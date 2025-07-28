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Новини Санкції США проти Росії Трамп про Путіна
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Я зменшу 50-денний дедлайн Путіну для мирної угоди з Україною. Дуже розчарований ним, - Трамп

Трамп розчарований Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним.

Про це він сказав на зустрічі з прем'єром Британії Кіром Стармером у Шотландії, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дуже розчарований президентом Путіним... Я скорочу ті 50 днів, які я йому дав, до меншої кількості, бо думаю, що вже знаю відповідь на питання, що станеться", - заявив Трамп.

"Ми обговорювали це, ви [Стармер] і я обговорювали це, ми думали, що вирішили це питання вже багато разів. А потім президент Путін виходить і починає запускати ракети в якесь місто, наприклад Київ, і вбиває багато людей в будинку для літніх людей чи деінде", - додав він. 

Раніше Трамп заявляв, що США запровадять вторинні мита проти Росії та проти країн, які співпрацюють з РФ, якщо протягом 50 днів мирної угоди з Україною не буде досягнуто.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп: Я розчарований в Путіні, але з ним не все скінчено

Автор: 

путін володимир (24345) росія (66879) Трамп Дональд (6538) війна в Україні (5411)


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Топ коментарі
+9
з якої дати скорочення?
на скільки?
чи буде новий термін ***** "на подумати"?
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28.07.2025 15:15 Відповісти
+8
Зробиш 49 коли пройдуть ці 50 днів? Невже ще хтось вірить в слова цього неліквіда? Це те саме що вірити конченій ханигі або найвеличнішому шашличному пдрасу.
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28.07.2025 15:21 Відповісти
+6
Схоже, ***** "передавив" із справою Епштейна.
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28.07.2025 15:20 Відповісти
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брехня
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28.07.2025 15:11 Відповісти
Тремти параша. Рижий звізданул і збувся.
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28.07.2025 15:13 Відповісти
235 часть Марлезонского балета
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28.07.2025 15:13 Відповісти
Дякуємо, США!
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28.07.2025 15:13 Відповісти
(пошепки):
Пане Трумп!
Ви обтікаєте!
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28.07.2025 15:14 Відповісти
з якої дати скорочення?
на скільки?
чи буде новий термін ***** "на подумати"?
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28.07.2025 15:15 Відповісти
Знову Трамп намагається всіх надурити ,
допоки Украіна стікає кровью , так як ху@ло
його дружбан і ,, хороший хлопець" і якби
він раніше був президентом США , то і війни цієі не було б
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28.07.2025 15:17 Відповісти
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28.07.2025 15:18 Відповісти
Схоже, ***** "передавив" із справою Епштейна.
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28.07.2025 15:20 Відповісти
Зробиш 49 коли пройдуть ці 50 днів? Невже ще хтось вірить в слова цього неліквіда? Це те саме що вірити конченій ханигі або найвеличнішому шашличному пдрасу.
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28.07.2025 15:21 Відповісти
Добре. Якщо Трамп агент Кремля, а також Зеленьський з Їрмаком агенти Кремля, тоді навіщо цей цирк?
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28.07.2025 15:37 Відповісти
рудий донні не агент *****/**********, та ніколи не був їхнім агентом (фбр та цру дарма хліб не їдять)
рудий донні звичайний нарцис із прогресуючою деменцією на фоні шизи
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28.07.2025 15:42 Відповісти
Боже мій, ще великий Шекспір начебто казав: 'увесь світ - театр'. Тому добра половина усього -лицедійство, лицемірство і абсурд. А політика - відомо яка дівка.😉
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28.07.2025 16:18 Відповісти
Типова поведінка кинутого коханця: "Вєрнісь я фсьо пращу!"
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28.07.2025 15:22 Відповісти
Давай ракети далекобійні, годі вже писдіти
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28.07.2025 15:22 Відповісти
за пару днів до дедлайна цей клоун скаже: "Я розчарований Путіним, скорочую дедлайн до 40 днів". І так поки його шеф не дійде до Дніпра
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28.07.2025 15:24 Відповісти
Ну впринціпі цей термін взагалі можна скасувать. А через пару днів потім призначить новий термін, наприклад 90 днів... риже опудало думаєте не здатен?
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28.07.2025 15:24 Відповісти
Типовий Трамп))
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28.07.2025 15:26 Відповісти
- Такую личную неприязнь я испытываю к путину, что в гольф играть не могу...(с)
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28.07.2025 15:30 Відповісти
Наш слоняра 💪💪💪
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28.07.2025 15:31 Відповісти
Путлеровская моська ваш слон.
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28.07.2025 15:42 Відповісти
буде наш, коли tomahawkи відпрацюють кремль в нуль
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28.07.2025 15:45 Відповісти
Хто тримає цей макдак? Дональд Дак, Дональд Дак!
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28.07.2025 16:07 Відповісти
на 24 години??
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28.07.2025 15:31 Відповісти
Спробую вгадати. Замість 50 буде 49?
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28.07.2025 15:34 Відповісти
то він так спецом сказав, щоб кацапи засуєтились. а кацапам пок, вони і далі будуть продовжувати те, що роблять зараз. бо мають уже по суті гарантії, що Китай їх не кине. а тут нема гарантії чи не кине їх Китай. зараз Чуб має і Китай похитати. якщо комуняки не кинуть каців, то тоді потрібно буде валити їх усіх разом, каців з комуняками і пузляшами. Іран побачив уже які каци "союзнічки", то вже по суті послав їх накуй.
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28.07.2025 16:12 Відповісти
Ще тижнів так за 3 Трамп зменшить термін до 30 днів .... з дня зміни терміну.
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28.07.2025 15:37 Відповісти
Це робочих чи календарних?
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28.07.2025 15:37 Відповісти
Ціль пітуна - знищити Україну . Що б не сталось, жодної поступки. Це розуміє кожен ідіот

Але знайшовся американський дурнк, який навіть до рівня ідіота не дотягує: сам собі вирішив, що буде угода, сам санкції готовий скасовувати, сам готовий Крим чиїмось визнати, Україні забанити НАТО, сам зупинив допомогу Україні (двічі як президент, і один раз як щур, коли блокував 60 лярдів), сам собі 50 днів дав на санкції.

трамп або корисний ідіот, або реально краснов, або і те і інше...
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28.07.2025 15:39 Відповісти
Давай Трамп, тисни його
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28.07.2025 15:41 Відповісти
Зачарований заколдований розчарований - дитячий садочок - ясельна група
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28.07.2025 15:51 Відповісти
Ти тільки обіцяєш.То 6 раз по дві неділі відводив,тепер 50 днів,а тепер може зм
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28.07.2025 15:55 Відповісти
индеец Зоркий Глаз Дональд на шестом месяце отсидки в одиночной камере заключения заметил что в камере отсутствует одна стена
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28.07.2025 15:58 Відповісти
Дасть 2 тижні. З автоматичним продовженням ще на 2. А потім ще на 2. А потім ще на 2. А потім ще на 2. А потім ще на 2. А потім ще на 2. А потім ще на 2...
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28.07.2025 16:00 Відповісти
Зменшить... до 49 днів, на 51 день. Аж смішно читати. ***** мочити давно треба, а руде чмо все демагогію розводить
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28.07.2025 16:03 Відповісти
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28.07.2025 16:09 Відповісти
так на планування надо дней 60
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28.07.2025 16:10 Відповісти
Час переходити від слів до діла, старий діду.
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28.07.2025 16:14 Відповісти
Я просто залишу це тут:
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28.07.2025 16:40 Відповісти
 
 