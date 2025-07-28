Трамп більше не збирається розмовляти з Путіним
Президент США Дональд Трамп заявив, що більше не збирається розмовляти із диктатором Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це лідер США заявив під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
У Трампа запитали щодо його розчарування Володимиром Путіним та тим, що той брехав йому про свої наміри в Україні.
"Ну, я не хочу використовувати слово "брехав". Все, що я знаю, що ми б добре поговорили і здавалося тричі, що у нас буде припинення вогню і, можливо, мир. ... І раптом ракети летять на Київ та інші міста. І я питаю: "Що це все означає?", - сказав він.
Трамп заявив, що розмовляв із Путіним 3-4 години тому.
"І виглядало так, ніби ми вже на шляху. А потім я казав: забудьте про це. І я більше не збираюся говорити. Знаєте, таке траплялося вже забагато разів, і мені це не подобається", - додав лідер США.
Нагадаємо, 28 липня 2025 року Трамп заявив, що не бачить "жодного прогресу" у врегулюванні війни між Росією та Україною, тому скорочує термін для досягнення перемирʼя до 10-12 днів.
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де гарантія, що попадуть не в двійника
або двійник стане Самозванцем-буйлом?
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Як ******** казати покійний тато, "Зарікалась свиня гімна не їсти!"
здається у донні в голові вже повна жижа
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Воно таке сама як й птн-птх!
Єх , Донні, Донні - гріх чужу землю роздавати агресору
Хоча, я б Трампу тут не вірив би: він ***** поклоняється, той для нього взірець, а ***** його чимось міцно тримає за тестікули. Тож, балачки по телефону триватимуть. (дай бог, щоб я був неправий)
********* кума зарекаться