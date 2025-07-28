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Новини Відносини Трампа та Путіна
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Трамп більше не збирається розмовляти з Путіним

Трамп не хоче розмовляти більше з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що більше не збирається розмовляти із диктатором Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це лідер США заявив під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

У Трампа запитали щодо його розчарування Володимиром Путіним та тим, що той брехав йому про свої наміри в Україні.

Також читайте: Трамп про санкції проти РФ: "Не хочу цього робити з нею. Я люблю росіян"

"Ну, я не хочу використовувати слово "брехав". Все, що я знаю, що ми б добре поговорили і здавалося тричі, що у нас буде припинення вогню і, можливо, мир. ... І раптом ракети летять на Київ та інші міста. І я питаю: "Що це все означає?", - сказав він.

 Трамп заявив, що розмовляв із Путіним 3-4 години тому.

"І виглядало так, ніби ми вже на шляху. А потім я казав: забудьте про це. І я більше не збираюся говорити. Знаєте, таке траплялося вже забагато разів, і мені це не подобається", - додав лідер США.

Нагадаємо, 28 липня 2025 року Трамп заявив, що не бачить "жодного прогресу" у врегулюванні війни між Росією та Україною, тому скорочує термін для досягнення перемирʼя до 10-12 днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: США будуть тиснути на Росію через мільйонні втрати на війні з Україною

Автор: 

путін володимир (24345) росія (66879) США (23889) Трамп Дональд (6538)


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Топ коментарі
+8
Трамп більше не збирається розмовляти з Путіним

Як ******** казати покійний тато, "Зарікалась свиня гімна не їсти!"
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28.07.2025 17:24 Відповісти
+5
Невже ***** в бункері заковбасять?
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28.07.2025 17:23 Відповісти
+3
Невже прозрів?
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28.07.2025 17:23 Відповісти
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Невже прозрів?
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28.07.2025 17:23 Відповісти
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28.07.2025 17:30 Відповісти
Невже ***** в бункері заковбасять?
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28.07.2025 17:23 Відповісти
тих буйлів вже як агентів Сміт в Матриці.

де гарантія, що попадуть не в двійника
або двійник стане Самозванцем-буйлом?

.
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28.07.2025 17:29 Відповісти
Головне почати процес...
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28.07.2025 17:33 Відповісти
Розпочинається в України світла полоса? Але ні зброї, ні грошей рижий не дасть. Можливо дасть тепле, обнадійливе слово.
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28.07.2025 17:23 Відповісти
Трамп більше не збирається розмовляти з Путіним

Як ******** казати покійний тато, "Зарікалась свиня гімна не їсти!"
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28.07.2025 17:24 Відповісти
Ну ще є кому позвонить божевільному. Це Макрон.
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28.07.2025 17:25 Відповісти
якого числа трамп розмовляв з буйлом "3-4 години тому"

здається у донні в голові вже повна жижа

.
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28.07.2025 17:26 Відповісти
Коли Трамп під наглядом дорослих людей (в даному випадку Стармером), він іноді каже розумні реі. Але як тільки поряд дорослих людей немає - все до гори дригом..
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28.07.2025 17:27 Відповісти
Брехня!
Воно таке сама як й птн-птх!
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28.07.2025 17:28 Відповісти
Так вони дуже схожі-двоє дуже старі та мають проблеми з прогресуючою демінцією та оба рахують , що вони схватили бога за бороду і тому можуть робити що їм вздумається в цьому світі. Планета ще вздрагнеться від діяльності цих двух дідуганів. На жаль.
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28.07.2025 17:38 Відповісти
Президент США Трамп подав Путіну, так би мовити, Крим і кілька східних областей на блюдечку, а також виключив членство України в НАТО. А що робить Путін? Він продовжує накривати країну війною на знищення", - сказала Беате Майнль-Райзінгер.

Єх , Донні, Донні - гріх чужу землю роздавати агресору
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28.07.2025 17:34 Відповісти
Пара фоток з пєдофілією ....і трампон розмовляє навіть не з ******..З Гебнею.
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28.07.2025 17:35 Відповісти
Все це означає тільки одно. Я вмиваю руки. Хочте воювати-воюйте. Бабосікі за зброю я буду отримувати якщо Европа буде купувати. А охоча Европа хай показує свою охочість.Та і в загалі "будуть проблеми-вирішуйте"!
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28.07.2025 17:39 Відповісти
Буде робити це без розголосу та таємно. Ще настане час, коли він зброю буде ***** продавати, а про зняття санкцій ми дійзнаємось від манькі хвєдєраціі.
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28.07.2025 17:43 Відповісти
Ось тобі і "ведення бізнесу з росією". Таке собі Грейт діл.
Хоча, я б Трампу тут не вірив би: він ***** поклоняється, той для нього взірець, а ***** його чимось міцно тримає за тестікули. Тож, балачки по телефону триватимуть. (дай бог, щоб я був неправий)
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28.07.2025 17:44 Відповісти
Тільки закохані пости в соцмережах!
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28.07.2025 17:46 Відповісти
пройшла любов завяли маки і путін йде уже до сраки
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28.07.2025 17:50 Відповісти
Трамп про санкції проти РФ: "Не хочу цього робити з нею. Я люблю росіян" -- От і всі санкції
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28.07.2025 17:50 Відповісти
Трамп не збирається розмовляти з фюрером свинорейху, тому що фюрер у кацапів - *****.
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28.07.2025 18:01 Відповісти
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28.07.2025 18:06 Відповісти
Зарекалась кума ипаться
********* кума зарекаться
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28.07.2025 18:57 Відповісти
 
 