Я уменьшу 50-дневный дедлайн Путина для мирного соглашения с Украиной. Очень разочарован им, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, потому что "очень разочарован" им.
Об этом он сказал на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером в Шотландии, информирует Цензор.НЕТ.
"Я очень разочарован президентом Путиным... Я сокращу те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего количества, потому что думаю, что уже знаю ответ на вопрос, что произойдет", - заявил Трамп.
"Мы обсуждали это, вы [Стармер] и я обсуждали это, мы думали, что решили этот вопрос уже много раз. А потом президент Путин выходит и начинает запускать ракеты в какой-то город, например Киев, и убивает много людей в доме престарелых или где-то еще", - добавил он.
Ранее Трамп заявлял, что США введут вторичные пошлины против России и против стран, которые сотрудничают с РФ, если в течение 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.
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Пане Трумп!
Ви обтікаєте!
на скільки?
чи буде новий термін ***** "на подумати"?
допоки Украіна стікає кровью , так як ху@ло
його дружбан і ,, хороший хлопець" і якби
він раніше був президентом США , то і війни цієі не було б
рудий донні звичайний нарцис із прогресуючою деменцією на фоні шизи
Але знайшовся американський дурнк, який навіть до рівня ідіота не дотягує: сам собі вирішив, що буде угода, сам санкції готовий скасовувати, сам готовий Крим чиїмось визнати, Україні забанити НАТО, сам зупинив допомогу Україні (двічі як президент, і один раз як щур, коли блокував 60 лярдів), сам собі 50 днів дав на санкції.
трамп або корисний ідіот, або реально краснов, або і те і інше...