коли їх роздратувати ...))
кітайскоєТрумпово прєдупрєждєніє!
Ставлю на імператора
- Діду, а чому кацапи уже не кричать "Трамп - наш!"?
- Тому, що Трамп став Горбачовим
- ???
- По-перше, розпочав перестройку - тепер замість раші підтримує Україну.
По-друге, розпочав ускореніє - замість 50 днів, дав х*лу тільки 10 днів)