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Новости Санкции США против России Трамп о россии трамп о путине
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Трамп о санкциях против РФ: "Не хочу этого делать с ней. Я люблю русских"

Трамп прокомментировал санкции против России за 10-12 дней

Президент США Дональд Трамп снова пригрозил вторичными санкциями России, хотя говорит, что "не хочет делать этого с ней" и "любит русский народ". В то же время он больше не заинтересован в разговорах с Путиным.

Об этом он сказал на встрече с британским премьером Киром Стармером, цитируют Sky News и The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп уточнил свой новый срок "около 10 или 12 дней", в течение которого Россия должна прекратить войну в Украине. Иначе будут санкции.

"Я объявлю (официально) об этом, вероятно, сегодня вечером или завтра, нет причин ждать. Это будут санкции и, возможно, пошлины, вторичные пошлины", - говорит он.

Но президент США добавляет: "Я не хочу этого делать с Россией. Я люблю русский народ, это замечательные люди".

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Трамп описал войну РФ против Украины как "очень кровавую войну" и говорит, что заключение мирного соглашения было бы "здравым смыслом".

"Я думаю, что в конце концов что-то случится. Это должно произойти быстро, ведь погибает так много людей. Гибнут 7000 украинцев и россиян каждую неделю", - подчеркнул он.

На вопрос, считает ли он, что диктатор РФ Путин солгал ему относительно своего обязательства о прекращении огня в Украине, Трамп ответил, что не сказал бы "лгал", но были случаи, когда они имели хороший разговор, и он думал, что Путин может согласиться на прекращение огня с Украиной, но потом ничего не произошло.

"Я всегда хорошо ладил с Путиным. У меня были отличные отношения с ним. Он тоже прошел через "Россия прежде всего", мы часто об этом говорили. Послушайте, я был жестким к Путину, потому что именно я закрыл "Северный поток", а потом пришел Байден и открыл его. Я был очень жестким к Путину, но мы очень хорошо ладили. Я разговаривал с ним и выглядело так, будто мы уже на пути (к миру, - ред.). А потом он говорил: "Забудьте об этом". И я больше не собираюсь говорить. Знаете, такое случалось уже много раз, и мне это не нравится. Мне это совсем не нравится", - добавил президент США.

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Автор: 

путин владимир (31757) россия (96693) санкции (11709) Трамп Дональд (6052)


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Топ комментарии
+12
Ми іх теж любимо, але у вигляді "хороших руских"
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28.07.2025 17:04 Ответить
+6
чудова пара - пацієнти псіх. лікарні
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28.07.2025 17:04 Ответить
+4
тепер я впевнений, що цей сексуальний збоченець садо-мазозіст точно є в списках Епштейна

.
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28.07.2025 17:06 Ответить
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🤮
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28.07.2025 17:02 Ответить
так воно дурне але санкції зависли у повітрі і дай Бог щоб Трамп не послухав знову Скабееву і не застосував іх до України
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28.07.2025 18:24 Ответить
Тургенев Трумп обиделся и уехал в Баден-Баден. (с)
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28.07.2025 17:02 Ответить
Ми іх теж любимо, але у вигляді "хороших руских"
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28.07.2025 17:04 Ответить
холодних заливних з пучком петрушки в зубах, під хроном,.... або хрєном

.
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28.07.2025 17:08 Ответить
ні краще , як каже історик ДРІБНИЦЯ, любити треба тих руських, котрих не бачить тепловізор
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28.07.2025 17:19 Ответить
дивний заголовок. нам цікавіше інфа про

"Я оголошу (офіційно) про це, ймовірно, сьогодні ввечері або завтра, немає причин чекати. Це будуть санкції й, можливо, мита, вторинні мита"
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28.07.2025 17:04 Ответить
чудова пара - пацієнти псіх. лікарні
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28.07.2025 17:04 Ответить
тепер я впевнений, що цей сексуальний збоченець садо-мазозіст точно є в списках Епштейна

.
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28.07.2025 17:06 Ответить
Ніт. То всьо Байден придумав. Тому що заздрить.
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28.07.2025 18:51 Ответить
...тому введу санкції проти українців, їх я не люблю.
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28.07.2025 17:06 Ответить
"Це будуть санкції й, можливо, мита, вторинні мита" - зрозуміло, розходимся, нічого путнього не буде
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28.07.2025 17:06 Ответить
Надо, Дональд,надо
Санкции для России полезны
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28.07.2025 17:09 Ответить
А за що Росію любити? Вона щось колись гарного зробила для Штатів? Чи може особисто для Трампа (тоді цим має опікуватися нацбезпека США)? Трампу варто змінити парадигму з відриву РФ від КНР на відрив Китаю від Росії. Чому б, наприклад, не запропонувати пекіну російський Далекий Схід та приамур'я із забайкаллям при відмові від підтримки РФ та зазіхань на Тайвань?
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28.07.2025 17:12 Ответить
Він же казав: вона, поклавши 60 лямів, допомогла США виграти ДСВ, ну от як її не любити?
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28.07.2025 17:25 Ответить
Нічого не буде. Трампу подобається ***** та все, що він робить. Ця війна безкінечна…
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28.07.2025 17:14 Ответить
Як завжди пусті розмови де кожна заява суперечить одна одній за що ти росію любиш і її кривавого терориста ,може за те що ці варвари знищують Україну і її народ ,не сумніваюся що це руде опудало було завербоване кгб.
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28.07.2025 17:18 Ответить
"Любити русню", тобто алкодегенератів, знаючи про їх звірину сутність може тільки дебіл. Гітлер "любив" Муссоліні. Муссоліні "любив" Гітлера... Сталін теж "любив" Гітлера, а Гітлер "любив" Сталіна. Коли диктатори фашистського типу "*******" один одного зникають кордони і гинуть мільйони...
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28.07.2025 17:18 Ответить
Трампуша і хто ти після такоі любові до терористів і відвертих вбивць
народу України ?
Злидня ти ....
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28.07.2025 17:19 Ответить
Що ж Ви ізвєргі, робите з його коханой росією? Літачки стратегічні палите, заводи, НПЗ бомбите. Русорізом нищите цих "чудових людей". Хіба так можна?
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28.07.2025 17:37 Ответить
да и я люблю росию, когда она горит
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28.07.2025 17:38 Ответить
Люби. Брутально, і безжально. Як коняка Катерину ІІ.
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28.07.2025 17:48 Ответить
А робсеяне ненавидят амерыканцов патаму чта хотят парабатить и ограбить, но чтабы ******* они не против!
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28.07.2025 17:49 Ответить
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28.07.2025 18:02 Ответить
Ну-ну коли плєшива падаль буде подихать(дуже скоро) і нажме червону кнопку на США, побачим як ти цю тварь "полюбиш"
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28.07.2025 18:02 Ответить
 
 