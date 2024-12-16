Десять стран ЕС призвали ужесточить санкции против российских металлов

Десять стран Европейского Союза предложили дальнейшие санкции в отношении торговли с Россией, включая производство таких металлов, как алюминий, с целью дальнейшего сокращения доходов страны и финансирования ее войны против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Отмечается, что в санкционном списке ЕС более 2 000 физических и юридических лиц, но среди них нет российских производителей металлов, таких как "Русал" (RUAL.MM) или первичных металлов, произведенных в России.

По информации источников Reuters, за дальнейшие санкции против российских металлов высказалась в частности Польша, которая в январе 2025 года перенимает полугодовое председательство в Совете ЕС от Венгрии, которая враждебно относилась к этой идее, сообщил один источник, знакомый с этим вопросом.

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Среди других подписантов письма - страны Балтии, Дания, Ирландия, Румыния, Швеция, Чехия и Финляндия, говорится в публикации.

"Поскольку металлы являются важнейшим источником доходов для России, кроме ископаемого топлива, мы также должны ввести дополнительные запреты на импорт металлов", - говорится в письме, которое цитирует Reuters.

Еврокомиссия предложит новый пакет мер во второй половине января, чтобы принять его в феврале к третьей годовщине вторжения России в Украину.

Большинство потребителей металлов в ЕС нашли альтернативные источники поставок из других стран, например, меди из Перу и Сербии, но ЕС все еще импортирует большие объемы первичного алюминия российского происхождения, добавляет Reuters.

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Напомним, в понедельник, 16 декабря, Европейский Союз ввел 15-й пакет санкций против России за ее агрессивную войну против Украины.

Эти меры призваны противодействовать обходу санкций через нацеленность на российский "теневой флот" и ослабить российский военно-промышленный комплекс.