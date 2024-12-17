Британия ввела пакет санкций против теневого флота РФ, в том числе бывшей Coral Energy
Правительство Британии ввело новый пакет санкций против компаний и 20 судов теневого флота России, перевозящих российскую нефть.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Британия усиливает свою железную поддержку Украины, вводя новые санкции против энергетического сектора России. Сегодняшние санкции направлены против 20 судов теневого флота, перевозящих незаконную российскую нефть, включая Ocean Faye, Andaman Skies и Mianzimu, каждый из которых перевозил более четырех миллионов баррелей российской нефти в 2024 году", - отмечается в сообщении правительства Великобритании.
Также сообщается, что под санкции попали компании 2Rivers DMCC и 2Rivers PTE LTD (бывшие Coral Energy - ред.), которые оперируют теневым флотом РФ.
"Эти новые меры еще больше опустошат военную копилку Путина, ограничив доходы от продажи нефти, в которых он так отчаянно нуждается для финансирования своей незаконной войны, и заставят задуматься тех, кто обеспечивает экспорт российской нефти", - добавили в британском правительстве.
Отмечается, что новые экономические ограничения должны сократить поступления средств в бюджет РФ от нефти, и привлекут внимание тех, кто обеспечивает экспорт российской нефти.
В общем, Великобритания ввела санкции против более 100 судов за транспортировку российских энергоносителей, в том числе 93 нефтяных танкеров, что больше, чем любая другая страна.
Правительство также продолжает оказывать давление на Кремль, работая над ограничениями деятельности теневого флота в Балтийском и Северном морях. Великобритания уже готовит иски, чтобы ограничить возможности страхования танкеров, проходящих через Ла-Манш.
Это произошло после того, как Дания, Швеция, Польша, Финляндия и Эстония вместе с Великобританией договорились сотрудничать, чтобы противостоять вероятным теневым судам таким же образом вдоль Балтийского маршрута, и таким образом привлечь к ответственности теневые суда и компании, обеспечивающие их поддержку.
"Пока нефтяные доходы Путина продолжают подпитывать огонь его незаконной войны, украинские семьи переживают холодные, темные ночи, часто без отопления, света или электричества, подвергаясь неустанным ракетным атакам России", - говорится в сообщении.
Отметим, что ранее в декабре 12 стран Нордично-Балтийской восьмерки "плюс" договорились усилить мониторинг за судами, которые могут иметь отношение к теневому флоту России. В частности, эти страны теперь будут требовать доказательства страхования от подозрительных судов, которые осуществляют проход через пролив Ла-Манш, Датские проливы, а также пролив между Данией и Швецией и Финский залив.
Напомним, ранее отмечалось, что одной из крупнейших транспортных компаний, помогающих РФ в экспорте нефти, является Coral Еnergy. Часть из компаний зарегистрированы в Турции, часть - в Индии. Появление этих компаний связано со сложностью регулирования нефтяного рынка. WSJ сообщало, что Этибар Эйюб из Coral Energy в Москве и Тахир Гараев в Дубае управляют большей частью теневого флота, по меньшей мере 100 судов, которые составляют большую часть вклада "Роснефти" в доходы от нефти для войны против Украины.
Пожалуйста, подождите...
1. Ці танкери в більшості належать власникам з країн, що НЕ дотримуються ембарго ЄС та G7 та "цінової стелі". Це головне, а звідси наступні позиції:
2. Ці танкери НЕ застраховані в західних страхових компаніях, оскількі ті компанії вимагають підтверджень цінової стелі - тобто документів контрактів...Тому вони й зараз користуються послугами "Інгосстраху" та страхових компаній Індії й Китаю, тобто тих країн, які не підтримують режим антиросійських санкцій.
3. Чимало власників цих танкерів зареєстровані (створені) в офшорних юрисдикціях, та/або "країнах зручного прапору". Тобто там, де справжнього власника дійсно важко ідентифікувати.
4, Москва змінила маркування своєї сирої нафти, щоб приховати її походження
Так із тіньовим флотом дійсно тяжко боротись. Але саме головне , що боротьба з ним - це як боротьба з повітряним млином. Єфекту немає. Це боротьба з наслідками а не з першопричиною.... І це насправді не боротьба нгавіть, а імітація боротьби! Бо біля половини перевізок російськоі нафти досі належить компаніям з країн, що оголосили ембарго.(!!!) Як до речі 51% обсягів, що перевозять наприклад з Чорного моря це танкери грецьких і кіпрських судновласників ......Але ніхто цього не помічає!!!! Вони вшняпились в тіньовий флот!
І що з того, якщо наприклад Велика Британія запровадила санкційний пакет щодо трьох десятків суден "тіньового флоту" росії.? То це декоративні дії замість глобальних рішень. І це викликає саркастичну посмішку. Річ у тім, що ці санкції передбачають заборону суднам, які перевозять російську нафту, заходити в її порти. Але вони туди й так не заходили і не збираються.(!!!) Вони проходять протоку Ла-Манш машучи ім ручкою. ,Бо в більшості свой вони йдуть у сторону Індіі та Китаю!......Продаж російськоі нафти - це іі вічний двигун фінансування війни проти Украіни. Приблизно 60% йде з російських портів на Балтійському морі, а це приблизно 10-12 мільйонів тонн у місяць. Це більше сотні танкерів на місяць(!!!)Також 20% такої нафти йде з портів Чорного моря і ще 20% - з портів Далекого Сходу і Півночі. Виходячи з цієї статистики, саме в Балтійському морі треба вживати заходів для припинення цього потоку. А це закриття Датських протоків для проходження усіх танкерів з російською нафтою. (Було б також дієво і закриття для транзиту російськоі нафти Босфору і Дарданел на Чорному Морі). Для того, щоб обмеження були не імітацією, а дієвим механізмом проти росії, перед нашими друзями, союзниками і партнерами треба ставити питання щодо радикального оновлення світової санкційної політики. І тут необхідно виходити з того, що міжнародне морське право, вільна торгівля, свобода транзиту - це все поняття з мирного часу. А на період війни в Європі, яку РФ веде проти України, необхідно частково зупинити окремі норми морського права. Зараз необхідний жорсткий реалізм, а не імітація і декорація з запроваджень санкцій проти тіньового танкерного флоту .......
Удар носовим бульбом по стерну і корабель втрачає керування, а то і хід.