РФ, Китай, КНДР и Иран хотят изменить мировой порядок. Они испытывают Запад, – Рютте

Российская Федерация готовится к долговременной конфронтации - с Украиной и со странами НАТО. Москва и ее союзники хотят установить собственные сферы влияния, пока остальной мир за этим просто наблюдает.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Россия, Китай, а также Северная Корея и Иран напряженно работают, чтобы попытаться ослабить Северную Америку и Европу, расколоть нашу свободу. Они хотят изменить мировой порядок. Не создать более справедливый порядок, а установить собственные сферы влияния. Они нас испытывают. А остальной мир наблюдает. Нет, мы не в войне. Но мы, очевидно, и не в мире также", - подчеркнул Рютте.

Он отметил, что адресует эту речь гражданам европейских союзников по Альянсу и Канады, чтобы четко довести до них вызовы, существующие в сфере безопасности, и убедить в необходимости увеличивать расходы на оборону.

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"Я буду искренним - ситуация с безопасностью не хорошая. Она, без сомнения, является худшей за всю мою жизнь, и, могу предполагать, за вашу также. Из Брюсселя можно добраться на автомобиле до Украины всего за один день. Один день - настолько близко от нас падают российские бомбы и летают иранские дроны. И очень недалеко от этого места воюют солдаты Северной Кореи", - сказал глава Альянса.

Рютте раскритиковал западные демократии, которые не смогли сдержать тоталитарные режимы России и ее союзников.

"Путин пытается стереть Украину с карты. Он пытается фундаментально изменить архитектуру безопасности, которая сохраняла Европу в безопасности в течение десятилетий. И он пытается разрушить нашу свободу и наш образ жизни", - отметил генсек НАТО.

Он напомнил, что такая агрессивность Путина не является новой. Но слишком долго западные демократии ничего не делали, чтобы ее сдержать - после событий в Грузии 2008 года, после захвата Крыма в 2014 году. Многие люди просто не хотели верить, что Путин начнет полномасштабную войну в Украине в феврале 2022 года.

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"Как много сигналов к пробуждению нам нужно еще? Мы уже должны быть серьезно обеспокоены. Я знаю, что я уже (серьезно обеспокоен. - Ред.)", - отмечает генеральный секретарь НАТО.

Рютте отметил, что Россия перевела свою экономику на военные рельсы, в 2025 году ее военные расходы достигнут 7-8% ВВП, если не больше.

Россия готовится к длительной конфронтации - с Украиной и с нами. Враждебные действия против стран-союзниц реальны, и они ускоряются: вредные кибератаки с обеих сторон Атлантики, покушения на убийство в Великобритании и в Германии, подрывы на складе боеприпасов в Чехии, превращение в оружие мигрантов, которые нелегально переправляются в Польшу, Литву, Латвию и в Финляндию, электронные препятствия для гражданской авиации в регионе Балтии", - отмечает руководитель Североатлантического Альянса.

Рютте добавил, что все эти атаки являются не просто отдельными инцидентами, а результатом скоординированной кампании, направленной на дестабилизацию обществ в странах Запада и отвлечение их от поддержки Украины.

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