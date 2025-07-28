2 547 25
Трамп: США будуть тиснути на Росію через мільйонні втрати на війні з Україною
Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія втратила у війні проти України близько мільйона людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Він наголосив, що не хоче тиснути на РФ, але через такі масштабні втрати змушений це робити.
"Я не хочу робити це з Росією. Я люблю російський народ. Вони чудові люди. Я не хочу робити це з Росією. Але через це вони втрачають багато росіян. Вони втратили мільйон росіян", - заявив Трамп.
Нагадаємо, Трамп заявив, що не бачить "жодного прогресу" у врегулюванні війни між Росією та Україною, тому скорочує термін для досягнення перемирʼя до 10-12 днів відсьогодні, 28 липня.
Топ коментарі
+5 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар28.07.2025 17:10 Відповісти Посилання
+4 Алекс Мышкевич
показати весь коментар28.07.2025 17:11 Відповісти Посилання
+3 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар28.07.2025 17:24 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Трамп ,зроби із раши 10 маленьких країн і в світі буде мир
тоді на місці рашки буде не тільки мир, але й могильна тиша.
.
10 серпня - атомне бомбардування
Нагасаки.мацкви....
.
.
Тобто до кінця наступного тижня.
Наприклад, за 3,5 роки не мають властих крилатих, балістичних та гіперзвукових ракет.
Я взагали такої думки - що за 3,5 роки Україні мовчки треба було побудувати в Карпатах глибокі місця для збагачення урану, та ЯЗ. Бо інакше в цьому світі нам не вижити...
Піззєц...
.
Адже суть запланованих санкцій США - це удар по економіці Китаю через високі тарифи на китайські товари, що заполонили американський ринок. Під гучним приводом - примушування пітьми-агресора до миру.
Виникає цікава "вилка" : якщо Китай введе аналогічні санкції проти США й обмежить експорт критичних матеріалів, тоді це з головою видасть товариша Сі, як головного бенефіціара, підбурювачів та провайдера війни рашистської пітьми проти України. З усіма наслідками.
А якщо ніяких дій у відповідь не буде і реакція Китаю обмежиться якимсь дипломатичним протестом чи демаршем, то США в подвійному виграші - матеріальному і геополітичному, бо нагнули Китай.
Если сейчас не задушить Россию санкциями
То Китай непременно начнет войну против США
А у него солдат не МИЛЛИОН
Десятки миллионов
Думайте, господин Президент!
И побыстрее...