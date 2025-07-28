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Новини Санкції США проти Росії Трамп про Росію Трамп про Путіна
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Трамп про санкції проти РФ: "Не хочу цього робити з нею. Я люблю росіян"

Трамп прокоментував санкції проти Росії за 10-12 днів

Президент США Дональд Трамп знову пригрозив вторинними санкціями Росії, хоча каже, що "не хоче робити цього з нею" та "любить російський народ". Водночас він більше не зацікавлений у розмовах з Путіним.

Про це він сказав на зустрічі із британським прем'єром Кіром Стармером, цитують Sky News та The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп уточнив свій новий термін "близько 10 або 12 днів", протягом якого Росія має припинити війну в Україні. Інакше будуть санкції.

"Я оголошу (офіційно) про це, ймовірно, сьогодні ввечері або завтра, немає причин чекати. Це будуть санкції й, можливо, мита, вторинні мита", - каже він.

Але президент США додає: "Я не хочу цього робити з Росією. Я люблю російський народ, це чудові люди".

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Трамп описав війну РФ проти України як "дуже криваву війну" і каже, що укладення мирної угоди було б "здоровим глуздом".

"Я думаю, що зрештою щось трапиться. Це має статися швидко, адже гине так багато людей. Гинуть 7000 українців і росіян кожен тиждень", - наголосив він.

На запитання, чи вважає він, що диктатор РФ Путін збрехав йому щодо свого зобов'язання про припинення вогню в Україні, Трамп відповів, що не сказав би "брехав", але були випадки, коли вони мали хорошу розмову, і він думав, що Путін може погодитися на припинення вогню з Україною, але потім нічого не сталося.

"Я завжди добре ладнав з Путіним. У мене були чудові відносини з ним. Він теж пройшов через "Росія насамперед", ми часто про це говорили. Послухайте, я був жорстким до Путіна, бо саме я закрив "Північний потік", а потім прийшов Байден і відкрив його. Я був дуже жорстким до Путіна, але ми дуже добре ладнали. Я розмовляв з ним і виглядало так, ніби ми вже на шляху (до миру, - ред.). А потім він казав: "Забудьте про це". І я більше не збираюся говорити. Знаєте, таке траплялося вже забагато разів, і мені це не подобається. Мені це зовсім не подобається", - додав президент США.

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Автор: 

путін володимир (24345) росія (66879) санкції (12466) Трамп Дональд (6538)


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Топ коментарі
+12
Ми іх теж любимо, але у вигляді "хороших руских"
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28.07.2025 17:04 Відповісти
+6
чудова пара - пацієнти псіх. лікарні
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28.07.2025 17:04 Відповісти
+4
тепер я впевнений, що цей сексуальний збоченець садо-мазозіст точно є в списках Епштейна

.
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28.07.2025 17:06 Відповісти
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28.07.2025 17:02 Відповісти
так воно дурне але санкції зависли у повітрі і дай Бог щоб Трамп не послухав знову Скабееву і не застосував іх до України
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28.07.2025 18:24 Відповісти
Тургенев Трумп обиделся и уехал в Баден-Баден. (с)
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28.07.2025 17:02 Відповісти
Ми іх теж любимо, але у вигляді "хороших руских"
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28.07.2025 17:04 Відповісти
холодних заливних з пучком петрушки в зубах, під хроном,.... або хрєном

.
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28.07.2025 17:08 Відповісти
ні краще , як каже історик ДРІБНИЦЯ, любити треба тих руських, котрих не бачить тепловізор
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28.07.2025 17:19 Відповісти
дивний заголовок. нам цікавіше інфа про

"Я оголошу (офіційно) про це, ймовірно, сьогодні ввечері або завтра, немає причин чекати. Це будуть санкції й, можливо, мита, вторинні мита"
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28.07.2025 17:04 Відповісти
Фєдя, вспокой ся. Твій кумир ще нас не раз здивує. До блювоти.
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28.07.2025 18:59 Відповісти
чудова пара - пацієнти псіх. лікарні
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28.07.2025 17:04 Відповісти
тепер я впевнений, що цей сексуальний збоченець садо-мазозіст точно є в списках Епштейна

.
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28.07.2025 17:06 Відповісти
Ніт. То всьо Байден придумав. Тому що заздрить.
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28.07.2025 18:51 Відповісти
...тому введу санкції проти українців, їх я не люблю.
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28.07.2025 17:06 Відповісти
"Це будуть санкції й, можливо, мита, вторинні мита" - зрозуміло, розходимся, нічого путнього не буде
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28.07.2025 17:06 Відповісти
Надо, Дональд,надо
Санкции для России полезны
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28.07.2025 17:09 Відповісти
А за що Росію любити? Вона щось колись гарного зробила для Штатів? Чи може особисто для Трампа (тоді цим має опікуватися нацбезпека США)? Трампу варто змінити парадигму з відриву РФ від КНР на відрив Китаю від Росії. Чому б, наприклад, не запропонувати пекіну російський Далекий Схід та приамур'я із забайкаллям при відмові від підтримки РФ та зазіхань на Тайвань?
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28.07.2025 17:12 Відповісти
Він же казав: вона, поклавши 60 лямів, допомогла США виграти ДСВ, ну от як її не любити?
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28.07.2025 17:25 Відповісти
Та що там для Штатів, що вона зробила хорошого для цивілізації планети??!
Тільки кров, смерть, розруху робила всю свою історію!
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28.07.2025 19:07 Відповісти
Нічого не буде. Трампу подобається ***** та все, що він робить. Ця війна безкінечна…
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28.07.2025 17:14 Відповісти
Як завжди пусті розмови де кожна заява суперечить одна одній за що ти росію любиш і її кривавого терориста ,може за те що ці варвари знищують Україну і її народ ,не сумніваюся що це руде опудало було завербоване кгб.
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28.07.2025 17:18 Відповісти
"Любити русню", тобто алкодегенератів, знаючи про їх звірину сутність може тільки дебіл. Гітлер "любив" Муссоліні. Муссоліні "любив" Гітлера... Сталін теж "любив" Гітлера, а Гітлер "любив" Сталіна. Коли диктатори фашистського типу "*******" один одного зникають кордони і гинуть мільйони...
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28.07.2025 17:18 Відповісти
Трампуша і хто ти після такоі любові до терористів і відвертих вбивць
народу України ?
Злидня ти ....
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28.07.2025 17:19 Відповісти
Що ж Ви ізвєргі, робите з його коханой росією? Літачки стратегічні палите, заводи, НПЗ бомбите. Русорізом нищите цих "чудових людей". Хіба так можна?
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28.07.2025 17:37 Відповісти
да и я люблю росию, когда она горит
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28.07.2025 17:38 Відповісти
Люби. Брутально, і безжально. Як коняка Катерину ІІ.
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28.07.2025 17:48 Відповісти
А робсеяне ненавидят амерыканцов патаму чта хотят парабатить и ограбить, но чтабы ******* они не против!
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28.07.2025 17:49 Відповісти
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28.07.2025 18:02 Відповісти
Ну-ну коли плєшива падаль буде подихать(дуже скоро) і нажме червону кнопку на США, побачим як ти цю тварь "полюбиш"
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28.07.2025 18:02 Відповісти
Так, біполярка вона така. І любиш, і треба ж показувати що гніваєшся. Ця почвара руда підожде, поки його сенатори заспокояться, і знов почне підігравати дорогому другові.
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28.07.2025 19:12 Відповісти
 
 