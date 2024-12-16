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Десять стран ЕС призвали ужесточить санкции против российских металлов

Десять країн ЄС закликали посилити санкції проти російських металів

Десять стран Европейского Союза предложили дальнейшие санкции в отношении торговли с Россией, включая производство таких металлов, как алюминий, с целью дальнейшего сокращения доходов страны и финансирования ее войны против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Отмечается, что в санкционном списке ЕС более 2 000 физических и юридических лиц, но среди них нет российских производителей металлов, таких как "Русал" (RUAL.MM) или первичных металлов, произведенных в России.

По информации источников Reuters, за дальнейшие санкции против российских металлов высказалась в частности Польша, которая в январе 2025 года перенимает полугодовое председательство в Совете ЕС от Венгрии, которая враждебно относилась к этой идее, сообщил один источник, знакомый с этим вопросом.

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Среди других подписантов письма - страны Балтии, Дания, Ирландия, Румыния, Швеция, Чехия и Финляндия, говорится в публикации.

"Поскольку металлы являются важнейшим источником доходов для России, кроме ископаемого топлива, мы также должны ввести дополнительные запреты на импорт металлов", - говорится в письме, которое цитирует Reuters.

Еврокомиссия предложит новый пакет мер во второй половине января, чтобы принять его в феврале к третьей годовщине вторжения России в Украину.

Большинство потребителей металлов в ЕС нашли альтернативные источники поставок из других стран, например, меди из Перу и Сербии, но ЕС все еще импортирует большие объемы первичного алюминия российского происхождения, добавляет Reuters.

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Напомним, в понедельник, 16 декабря, Европейский Союз ввел 15-й пакет санкций против России за ее агрессивную войну против Украины.

Эти меры призваны противодействовать обходу санкций через нацеленность на российский "теневой флот" и ослабить российский военно-промышленный комплекс.
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Я не могу сказать про другие страны из списка, но Финляндия покупает российский калий через ЖД станцию в Вайниккале (без этого умрет их аграрный сектор) и имеет на своей территории дочернее предприятие Норильского никеля, которое функционирует и стабильно платит в Россию. После потери российских рынков сбыта и конфискации финского имущества российскими властями (а там были построены целые заводы) в Финляндии идёт системный кризис хуже того, что у них был в 90. Пострадала строительная отрасль, в ад летит экология (они больше не могут закупать лес в России, а финский слишком дорогой). Что ни день - читаешь о новых сокращениях в разных секторах экономики (сейчас вот взялись за ликвидацию местных отделений экстренной помощи), были в несколько волн урезаны соц выплаты, рушится их привычный образ жизни. Стало очень дорогое электричество, как следствие нерентабельными становятся целые сектора. Да, они закрыли границу, но от этого страдают только местные эмигранты
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17.12.2024 07:02 Ответить
 
 