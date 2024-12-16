США ввели дополнительные санкции против России и Северной Кореи

Министерство финансов США ввели дополнительные санкции в отношении физических лиц и компаний из России и Северной Кореи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Санкции применены из-за причастности как к войне в Украине, так и военной и финансовой поддержке КНДР со стороны России. Активы компаний, попавших в санкционный список, в США будут заморожены, сделки с ними запрещены, физическим лицам запрещен въезд в США.

Среди физических лиц, в отношении которых Вашингтон применил санкции, - глава северокорейской разведки генерал-полковник Ли Чан Хо и генерал Корейской народной армии Ким Юн Бок. Утверждается, что они находятся среди высокопоставленных чиновников, которые сопровождают солдат КНДР, отправленных на помощь российской армии. Также в список вошли министр обороны КНДР Но Гван Чхоль, начальник Военного университета КНДР Ким Гум Чхоль и другие лица, которые считаются причастными к российско-северокорейскому военному сотрудничеству.

Под санкции попали два северокорейских банка - Golden Triangle и Korea Mandal, а также представители в Китае еще двух банков КНДР - Korea Kwangson Banking Corporation и Korea Daesong. Минфин США считает их виновными в выводе денег из КНДР в обход ранее наложенных санкций.

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С российской стороны санкционный список пополнили четыре компании: ООО "ДВ Инк", "Новосибирскоблгаз", "Сибрегионгаз" и "Восток трейдинг", которые, как утверждают в Министерстве финансов США, занимаются поставками в КНДР газа и нефти.

Всего в санкционный список добавлено 11 физических лиц и восемь компаний.

"Режим Кима продолжает провокационные действия, включая недавние испытания межконтинентальной баллистической ракеты и расширяющуюся военную поддержку России. США и в дальнейшем будут преследовать нелегальные сети, которые способствуют этой дестабилизирующей активности", - говорится в заявлении министерства.

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