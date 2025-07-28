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Новости Санкции США против России трамп о путине
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Я уменьшу 50-дневный дедлайн Путина для мирного соглашения с Украиной. Очень разочарован им, - Трамп

Трамп разочарован Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, потому что "очень разочарован" им.

Об этом он сказал на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером в Шотландии, информирует Цензор.НЕТ.

"Я очень разочарован президентом Путиным... Я сокращу те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего количества, потому что думаю, что уже знаю ответ на вопрос, что произойдет", - заявил Трамп.

"Мы обсуждали это, вы [Стармер] и я обсуждали это, мы думали, что решили этот вопрос уже много раз. А потом президент Путин выходит и начинает запускать ракеты в какой-то город, например Киев, и убивает много людей в доме престарелых или где-то еще", - добавил он.

Ранее Трамп заявлял, что США введут вторичные пошлины против России и против стран, которые сотрудничают с РФ, если в течение 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп: Я разочарован в Путине, но с ним не все кончено

Автор: 

путин владимир (31757) россия (96693) Трамп Дональд (6052) война в Украине (5375)


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Топ комментарии
+9
з якої дати скорочення?
на скільки?
чи буде новий термін ***** "на подумати"?
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28.07.2025 15:15 Ответить
+8
Зробиш 49 коли пройдуть ці 50 днів? Невже ще хтось вірить в слова цього неліквіда? Це те саме що вірити конченій ханигі або найвеличнішому шашличному пдрасу.
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28.07.2025 15:21 Ответить
+7
Дякуємо, США!
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28.07.2025 15:13 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
брехня
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28.07.2025 15:11 Ответить
Тремти параша. Рижий звізданул і збувся.
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28.07.2025 15:13 Ответить
235 часть Марлезонского балета
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28.07.2025 15:13 Ответить
Дякуємо, США!
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28.07.2025 15:13 Ответить
(пошепки):
Пане Трумп!
Ви обтікаєте!
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28.07.2025 15:14 Ответить
з якої дати скорочення?
на скільки?
чи буде новий термін ***** "на подумати"?
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28.07.2025 15:15 Ответить
Знову Трамп намагається всіх надурити ,
допоки Украіна стікає кровью , так як ху@ло
його дружбан і ,, хороший хлопець" і якби
він раніше був президентом США , то і війни цієі не було б
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28.07.2025 15:17 Ответить
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28.07.2025 15:18 Ответить
Схоже, ***** "передавив" із справою Епштейна.
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28.07.2025 15:20 Ответить
Зробиш 49 коли пройдуть ці 50 днів? Невже ще хтось вірить в слова цього неліквіда? Це те саме що вірити конченій ханигі або найвеличнішому шашличному пдрасу.
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28.07.2025 15:21 Ответить
Добре. Якщо Трамп агент Кремля, а також Зеленьський з Їрмаком агенти Кремля, тоді навіщо цей цирк?
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28.07.2025 15:37 Ответить
рудий донні не агент *****/**********, та ніколи не був їхнім агентом (фбр та цру дарма хліб не їдять)
рудий донні звичайний нарцис із прогресуючою деменцією на фоні шизи
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28.07.2025 15:42 Ответить
Боже мій, ще великий Шекспір начебто казав: 'увесь світ - театр'. Тому добра половина усього -лицедійство, лицемірство і абсурд. А політика - відомо яка дівка.😉
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28.07.2025 16:18 Ответить
Типова поведінка кинутого коханця: "Вєрнісь я фсьо пращу!"
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28.07.2025 15:22 Ответить
Давай ракети далекобійні, годі вже писдіти
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28.07.2025 15:22 Ответить
за пару днів до дедлайна цей клоун скаже: "Я розчарований Путіним, скорочую дедлайн до 40 днів". І так поки його шеф не дійде до Дніпра
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28.07.2025 15:24 Ответить
Ну впринціпі цей термін взагалі можна скасувать. А через пару днів потім призначить новий термін, наприклад 90 днів... риже опудало думаєте не здатен?
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28.07.2025 15:24 Ответить
Типовий Трамп))
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28.07.2025 15:26 Ответить
- Такую личную неприязнь я испытываю к путину, что в гольф играть не могу...(с)
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28.07.2025 15:30 Ответить
Наш слоняра 💪💪💪
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28.07.2025 15:31 Ответить
Путлеровская моська ваш слон.
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28.07.2025 15:42 Ответить
буде наш, коли tomahawkи відпрацюють кремль в нуль
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28.07.2025 15:45 Ответить
Хто тримає цей макдак? Дональд Дак, Дональд Дак!
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28.07.2025 16:07 Ответить
на 24 години??
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28.07.2025 15:31 Ответить
Спробую вгадати. Замість 50 буде 49?
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28.07.2025 15:34 Ответить
то він так спецом сказав, щоб кацапи засуєтились. а кацапам пок, вони і далі будуть продовжувати те, що роблять зараз. бо мають уже по суті гарантії, що Китай їх не кине. а тут нема гарантії чи не кине їх Китай. зараз Чуб має і Китай похитати. якщо комуняки не кинуть каців, то тоді потрібно буде валити їх усіх разом, каців з комуняками і пузляшами. Іран побачив уже які каци "союзнічки", то вже по суті послав їх накуй.
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28.07.2025 16:12 Ответить
Ще тижнів так за 3 Трамп зменшить термін до 30 днів .... з дня зміни терміну.
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28.07.2025 15:37 Ответить
Це робочих чи календарних?
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28.07.2025 15:37 Ответить
Ціль пітуна - знищити Україну . Що б не сталось, жодної поступки. Це розуміє кожен ідіот

Але знайшовся американський дурнк, який навіть до рівня ідіота не дотягує: сам собі вирішив, що буде угода, сам санкції готовий скасовувати, сам готовий Крим чиїмось визнати, Україні забанити НАТО, сам зупинив допомогу Україні (двічі як президент, і один раз як щур, коли блокував 60 лярдів), сам собі 50 днів дав на санкції.

трамп або корисний ідіот, або реально краснов, або і те і інше...
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28.07.2025 15:39 Ответить
Давай Трамп, тисни його
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28.07.2025 15:41 Ответить
Зачарований заколдований розчарований - дитячий садочок - ясельна група
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28.07.2025 15:51 Ответить
Ти тільки обіцяєш.То 6 раз по дві неділі відводив,тепер 50 днів,а тепер може зм
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28.07.2025 15:55 Ответить
индеец Зоркий Глаз Дональд на шестом месяце отсидки в одиночной камере заключения заметил что в камере отсутствует одна стена
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28.07.2025 15:58 Ответить
Дасть 2 тижні. З автоматичним продовженням ще на 2. А потім ще на 2. А потім ще на 2. А потім ще на 2. А потім ще на 2. А потім ще на 2. А потім ще на 2...
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28.07.2025 16:00 Ответить
Зменшить... до 49 днів, на 51 день. Аж смішно читати. ***** мочити давно треба, а руде чмо все демагогію розводить
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28.07.2025 16:03 Ответить
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28.07.2025 16:09 Ответить
так на планування надо дней 60
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28.07.2025 16:10 Ответить
Час переходити від слів до діла, старий діду.
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28.07.2025 16:14 Ответить
Я просто залишу це тут:
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28.07.2025 16:40 Ответить
 
 