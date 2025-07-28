Трамп: США будуть тиснути на Росію через мільйонні втрати на війні з Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія втратила у війні проти України близько мільйона людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Він наголосив, що не хоче тиснути на РФ, але через такі масштабні втрати змушений це робити.

"Я не хочу робити це з Росією. Я люблю російський народ. Вони чудові люди. Я не хочу робити це з Росією. Але через це вони втрачають багато росіян. Вони втратили мільйон росіян", - заявив Трамп.

Нагадаємо, Трамп заявив, що не бачить "жодного прогресу" у врегулюванні війни між Росією та Україною, тому скорочує термін для досягнення перемирʼя до 10-12 днів відсьогодні, 28 липня.

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