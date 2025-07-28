Я зменшу 50-денний дедлайн Путіну для мирної угоди з Україною. Дуже розчарований ним, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним.
Про це він сказав на зустрічі з прем'єром Британії Кіром Стармером у Шотландії, інформує Цензор.НЕТ.
"Я дуже розчарований президентом Путіним... Я скорочу ті 50 днів, які я йому дав, до меншої кількості, бо думаю, що вже знаю відповідь на питання, що станеться", - заявив Трамп.
"Ми обговорювали це, ви [Стармер] і я обговорювали це, ми думали, що вирішили це питання вже багато разів. А потім президент Путін виходить і починає запускати ракети в якесь місто, наприклад Київ, і вбиває багато людей в будинку для літніх людей чи деінде", - додав він.
Раніше Трамп заявляв, що США запровадять вторинні мита проти Росії та проти країн, які співпрацюють з РФ, якщо протягом 50 днів мирної угоди з Україною не буде досягнуто.
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Пане Трумп!
Ви обтікаєте!
на скільки?
чи буде новий термін ***** "на подумати"?
допоки Украіна стікає кровью , так як ху@ло
його дружбан і ,, хороший хлопець" і якби
він раніше був президентом США , то і війни цієі не було б
рудий донні звичайний нарцис із прогресуючою деменцією на фоні шизи
Але знайшовся американський дурнк, який навіть до рівня ідіота не дотягує: сам собі вирішив, що буде угода, сам санкції готовий скасовувати, сам готовий Крим чиїмось визнати, Україні забанити НАТО, сам зупинив допомогу Україні (двічі як президент, і один раз як щур, коли блокував 60 лярдів), сам собі 50 днів дав на санкції.
трамп або корисний ідіот, або реально краснов, або і те і інше...