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Великобритания (4725) визит (2990) путин (30489) ядерная безопасность (475) Гилли Джон (21) война в Украине (1209)

Запад не пугает ядерная риторика Путина или какие-либо его действия по эскалации, - министр обороны Британии Гили

Джон Гілі перебуває з візитом у Києві 18 грудня

Министр обороны Великобритании Джон Гили, который находится с неанонсированным визитом в Киеве 18 декабря, заявил, что Запад не должны пугать ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина. Надо больше помогать Украине и оказывать давление на Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Гили рассказал, что целью поездки в Киев был разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым о совместном плане действий для усиления Украины "не только сейчас, в битве, которую вы сейчас ведете, но и в течение 2025 года и на будущее".

Это также способ заявить Путину, что мы будем поддерживать Украину и будем работать над координацией деятельности других стран, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подчеркнул глава Минобороны Великобритании.

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На вопрос о ядерных угрозах Путина в попытках сдержать помощь Украине британский министр сказал, что они не работают.

"Нас не должна пугать риторика Путина или любые его действия по эскалации. И она нас не пугает", - заявил он.

Гили выразил убеждение, что Путин "не победит, сколько бы это ни продолжалось".

"Надо делать Украину сильнее и оказывать давление на Путина. Это наш императив, который требует от нас совместной работы в течение следующих недель и месяцев", - резюмировал он.

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що Захід не повинні лякати ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3525812
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Звичайно не повинні лякати. Для цього у вас є полігон для випробувань, Україна.
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18.12.2024 18:09 Ответить
Шольца і Маска лякає. Отже діє
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18.12.2024 18:29 Ответить
От брехло
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18.12.2024 18:33 Ответить
уйло загадило Черное море мазутом. Его лозунг убивать, разрушать и засырать захваченное. А русобыдлу нра в этом жить. Ни одного эко митинга не было.
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18.12.2024 21:35 Ответить
 
 