Трамп: США будут давить на Россию из-за миллионных потерь на войне с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия потеряла в войне против Украины около миллиона человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Он подчеркнул, что не хочет давить на РФ, но из-за таких масштабных потерь вынужден это делать.

"Я не хочу делать это с Россией. Я люблю русский народ. Они замечательные люди. Я не хочу делать это с Россией. Но из-за этого они теряют много россиян. Они потеряли миллион россиян", - заявил Трамп.

Напомним, Трамп заявил, что не видит "никакого прогресса" в урегулировании войны между Россией и Украиной, поэтому сокращает срок для достижения перемирия до 10-12 дней с сегодняшнего дня, 28 июля.

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