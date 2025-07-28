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Трамп: США будут давить на Россию из-за миллионных потерь на войне с Украиной
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия потеряла в войне против Украины около миллиона человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Он подчеркнул, что не хочет давить на РФ, но из-за таких масштабных потерь вынужден это делать.
"Я не хочу делать это с Россией. Я люблю русский народ. Они замечательные люди. Я не хочу делать это с Россией. Но из-за этого они теряют много россиян. Они потеряли миллион россиян", - заявил Трамп.
Напомним, Трамп заявил, что не видит "никакого прогресса" в урегулировании войны между Россией и Украиной, поэтому сокращает срок для достижения перемирия до 10-12 дней с сегодняшнего дня, 28 июля.
Топ комментарии
+4 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий28.07.2025 17:11 Ответить Ссылка
+3 Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий28.07.2025 17:10 Ответить Ссылка
+3 Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий28.07.2025 17:24 Ответить Ссылка
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Трамп ,зроби із раши 10 маленьких країн і в світі буде мир
тоді на місці рашки буде не тільки мир, але й могильна тиша.
.
10 серпня - атомне бомбардування
Нагасаки.мацкви....
.
.
Тобто до кінця наступного тижня.
Наприклад, за 3,5 роки не мають властих крилатих, балістичних та гіперзвукових ракет.
Я взагали такої думки - що за 3,5 роки Україні мовчки треба було побудувати в Карпатах глибокі місця для збагачення урану, та ЯЗ. Бо інакше в цьому світі нам не вижити...
Піззєц...
.
Адже суть запланованих санкцій США - це удар по економіці Китаю через високі тарифи на китайські товари, що заполонили американський ринок. Під гучним приводом - примушування пітьми-агресора до миру.
Виникає цікава "вилка" : якщо Китай введе аналогічні санкції проти США й обмежить експорт критичних матеріалів, тоді це з головою видасть товариша Сі, як головного бенефіціара, підбурювачів та провайдера війни рашистської пітьми проти України. З усіма наслідками.
А якщо ніяких дій у відповідь не буде і реакція Китаю обмежиться якимсь дипломатичним протестом чи демаршем, то США в подвійному виграші - матеріальному і геополітичному, бо нагнули Китай.
Если сейчас не задушить Россию санкциями
То Китай непременно начнет войну против США
А у него солдат не МИЛЛИОН
Десятки миллионов
Думайте, господин Президент!
И побыстрее...