Трамп більше не збирається розмовляти з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що більше не збирається розмовляти із диктатором Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це лідер США заявив під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

У Трампа запитали щодо його розчарування Володимиром Путіним та тим, що той брехав йому про свої наміри в Україні.

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"Ну, я не хочу використовувати слово "брехав". Все, що я знаю, що ми б добре поговорили і здавалося тричі, що у нас буде припинення вогню і, можливо, мир. ... І раптом ракети летять на Київ та інші міста. І я питаю: "Що це все означає?", - сказав він.

Трамп заявив, що розмовляв із Путіним 3-4 години тому.

"І виглядало так, ніби ми вже на шляху. А потім я казав: забудьте про це. І я більше не збираюся говорити. Знаєте, таке траплялося вже забагато разів, і мені це не подобається", - додав лідер США.

Нагадаємо, 28 липня 2025 року Трамп заявив, що не бачить "жодного прогресу" у врегулюванні війни між Росією та Україною, тому скорочує термін для досягнення перемирʼя до 10-12 днів.

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