Трамп про санкції проти РФ: "Не хочу цього робити з нею. Я люблю росіян"

Президент США Дональд Трамп знову пригрозив вторинними санкціями Росії, хоча каже, що "не хоче робити цього з нею" та "любить російський народ". Водночас він більше не зацікавлений у розмовах з Путіним.

Про це він сказав на зустрічі із британським прем'єром Кіром Стармером, цитують Sky News та The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп уточнив свій новий термін "близько 10 або 12 днів", протягом якого Росія має припинити війну в Україні. Інакше будуть санкції.

"Я оголошу (офіційно) про це, ймовірно, сьогодні ввечері або завтра, немає причин чекати. Це будуть санкції й, можливо, мита, вторинні мита", - каже він.

Але президент США додає: "Я не хочу цього робити з Росією. Я люблю російський народ, це чудові люди".

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Трамп описав війну РФ проти України як "дуже криваву війну" і каже, що укладення мирної угоди було б "здоровим глуздом".

"Я думаю, що зрештою щось трапиться. Це має статися швидко, адже гине так багато людей. Гинуть 7000 українців і росіян кожен тиждень", - наголосив він.

На запитання, чи вважає він, що диктатор РФ Путін збрехав йому щодо свого зобов'язання про припинення вогню в Україні, Трамп відповів, що не сказав би "брехав", але були випадки, коли вони мали хорошу розмову, і він думав, що Путін може погодитися на припинення вогню з Україною, але потім нічого не сталося.

"Я завжди добре ладнав з Путіним. У мене були чудові відносини з ним. Він теж пройшов через "Росія насамперед", ми часто про це говорили. Послухайте, я був жорстким до Путіна, бо саме я закрив "Північний потік", а потім прийшов Байден і відкрив його. Я був дуже жорстким до Путіна, але ми дуже добре ладнали. Я розмовляв з ним і виглядало так, ніби ми вже на шляху (до миру, - ред.). А потім він казав: "Забудьте про це". І я більше не збираюся говорити. Знаєте, таке траплялося вже забагато разів, і мені це не подобається. Мені це зовсім не подобається", - додав президент США.

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