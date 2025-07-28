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Новини Мирний план Трампа Трамп про війну в Україні
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Новий дедлайн для РФ на мир з Україною – 10-12 днів відсьогодні, - Трамп

Трамп дав Путіну 10-12 днів для угоди з Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить "жодного прогресу" у врегулюванні війни між Росією та Україною, тому скорочує термін для досягнення перемирʼя до 10-12 днів відсьогодні, 28 липня.

Про це він заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

Трампа запитали про його погрозу скоротити 50-денний термін, відведений Росії для закінчення війни проти України.

"Я встановлю новий дедлайн – приблизно 10 або 12 днів відсьогодні. Немає сенсу чекати... Ці 50 днів, ми просто не бачимо жодного прогресу", - наголосив він, додавши, що "15 днів – це щедрість".

"Ми накладемо на Росію вторинні санкції, якщо не укладемо угоду. Можливо, ми укладемо угоду. Я не знаю. Путін повинен укласти угоду. Росіяни та українці гинуть безпричинно. РФ втратила мільйон росіян", - додав Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я зменшу 50-денний дедлайн Путіну для мирної угоди з Україною. Дуже розчарований ним, - Трамп

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним.

Раніше він заявляв, що США запровадять вторинні мита проти Росії та проти країн, які співпрацюють з РФ, якщо протягом 50 днів мирної угоди з Україною не буде досягнуто.

Автор: 

росія (66879) ультиматум (31) Трамп Дональд (6538) війна в Україні (5430)


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Топ коментарі
+17
Не фантазуй. Якби могли знищити - вже б давно знищили. Були намагання - але практично безрезультатно.
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28.07.2025 16:31 Відповісти
+9
Спокійно. Ми ще не бачили Трампа в люті. Ще й заспокоювати будемо щоб не переборщив з санкціями.
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28.07.2025 16:27 Відповісти
+8
Нічого собі ,аби дійсно потім ввів що обіцяв.
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28.07.2025 16:20 Відповісти
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ой як страшно
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28.07.2025 16:20 Відповісти
Нічого собі ,аби дійсно потім ввів що обіцяв.
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28.07.2025 16:20 Відповісти
звинуватить Україну у не бажані договарюватись і введе проти України. Це найреалістичніий варіант на мій погляд.
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28.07.2025 16:23 Відповісти
Вже писали, що він пропонував путіну 5!! областей України і відмову від НАТО. І той його послав...
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28.07.2025 16:41 Відповісти
А кто он такой, чтобы предлагать области Украины?
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28.07.2025 17:33 Відповісти
"Кимская волость"? Та забирайте, ради Бога...
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28.07.2025 18:49 Відповісти
Путін ніколи б житті не відмовився від такої пропозиції ! Весною РФ були готові навіть на те, щоб забрати тільки те, що захопили по лінії фронту, тобто не по алмінкордонам, але Україна послала таку пропозицію.
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28.07.2025 19:05 Відповісти
Про що договарюватись, про капітуляцію? Сам спочатку здай кацапам свій будинок з жінкою і дітьми, а тоді вже звізди тут *****
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28.07.2025 19:01 Відповісти
щось по меланії не скажеш, що він дійсно вводить, що обіцяє!🤣
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28.07.2025 16:53 Відповісти
Думаю його злити й приводить ось в таку поведінку неврівноваженного шарахання не неспроможність з Меланією6 а з потенційними рабинями потенційного Епштейна ( або з потенційними конкурсантками краси у *****)
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28.07.2025 17:17 Відповісти
Він Меланії вже давно не обіцяє ,тому і не вводить😑😄😀
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28.07.2025 18:55 Відповісти
Учора послухала Юрія Фельштинського - поважаю його експретно-пргнозуючі думки . Хоча він реалістично песимістичніший навіть ніж шановний Віталій Порініков.

Такі дві головні думки - 1 . Про 50 днів від Трампа - це нова індульгенція на шанс для хйла побільше захопити в УКкраїні. 2. Трамп відійде вбік від підтримки України умивши руки, бо його справжня ціль знищити вплив Європи , як й ціль хйла, як й ціль Венса. Тому після 50 днів буде або наступ хйла на Київ , або на одну з країн Балтії ... Пояснення цоьму одне- американцям начхати на гівно в історії Трампа з Епштейном й усі його різні нехристиянські цінності під прапором християнсвта ... Вони йому пробачать все . Може лиш не стане втретє президентом ( рочки не ті) - але знайдуться УЛЬТРА ПРАВІ продовжать його справу.

Сьогоднішній наступний впендрьож Трапа абсолютно суперечить прогнозу Фельшинського - цьому можна радіти ????
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28.07.2025 17:13 Відповісти
Наступ ***** на Київ, далі можна не читати.
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28.07.2025 18:39 Відповісти
2-3 тижні
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28.07.2025 16:20 Відповісти
Ну і
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28.07.2025 16:21 Відповісти
А, ну якщо на кАнцЄртьЄ каБЗДОоооНа, то нехай...
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28.07.2025 16:27 Відповісти
Генеральный Секретарь

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Реєстрація: 28.07.2025
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28.07.2025 16:31 Відповісти
Лапті скинь. Сморід неймовірний.
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28.07.2025 16:39 Відповісти
А потім що?
Ще 10-12 днів, чи 2 тижня?
А якщо за цей час ***** звабливо посміхнеться та ножку продемонстроє?
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28.07.2025 16:23 Відповісти
Трамп симпатизує Путіну, а тому нічого не буде
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28.07.2025 16:28 Відповісти
50
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28.07.2025 16:57 Відповісти
А, вторинні санкції. То можна й скоротити термін, чого ж.
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28.07.2025 16:26 Відповісти
Надо чаще посылать Урсулу побыть половой тряпкой для Трампа. Сразу плюс один к потужности.
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28.07.2025 16:26 Відповісти
Вона не конкурент для Меланії. Меланія Агонь!
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28.07.2025 16:34 Відповісти
Безкутну пошліть.
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28.07.2025 16:58 Відповісти
Трамп дограється, що Путін одного дня запустить усі ракети на Київ і перетворить в цвинтар урядовий квартал з Зеленським і його слугами. Або знищить всі мости і пошкодить дамби через Дніпро, яких близько 20, і на тому припинеться постачання західної зброї на фронт. Для прикладу, були такі дні коли Росія за одну ніч запускала по Україні по140 ракет
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28.07.2025 16:26 Відповісти
Не фантазуй. Якби могли знищити - вже б давно знищили. Були намагання - але практично безрезультатно.
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28.07.2025 16:31 Відповісти
Та не вже. Чомусь по Мередіану, Артему, Авіанту, Атек, Рембазі, Полімер, Жулянах, Більшовику і т.д. регулярно цілять. То що заважає їм поцілити в урядовий?
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28.07.2025 16:37 Відповісти
А там сидять ждуть коли фуйло поцілить в урядовий. Результат - зеро.
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28.07.2025 16:39 Відповісти
Саме так, сидять і ждуть, адже впевнені, що топ-чиновників війна омине
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28.07.2025 16:44 Відповісти
Дождуться що прилетить від Трампа
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28.07.2025 17:04 Відповісти
Та ні, найвеличніший сидить глибоко під землею у бункері, який витримує ядерний удар, так що вава в безпеці
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28.07.2025 16:52 Відповісти
а решта чиновників? Чи Зеленський виконуватиме роботу за всіх?
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28.07.2025 17:01 Відповісти
Скільки ***** за такі висери платить?
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28.07.2025 16:35 Відповісти
Піз*уй на фронт, воїн диванний
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28.07.2025 16:38 Відповісти
Кацабот
Реєстрація: 28.07.2025
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28.07.2025 17:23 Відповісти
Ніколи )(уйло не буде бить по зеопі! За 3,5 років не зробив цього і ніколи не зробить! По вам так - кине, а по корисному "квартальному" ідіоту - ніколи!
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28.07.2025 17:56 Відповісти
Спокійно. Ми ще не бачили Трампа в люті. Ще й заспокоювати будемо щоб не переборщив з санкціями.
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28.07.2025 16:27 Відповісти
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28.07.2025 16:40 Відповісти

Хом'яки страшні , коли їх роздратувати ...))
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28.07.2025 17:54 Відповісти
Тищя пєрвоє послєднєє кітайскоє Трумпово прєдупрєждєніє!
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28.07.2025 16:34 Відповісти
❗️Рф втратила мільйон (!) росіян, - таку цифру назвав Трамп
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28.07.2025 16:36 Відповісти
Швець з посиланням на звіт ЦРУ називав цифру у 2млн. ушатаної орчатини
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28.07.2025 19:06 Відповісти
РФ втратила мільйон росіян... А ви могли їх захопити, пообіцявши кожному по ящику горілки і ніжок Буша, чи Трампа і у вас на мільйон рабів було б більше.
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28.07.2025 16:37 Відповісти
РФ втратила мільйон росіян... а отримала щонайменше 3 мільйона нових громадян з окупованих територій
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28.07.2025 16:41 Відповісти
Ці 3 млн не такі вже й нові!😀
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28.07.2025 16:51 Відповісти
Звідки там 3 мільйони, в депресивнмх містах і напіввимерлих селах.
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28.07.2025 17:02 Відповісти
так звані ждуни "російського міра"
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28.07.2025 17:08 Відповісти
Втратила - мільон працездатних чоловіків , а отримала - в основному пенсіонерів ...
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28.07.2025 17:56 Відповісти
Чекаємо !
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28.07.2025 16:40 Відповісти
Час пішов
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28.07.2025 16:41 Відповісти
******* не мішки носити, люди йому хтось віре?
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28.07.2025 16:44 Відповісти
Трамп імпотент. Фізично і ментально. Дєдушка німецького походження ну просто хоче в черговий раз обісратися і обісрати англосаксів Америки. В нього добре виходить. Трамп не "в люті". Трамп в маразмі, а пдібране оточення не здатне компенсувати його деменцію і прогалини в освіті. Це якраз той випаддок коли "стару собаку не навчити новим трюкам"...
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28.07.2025 16:47 Відповісти
Добре, що він тільки до 100 вміє рахувати! Хоча нібито про 500% тарифи щось триндів, хоч би ніхто йому не сказав, що 500 більше 100!
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28.07.2025 16:49 Відповісти
китай включає форсаж.
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28.07.2025 16:55 Відповісти
Чи побачимо ми есмінці в Чорному морі?
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28.07.2025 16:56 Відповісти
Там десь був мемас, як чуаваки роблять свою справу у колі друзів і один з них повертається до якогось пустозвона збоку і дає самз-ап. Оце якраз та ж ситуація: дуже корисна заява, Трамп! 🤣
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28.07.2025 16:57 Відповісти
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28.07.2025 17:02 Відповісти
Черговий всесвітній клоун підтверджує своє реноме.
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28.07.2025 17:02 Відповісти
Лякати чимось кацапів це марна справа. Кацапи не мають мозку тому вони не можуть собі так далеко заглядати наперед і представити що з ними буде. Кацапа потрібно спочатку бити палицею по башці а вже потім з ними вести роз'яснювальну роботу і сказати що не будеш робити як сказано то буде ще раз боляче.
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28.07.2025 17:03 Відповісти
Звіра не залякаєш словами, лише можна дать кєзди
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28.07.2025 19:09 Відповісти
Прийшов, по суті, до своїх улюблених двох тижнів.

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28.07.2025 17:15 Відповісти
Или 10 или 12 . Хрен его знвет сколько .
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28.07.2025 17:20 Відповісти
Ми просимо США та інші країни ввести вторинні санкції на країни які фінансують Росію, купуючи у неї нафту та газ, в той же час ми досі не ввели санкції проти країн які фінансують Росію, купуючи в неї нафти та газ. Україна повинна показати приклад ввівши стовідсотковий податок на товари з Китаю, Індії та інші країни.
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28.07.2025 17:23 Відповісти
Дєд Лайн*?
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28.07.2025 17:26 Відповісти
В кінці ще "о" не вистачає ))
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28.07.2025 19:07 Відповісти
******* за зеленского, а забыли, что трамп тоже артист?
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28.07.2025 17:34 Відповісти
Ха-ха-ха! Шоу от полковника краснова в костюме олега попова в разгаре!
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28.07.2025 17:53 Відповісти
Та вже повертайся до своїх улюблених двох тижнів. Бо таки прийдеться знов оголошувати дедлайн.
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28.07.2025 18:18 Відповісти
Здається мені скоро почнеться епічна битва: "Імператор світу" проти "Царя всея русні"
Ставлю на імператора
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28.07.2025 18:42 Відповісти
Онучок питає діда:
- Діду, а чому кацапи уже не кричать "Трамп - наш!"?
- Тому, що Трамп став Горбачовим
- ???
- По-перше, розпочав перестройку - тепер замість раші підтримує Україну.
По-друге, розпочав ускореніє - замість 50 днів, дав х*лу тільки 10 днів)
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28.07.2025 18:58 Відповісти
Через 10 днів тампону знову насруть на голову!!! То може прийшов час повністю ізолювати мордор від всього світу!!!
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28.07.2025 19:04 Відповісти
Та клали орки на якісь там накладені санкції бо в світі купа фірм які готові продати що треба. Ми це в союзі проходили, теж було ембарго і що толку.
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28.07.2025 19:08 Відповісти
 
 