Я зменшу 50-денний дедлайн Путіну для мирної угоди з Україною. Дуже розчарований ним, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним.

Про це він сказав на зустрічі з прем'єром Британії Кіром Стармером у Шотландії, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дуже розчарований президентом Путіним... Я скорочу ті 50 днів, які я йому дав, до меншої кількості, бо думаю, що вже знаю відповідь на питання, що станеться", - заявив Трамп.

"Ми обговорювали це, ви [Стармер] і я обговорювали це, ми думали, що вирішили це питання вже багато разів. А потім президент Путін виходить і починає запускати ракети в якесь місто, наприклад Київ, і вбиває багато людей в будинку для літніх людей чи деінде", - додав він.

Раніше Трамп заявляв, що США запровадять вторинні мита проти Росії та проти країн, які співпрацюють з РФ, якщо протягом 50 днів мирної угоди з Україною не буде досягнуто.

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