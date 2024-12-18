Запад не пугает ядерная риторика Путина или какие-либо его действия по эскалации, - министр обороны Британии Гили

Министр обороны Великобритании Джон Гили, который находится с неанонсированным визитом в Киеве 18 декабря, заявил, что Запад не должны пугать ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина. Надо больше помогать Украине и оказывать давление на Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Гили рассказал, что целью поездки в Киев был разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым о совместном плане действий для усиления Украины "не только сейчас, в битве, которую вы сейчас ведете, но и в течение 2025 года и на будущее".

Это также способ заявить Путину, что мы будем поддерживать Украину и будем работать над координацией деятельности других стран, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подчеркнул глава Минобороны Великобритании.

Также читайте: Британия ввела пакет санкций против теневого флота РФ, в том числе бывшей Coral Energy

На вопрос о ядерных угрозах Путина в попытках сдержать помощь Украине британский министр сказал, что они не работают.

"Нас не должна пугать риторика Путина или любые его действия по эскалации. И она нас не пугает", - заявил он.

Гили выразил убеждение, что Путин "не победит, сколько бы это ни продолжалось".

"Надо делать Украину сильнее и оказывать давление на Путина. Это наш императив, который требует от нас совместной работы в течение следующих недель и месяцев", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир на пороге "третьей ядерной эры", - глава Генштаба Великобритании Радакин