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Трамп: США будуть тиснути на Росію через мільйонні втрати на війні з Україною

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія втратила у війні проти України близько мільйона людей. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Він наголосив, що не хоче тиснути на РФ, але через такі масштабні втрати змушений це робити.

"Я не хочу робити це з Росією. Я люблю російський народ. Вони чудові люди. Я не хочу робити це з Росією. Але через це вони втрачають багато росіян. Вони втратили мільйон росіян", - заявив Трамп.

Нагадаємо, Трамп заявив, що не бачить "жодного прогресу" у врегулюванні війни між Росією та Україною, тому скорочує термін для досягнення перемирʼя до 10-12 днів відсьогодні, 28 липня.

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Автор: 

Трамп Дональд (6538) війна в Україні (5430)


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Топ коментарі
+5
Треба рашу розвалить - бо будуть воювати своїм мʼясом вічно
Трамп ,зроби із раши 10 маленьких країн і в світі буде мир
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28.07.2025 17:10 Відповісти
+4
позначив на календарі:
10 серпня - атомне бомбардування Нагасаки. мацкви....

.
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28.07.2025 17:11 Відповісти
+3
Да хай там друг друга хоч зʼїдять , андроваги прокляті
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28.07.2025 17:24 Відповісти
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Треба рашу розвалить - бо будуть воювати своїм мʼясом вічно
Трамп ,зроби із раши 10 маленьких країн і в світі буде мир
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28.07.2025 17:10 Відповісти
....і кожній по тактичній ЯО.

тоді на місці рашки буде не тільки мир, але й могильна тиша.

.
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28.07.2025 17:13 Відповісти
Да хай там друг друга хоч зʼїдять , андроваги прокляті
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28.07.2025 17:24 Відповісти
позначив на календарі:
10 серпня - атомне бомбардування Нагасаки. мацкви....

.
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28.07.2025 17:11 Відповісти
Одно слово, ІДІОТ.
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28.07.2025 17:12 Відповісти
Кадирка не жилець - це гівно вже вода не тримає

.
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28.07.2025 17:34 Відповісти
Нагадаємо, Трамп заявив, що не бачить "жодного прогресу" у врегулюванні війни між Росією та Україною, тому скорочує термін для досягнення перемирʼя до 10-12 днів відсьогодні, 28 липня.

Тобто до кінця наступного тижня.
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28.07.2025 17:12 Відповісти
На українців всім начхати, це очевидний факт. Це повинні зрозуміти самі українці і відстоювати своє місце у цьому світі в першу чергу самим.
Наприклад, за 3,5 роки не мають властих крилатих, балістичних та гіперзвукових ракет.
Я взагали такої думки - що за 3,5 роки Україні мовчки треба було побудувати в Карпатах глибокі місця для збагачення урану, та ЯЗ. Бо інакше в цьому світі нам не вижити...
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28.07.2025 17:14 Відповісти
Ти шо таке наговорив, дебіл?
Піззєц...
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28.07.2025 17:15 Відповісти
Цікаво, як і чим ***** роздуплиться у відповідь на таку погрозу?
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28.07.2025 17:15 Відповісти
як завжди мовчанням, а потім бздуне: "она утонула...".

.
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28.07.2025 17:21 Відповісти
Скоріш за все так.
Адже суть запланованих санкцій США - це удар по економіці Китаю через високі тарифи на китайські товари, що заполонили американський ринок. Під гучним приводом - примушування пітьми-агресора до миру.
Виникає цікава "вилка" : якщо Китай введе аналогічні санкції проти США й обмежить експорт критичних матеріалів, тоді це з головою видасть товариша Сі, як головного бенефіціара, підбурювачів та провайдера війни рашистської пітьми проти України. З усіма наслідками.
А якщо ніяких дій у відповідь не буде і реакція Китаю обмежиться якимсь дипломатичним протестом чи демаршем, то США в подвійному виграші - матеріальному і геополітичному, бо нагнули Китай.
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28.07.2025 17:54 Відповісти
Рудий довбодятел любить росососію і рососіян,шкодує що вони втратили багато рососіян.Мабуть в його маразматичних мізках Україна є агресор і окупант яка напала на бідних рососіян.
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28.07.2025 17:16 Відповісти
Президенту Трампу стоит подумать наперед
Если сейчас не задушить Россию санкциями
То Китай непременно начнет войну против США
А у него солдат не МИЛЛИОН
Десятки миллионов
Думайте, господин Президент!
И побыстрее...
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28.07.2025 17:19 Відповісти
Дуже гарний народ на болотах, скiльки вже вiйн розв'язав по всьому свiту!!
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28.07.2025 18:13 Відповісти
Любі росіяни із задоволенням пруться на цю війну вбивати українців. А Трамп їх шкодує. То все цар поганий... Ну дебіл
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28.07.2025 18:56 Відповісти
 
 