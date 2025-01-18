РУС
США начали размещение модифицированных ядерных авиабомб в Европе

США розміщують модифіковані ядерні авіабомби в Європі

Соединенные Штаты начали размещение в Европе модифицированных ядерных авиабомб B61 в версии B61-12.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила глава Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA) Джилл Груби.

"Новые B61-12 в полном масштабе размещаются на передовых рубежах", - заявила она.

Отмечается, что по данным NNSA, Минобороны США в декабре получило финальную партию этих ядерных авиабомб. Их общее количество с новым плутониевым сердечником, производившихся в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж, штат Теннесси, не раскрывается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запад не пугает ядерная риторика Путина или какие-либо его действия по эскалации, - министр обороны Британии Гили

Также сообщается, что авиабомбы B61-12, которые пришли на смену вариантам 3, 4, 7 и 10, имеют по сравнению с ними меньшую мощность (0,3-50 килотонн). Однако она компенсируется благодаря новому хвостовому оперению, которое делает авиабомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать ее с парашютом, а сбрасывать заряд с летящего на большой высоте самолета, после чего бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, при необходимости "подруливая" к ней.

По данным по состоянию на 2023 год, около 100 старых вариантов тактических бомб B61 - B61-3/-4 находились в подземных хранилищах на авиабазах союзников по НАТО в Европе. По 15 ядерных авиабомб было размещено на авиабазах в Бюхеле в Рейнланд-Пфальце (Германия), Кляйне-Брогель (Бельгия), Волкель (Нидерланды) и Геди (Италия) и по 20 бомб на авиабазах Авиано (Италия) и Инджирлик (Турция). Они могут использоваться тактическими истребителями-бомбардировщиками F-35A, F-15E, F-16 и Tornado.

Читайте: США не планируют оснащать Украину ядерным оружием, - Белый дом

Как отмечается, их основной арсенал размещен на континентальной части США.

Ну все. Тепер Зеля почне хникати, що для остаточної перемоги йому потрібні якраз ці бомби.
+7
+7
ще б пак, говорили шо їх всього до 3-х штук (включно). перший ще долетів і випав в осадок на приватний сектор Дніпра, другий, кажуть, спробували пустити і він десь впав по дорозі, а третій якраз хотіли пустити на різдво, але він вибухнув на старті в плесецьку. і це б можна було списати на звичайні чутки, але ж не просто так вся їхня пропаганда в рот гівна набрала.
русню будуть випалювати як тарганів
Ну все. Тепер Зеля почне хникати, що для остаточної перемоги йому потрібні якраз ці бомби.
ясне діло, що йому їх ніхто не дасть, а воно буде гундосити, що всі винні в тому, що Україна програє.
Дід ердоган свої вже продав китайцям
Ядерний КАБ.
так тільки ф-35 можуть їх скидати прямо по столиці мордору
Ядерний JDAM.
Нема у кацапів ніякого Арєшніка, це фейк від плєшивого.
ще б пак, говорили шо їх всього до 3-х штук (включно). перший ще долетів і випав в осадок на приватний сектор Дніпра, другий, кажуть, спробували пустити і він десь впав по дорозі, а третій якраз хотіли пустити на різдво, але він вибухнув на старті в плесецьку. і це б можна було списати на звичайні чутки, але ж не просто так вся їхня пропаганда в рот гівна набрала.
Це вундервафе ні до чого.Якщо ним стріляти не ядерним припасом,то руйнація менша,ніж від іскандеру.Для ядерного,також є інші старі і працюючі засоби.Та і іскандер,може бути з ядерною боєголовкою.
там залишився тільки валєжнік.
Wiceprzewodniczący parlamentu Słowacji, jeden z najbliższych współpracowników premiera Roberta Ficy, Tibor Gaszpar, przyznał w piątek wieczorem na antenie telewizji państwowej STVR, że kraj może wystąpić z Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego.
https://www.pap.pl/aktualnosci/slowacja-moze-opuscic-ue-i-nato-jest-deklaracja-wspolpracownika-premiera-ficy
Віце-спікер словацького парламенту, один із найближчих помічників прем'єр-міністра Роберта Фіцо Тібор Гашпар у п'ятницю ввечері в ефірі державного телебачення STVR визнав, що країна може вийти з Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу.
як тільки почнуть "виходити" таку владу спалять прямо на площі перед парламентом, словаки без ЄС це жебраки, такі як ми.
А словаки згідні з тим що вони ввийдуть з ЄС і НАТО і приєднаються до союзу Сосії, кндр і ірану? Потрібно провести опитування щоб в них прояснилось кого вони вибрали у владу. Те ж саме зробити в Вугорщині і інших країнах де у владу лізуть праві популісти і *************.
Хай би виходили разом з мадярами, а Україна та Вірменія ввійде. У ЄС і НАТО.
вірменія? кому ті голдранці потрібні разом із своїми проблемами з Азербайджаном? Карбах вже весь віддали Азербайджану?
ПДРА-ПУТИНА-УДАВЧИКА АНАКОНДА *** ЕГО МАТЬ ))))))))))))))))))))
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ВСЕ РОДСТВЕННИКИ И БЛИЗКИЕ ПУТИНА НЕ ВЫЖИЛИ !!! ЭТО ГЛАВНОЕ ЗАДАНИЕ ВСЕМ НАРОДАМ !!!
Покажіть Луці з яких чотирьох боків його підіпруть ядрьоними бомбами.
Перші танки Abrams в останньому виконанні вже в Польщі
https://www.pap.pl/aktualnosci/pierwsze-czolgi-abrams-w-najnowszej-wersji-sa-juz-w-polsce Pierwsze czołgi Abrams w najnowszej wersji są już w Polsce
чекаємо на розрив дуп на кацапських каналах .
***** долго махал руками и 3.14здел про я/о. Ну вот, **********.
А те, що фіни зі шведами у НАТО, гебня тихесенько мовчить, у рота лайна набрали.
