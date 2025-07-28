Я уменьшу 50-дневный дедлайн Путина для мирного соглашения с Украиной. Очень разочарован им, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, потому что "очень разочарован" им.

Об этом он сказал на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером в Шотландии, информирует Цензор.НЕТ.

"Я очень разочарован президентом Путиным... Я сокращу те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего количества, потому что думаю, что уже знаю ответ на вопрос, что произойдет", - заявил Трамп.

"Мы обсуждали это, вы [Стармер] и я обсуждали это, мы думали, что решили этот вопрос уже много раз. А потом президент Путин выходит и начинает запускать ракеты в какой-то город, например Киев, и убивает много людей в доме престарелых или где-то еще", - добавил он.

Ранее Трамп заявлял, что США введут вторичные пошлины против России и против стран, которые сотрудничают с РФ, если в течение 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп: Я разочарован в Путине, но с ним не все кончено