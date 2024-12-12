РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10699 посетителей онлайн
Новости Война
3 941 40

РФ, Китай, КНДР и Иран хотят изменить мировой порядок. Они испытывают Запад, – Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

Российская Федерация готовится к долговременной конфронтации - с Украиной и со странами НАТО. Москва и ее союзники хотят установить собственные сферы влияния, пока остальной мир за этим просто наблюдает.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Россия, Китай, а также Северная Корея и Иран напряженно работают, чтобы попытаться ослабить Северную Америку и Европу, расколоть нашу свободу. Они хотят изменить мировой порядок. Не создать более справедливый порядок, а установить собственные сферы влияния. Они нас испытывают. А остальной мир наблюдает. Нет, мы не в войне. Но мы, очевидно, и не в мире также", - подчеркнул Рютте.

Он отметил, что адресует эту речь гражданам европейских союзников по Альянсу и Канады, чтобы четко довести до них вызовы, существующие в сфере безопасности, и убедить в необходимости увеличивать расходы на оборону.

Читайте также: Рискованно обсуждать мирные планы, не имея Путина за столом переговоров, - Рютте

"Я буду искренним - ситуация с безопасностью не хорошая. Она, без сомнения, является худшей за всю мою жизнь, и, могу предполагать, за вашу также. Из Брюсселя можно добраться на автомобиле до Украины всего за один день. Один день - настолько близко от нас падают российские бомбы и летают иранские дроны. И очень недалеко от этого места воюют солдаты Северной Кореи", - сказал глава Альянса.

Рютте раскритиковал западные демократии, которые не смогли сдержать тоталитарные режимы России и ее союзников.

"Путин пытается стереть Украину с карты. Он пытается фундаментально изменить архитектуру безопасности, которая сохраняла Европу в безопасности в течение десятилетий. И он пытается разрушить нашу свободу и наш образ жизни", - отметил генсек НАТО.

Он напомнил, что такая агрессивность Путина не является новой. Но слишком долго западные демократии ничего не делали, чтобы ее сдержать - после событий в Грузии 2008 года, после захвата Крыма в 2014 году. Многие люди просто не хотели верить, что Путин начнет полномасштабную войну в Украине в феврале 2022 года.

Читайте также: Потери сторон в войне в Украине составляют более миллиона человек, - Рютте

"Как много сигналов к пробуждению нам нужно еще? Мы уже должны быть серьезно обеспокоены. Я знаю, что я уже (серьезно обеспокоен. - Ред.)", - отмечает генеральный секретарь НАТО.

Рютте отметил, что Россия перевела свою экономику на военные рельсы, в 2025 году ее военные расходы достигнут 7-8% ВВП, если не больше.

Россия готовится к длительной конфронтации - с Украиной и с нами. Враждебные действия против стран-союзниц реальны, и они ускоряются: вредные кибератаки с обеих сторон Атлантики, покушения на убийство в Великобритании и в Германии, подрывы на складе боеприпасов в Чехии, превращение в оружие мигрантов, которые нелегально переправляются в Польшу, Литву, Латвию и в Финляндию, электронные препятствия для гражданской авиации в регионе Балтии", - отмечает руководитель Североатлантического Альянса.

Рютте добавил, что все эти атаки являются не просто отдельными инцидентами, а результатом скоординированной кампании, направленной на дестабилизацию обществ в странах Запада и отвлечение их от поддержки Украины.

Читайте также: Зеленский провел разговор с Рютте: Координируем наши позиции для переговоров в декабре

Автор: 

Иран (1790) Китай (2959) КНДР (1193) НАТО (9977) россия (95481) Рютте Марк (350) война в Украине (3761)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
вони його вже змінили. прокинься, Рютте, ви обісралися.
показать весь комментарий
12.12.2024 22:36
+10
а Захід среться і витирає соплі..
показать весь комментарий
12.12.2024 22:36
+9
От бачіте Заходу трохи розвидняється ,хоч і запізненько ...
показать весь комментарий
12.12.2024 22:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Китай вже подвоївся?
показать весь комментарий
12.12.2024 22:31 Ответить
Ану швиденько вислови мастурбованість - і знову можеш відпочивати.
показать весь комментарий
12.12.2024 22:31 Ответить
так уже ж глибоке занепокоєння! вам мало?
показать весь комментарий
12.12.2024 22:36 Ответить
Китай два рази хоче, аж зі штанів вискакує
показать весь комментарий
12.12.2024 22:31 Ответить
От бачіте Заходу трохи розвидняється ,хоч і запізненько ...
показать весь комментарий
12.12.2024 22:33 Ответить
Беруть Захід на слабо - так Рютте - особливо китаи в квадраті
показать весь комментарий
12.12.2024 22:33 Ответить
Ну так давайте разом прикінчимо пуйла.
показать весь комментарий
12.12.2024 22:35 Ответить
вони його вже змінили. прокинься, Рютте, ви обісралися.
показать весь комментарий
12.12.2024 22:36 Ответить
Ізраїль хоче змінити світовий порядок.

газета The Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю вважає, що після ослаблення іранських проксі-угруповань на Близькому Сході та драматичного падіння режиму Башара Асада в Сирії з'явилася можливість завдати удару по ядерних об'єктах Ірану, заявили в четвер військові чиновники. Понад 85% зенітних систем режиму Асада було знищено під час ударів, що дало ізраїльським літакам і безпілотникам повну перевагу в повітрі.

Тому ВПС Ізраїлю продовжують підвищувати свою готовність і підготовку до таких потенційних ударів по Ірану.
показать весь комментарий
12.12.2024 22:36 Ответить
Ну то хай змінює! Чи в Канаді проти?
показать весь комментарий
12.12.2024 23:10 Ответить
Канада буде молитися за Ізраїль (не знаю тільки яким богам).
показать весь комментарий
12.12.2024 23:20 Ответить
а Захід среться і витирає соплі..
показать весь комментарий
12.12.2024 22:36 Ответить
А Захід, це і є світовий порядок.
показать весь комментарий
12.12.2024 23:07 Ответить
Трампососи теж за
показать весь комментарий
12.12.2024 22:40 Ответить
Вони вас не випробовують, вони вас трахають несамовито !!!
показать весь комментарий
12.12.2024 22:43 Ответить
уроки другої світової нічому захід так і не навчили, особливо штати.
показать весь комментарий
12.12.2024 22:44 Ответить
А першої світової навчили?
показать весь комментарий
12.12.2024 22:47 Ответить
Перша світова війна визначила кінець старого світового порядку, що склався після наполеонівських війн. результати конфлікту були важливим чинником для початку другої світової.
наразі маємо те саме, як в ДСВ - штати сидять в роздумах.
показать весь комментарий
12.12.2024 23:06 Ответить
Сказало нато, витрясаючи лайно з штанців
показать весь комментарий
12.12.2024 22:45 Ответить
помиляєшся.
трамп вважає що РФ, Китай, КНДР та Іран хороші хлопці
показать весь комментарий
12.12.2024 22:49 Ответить
здаеться у США дуже забагато штатiв (50???). Iм i 20 вистачить з головою!
показать весь комментарий
12.12.2024 22:53 Ответить
так і буде, тільки 50 різних країн. РША - роз'єднані штати америки
показать весь комментарий
12.12.2024 22:58 Ответить
Говорячи прямо - НАТО ховається за Україною. Так, дають по крихті допомоги, щоб не обвалився фронт, бо тоді війська пуйла за тиждень опиняться під Польщею.
показать весь комментарий
12.12.2024 22:57 Ответить
Тодi б вони ховались за Польщею за тим же сценарiем. Невелика рiзниця!)))
показать весь комментарий
12.12.2024 23:06 Ответить
важливо вловити суть - якщо потроху підкидати допомоги, що б Україна боролась, але не перемогла - тоді до польського кордону пуйло дійде занадто знекровленим для нападу на НАТО (ціною знищення українців)
показать весь комментарий
12.12.2024 23:15 Ответить
ляхи здриснуть за Вiслу та Одер раньше, чим ти думаеш. вони не такi дурнi як ми, що надiються на чиюсь допомогу)))
показать весь комментарий
12.12.2024 23:20 Ответить
Так лише здається. Якісь ухилянти звісно, а весь народ куди тікатиме?
показать весь комментарий
12.12.2024 23:42 Ответить
Польшу вже дiлили в WWII, черга Украiни зараз. Чим все закiнчилось ми вже знаемо.
показать весь комментарий
12.12.2024 23:55 Ответить
Так, це схоже на нову "Вісь" (Axis) як це було в Другу Світову. До речі, на сайті uakino є новий серіал "Черчиль на війні" - корисно подивитися, багато що повторюється.
показать весь комментарий
12.12.2024 23:08 Ответить
Бережи свiтло, москалюра)) Кiно...
показать весь комментарий
12.12.2024 23:10 Ответить
Не вихваляйтесь своєю темрявою.
показать весь комментарий
12.12.2024 23:27 Ответить
Все це, що він говорить - натуральна фігня. Всі ці країни -опущенці (яки він перерахував) просто грають свою роль в театрі, яку їм надав голловний режисер. Ну а вистава ця має назву "Кердик- п"здик"♥♥¤♧♣★→
показать весь комментарий
12.12.2024 23:09 Ответить
Hi, цe бородьба за мир називаеться. Давнiшня гра. ****???
показать весь комментарий
12.12.2024 23:14 Ответить
Ігра така: коли справжній ігрок тільки один , а всі інши тільки думають ( бо вони слабеньки в розумовому сенсі ), що вони теж ігроки.
показать весь комментарий
12.12.2024 23:22 Ответить
да, якби, варвари завжди перемагали супер-iмперii. за якого iгрока ти говориш?
показать весь комментарий
12.12.2024 23:33 Ответить
А хто ж його знає? Справжнній ігрок - це той який створив цю ігру в прямому сенсі, всі інші - лохи , яким нав'язали цю гру. І закончиться ця гра погано.
показать весь комментарий
12.12.2024 23:40 Ответить
Европа многое выиграла когда его избрали на этот пост. Хоть где-то адекваты есть
показать весь комментарий
13.12.2024 01:23 Ответить
Викиньте кацапів та всіх спільників ***** нарешті з ООН!
показать весь комментарий
13.12.2024 01:30 Ответить
 
 