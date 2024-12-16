ЕС ввел 15-й пакет санкций против РФ

Европейский Союз ввел 15-й пакет санкций против России за ее агрессивную войну против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"Меры призваны преодолеть обход санкций ЕС через нацеливание на теневой флот Путина и ослабление российского военно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.

Пакет санкций содержит ограничения против 54 физических и 30 юридических лиц, в том числе - против двух высокопоставленных чиновников из КНДР, а также против китайских компаний.

Также санкции ввели против:

военных РФ, причастных к удару по "Охматдету";

руководства компаний в энергетическом секторе;

лиц, ответственных за депортацию детей, пропаганду и обход санкций.

В ЕС расширили список судов, которым запрещен доступ к портам и предоставлять услуги, связанные с морским транспортом.

Запрет коснулся танкеров из стран, не являющихся членами ЕС и являющихся частью "теневого флота" Путина. Объектами санкций стали 52 судна, происходящих из третьих стран. Общее количество попавших под санкции судов - 79.

Также впервые были введены полноценные санкции против китайских субъектов, поставляющих компоненты для беспилотников и микроэлектронные компоненты для поддержки России.

"32 новых субъекта попали в список поддерживающих военно-промышленный комплекс России в ее агрессивной войне против Украины. К ним будут применены более жесткие экспортные ограничения относительно товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому усовершенствованию российского сектора обороны и безопасности", - говорится в заявлении.

Некоторые предприятия расположены в третьих странах – Китай, Индия, Иран, Сербия, ОАЭ.

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