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Новости Заявления Трампа
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Трамп: США будут давить на Россию из-за миллионных потерь на войне с Украиной

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия потеряла в войне против Украины около миллиона человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Он подчеркнул, что не хочет давить на РФ, но из-за таких масштабных потерь вынужден это делать.

"Я не хочу делать это с Россией. Я люблю русский народ. Они замечательные люди. Я не хочу делать это с Россией. Но из-за этого они теряют много россиян. Они потеряли миллион россиян", - заявил Трамп.

Напомним, Трамп заявил, что не видит "никакого прогресса" в урегулировании войны между Россией и Украиной, поэтому сокращает срок для достижения перемирия до 10-12 дней с сегодняшнего дня, 28 июля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о санкциях против РФ: "Не хочу этого делать с ней. Я люблю русских"

Автор: 

Трамп Дональд (6052) война в Украине (5375)


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Топ комментарии
+4
позначив на календарі:
10 серпня - атомне бомбардування Нагасаки. мацкви....

.
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28.07.2025 17:11 Ответить
+3
Треба рашу розвалить - бо будуть воювати своїм мʼясом вічно
Трамп ,зроби із раши 10 маленьких країн і в світі буде мир
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28.07.2025 17:10 Ответить
+3
Да хай там друг друга хоч зʼїдять , андроваги прокляті
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28.07.2025 17:24 Ответить
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Треба рашу розвалить - бо будуть воювати своїм мʼясом вічно
Трамп ,зроби із раши 10 маленьких країн і в світі буде мир
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28.07.2025 17:10 Ответить
....і кожній по тактичній ЯО.

тоді на місці рашки буде не тільки мир, але й могильна тиша.

.
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28.07.2025 17:13 Ответить
Да хай там друг друга хоч зʼїдять , андроваги прокляті
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28.07.2025 17:24 Ответить
позначив на календарі:
10 серпня - атомне бомбардування Нагасаки. мацкви....

.
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28.07.2025 17:11 Ответить
Одно слово, ІДІОТ.
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28.07.2025 17:12 Ответить
Кадирка не жилець - це гівно вже вода не тримає

.
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28.07.2025 17:34 Ответить
Нагадаємо, Трамп заявив, що не бачить "жодного прогресу" у врегулюванні війни між Росією та Україною, тому скорочує термін для досягнення перемирʼя до 10-12 днів відсьогодні, 28 липня.

Тобто до кінця наступного тижня.
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28.07.2025 17:12 Ответить
На українців всім начхати, це очевидний факт. Це повинні зрозуміти самі українці і відстоювати своє місце у цьому світі в першу чергу самим.
Наприклад, за 3,5 роки не мають властих крилатих, балістичних та гіперзвукових ракет.
Я взагали такої думки - що за 3,5 роки Україні мовчки треба було побудувати в Карпатах глибокі місця для збагачення урану, та ЯЗ. Бо інакше в цьому світі нам не вижити...
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28.07.2025 17:14 Ответить
Ти шо таке наговорив, дебіл?
Піззєц...
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28.07.2025 17:15 Ответить
Цікаво, як і чим ***** роздуплиться у відповідь на таку погрозу?
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28.07.2025 17:15 Ответить
як завжди мовчанням, а потім бздуне: "она утонула...".

.
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28.07.2025 17:21 Ответить
Скоріш за все так.
Адже суть запланованих санкцій США - це удар по економіці Китаю через високі тарифи на китайські товари, що заполонили американський ринок. Під гучним приводом - примушування пітьми-агресора до миру.
Виникає цікава "вилка" : якщо Китай введе аналогічні санкції проти США й обмежить експорт критичних матеріалів, тоді це з головою видасть товариша Сі, як головного бенефіціара, підбурювачів та провайдера війни рашистської пітьми проти України. З усіма наслідками.
А якщо ніяких дій у відповідь не буде і реакція Китаю обмежиться якимсь дипломатичним протестом чи демаршем, то США в подвійному виграші - матеріальному і геополітичному, бо нагнули Китай.
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28.07.2025 17:54 Ответить
Рудий довбодятел любить росососію і рососіян,шкодує що вони втратили багато рососіян.Мабуть в його маразматичних мізках Україна є агресор і окупант яка напала на бідних рососіян.
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28.07.2025 17:16 Ответить
Президенту Трампу стоит подумать наперед
Если сейчас не задушить Россию санкциями
То Китай непременно начнет войну против США
А у него солдат не МИЛЛИОН
Десятки миллионов
Думайте, господин Президент!
И побыстрее...
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28.07.2025 17:19 Ответить
Дуже гарний народ на болотах, скiльки вже вiйн розв'язав по всьому свiту!!
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28.07.2025 18:13 Ответить
 
 