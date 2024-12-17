Южная Корея ввела санкции против Северной Кореи и России за военное сотрудничество

Правительство Южной Кореи объявило о введении санкций против 11 физических лиц и 15 организаций КНДР, которые причастны к военному сотрудничеству с Россией, а также 7 человек и 13 компаний Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МИД Южной Кореи.

Известно, что ограничения вступят в силу с 19 декабря. Новые санкции будут касаться ряда ключевых лиц и компаний Северной Кореи. В частности, в санкционный список попали генералы Корейской народной армии Ким Йон Бок и Син Гум Чхоль, инженер-ракетостроитель Ли Сон Чжин и другие высокопоставленные чиновники вооруженных сил КНДР, в частности Ли Бон Чхун.

Также санкции будут касаться предпринимателей и компаний, обеспечивающих военную инфраструктуру Северной Кореи. В частности, компания "Парсек", которую подозревают в поставках ключевых материалов и технологий для ракетной программы КНДР.

Со стороны России в санкционный список вошли 7 человек и 13 компаний, включая несколько банков.

Сообщается, что теперь для проведения финансовых и валютных операций с ними нужно получить разрешение правительства Южной Кореи.

В южнокорейском МИД подчеркнули, что санкции являются ответом на недавнее заявление министров иностранных дел западных стран, опубликованное 16 декабря. В документе осуждается военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей как угрожающее региональной и глобальной безопасности.

Напомним, двенадцать стран, которые входят в формат Нордично-Балтийской восьмерки "плюс", договорились усилить мониторинг за судами, которые могут входить в так называемый "теневой флот" России.

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