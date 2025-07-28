Трамп о санкциях против РФ: "Не хочу этого делать с ней. Я люблю русских"

Президент США Дональд Трамп снова пригрозил вторичными санкциями России, хотя говорит, что "не хочет делать этого с ней" и "любит русский народ". В то же время он больше не заинтересован в разговорах с Путиным.

Об этом он сказал на встрече с британским премьером Киром Стармером, цитируют Sky News и The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп уточнил свой новый срок "около 10 или 12 дней", в течение которого Россия должна прекратить войну в Украине. Иначе будут санкции.

"Я объявлю (официально) об этом, вероятно, сегодня вечером или завтра, нет причин ждать. Это будут санкции и, возможно, пошлины, вторичные пошлины", - говорит он.

Но президент США добавляет: "Я не хочу этого делать с Россией. Я люблю русский народ, это замечательные люди".

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Трамп описал войну РФ против Украины как "очень кровавую войну" и говорит, что заключение мирного соглашения было бы "здравым смыслом".

"Я думаю, что в конце концов что-то случится. Это должно произойти быстро, ведь погибает так много людей. Гибнут 7000 украинцев и россиян каждую неделю", - подчеркнул он.

На вопрос, считает ли он, что диктатор РФ Путин солгал ему относительно своего обязательства о прекращении огня в Украине, Трамп ответил, что не сказал бы "лгал", но были случаи, когда они имели хороший разговор, и он думал, что Путин может согласиться на прекращение огня с Украиной, но потом ничего не произошло.

"Я всегда хорошо ладил с Путиным. У меня были отличные отношения с ним. Он тоже прошел через "Россия прежде всего", мы часто об этом говорили. Послушайте, я был жестким к Путину, потому что именно я закрыл "Северный поток", а потом пришел Байден и открыл его. Я был очень жестким к Путину, но мы очень хорошо ладили. Я разговаривал с ним и выглядело так, будто мы уже на пути (к миру, - ред.). А потом он говорил: "Забудьте об этом". И я больше не собираюсь говорить. Знаете, такое случалось уже много раз, и мне это не нравится. Мне это совсем не нравится", - добавил президент США.

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