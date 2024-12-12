Россия продолжает получать снайперские винтовки из Евросоюза через третьи страны, - The Insider
Несмотря на введенное еще в 2014 году эмбарго Евросоюза, Россия импортирует тысячи снайперских винтовок западного производства и миллионы патронов к ним. Это происходит не напрямую, а через третьи страны.
Об этом говорится в совместном расследовании The Insider с чешским Investigace.cz, итальянским IrpiMedia и казахстанским Vlast.kz, информирует Цензор.НЕТ.
По данным журналистов, в последние годы компании из Евросоюза, США и Турции существенно увеличили поставки оружия в Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. В эти страны ежегодно завозят десятки тысяч единиц оружия.
Вероятно, именно из этих стран оружие реэкспортируется в Россию.
Так, экспорт винтовок и ружей из Италии в Армению за четыре года вырос почти в 30 раз - с 68 единиц оружия в 2019-м до 1862 в 2023 году. Кыргызстан в 2020 и 2021 годах не покупал оружие у Италии, в 2022 году получил 882 единицы вооружений, а в 2023-м - 4434. Экспорт оружия из Турции в Грузию вырос с 8426 единиц в 2019 году до 18 843 в 2023-м.
Расследователи отмечают, что крупнейшим европейским производителем оружия, связанным с Россией, оказался люксембургский холдинг Beretta. В этом году в июне российский импортер Beretta попал в санкционный список Министерства финансов США. Однако сам холдинг, несмотря на санкции, остается мажоритарным владельцем российской компании.
Также расследователи отмечают, что многие российские военные снайперы продолжают пользоваться западными винтовками и патронами к ним. Это, в частности, подтверждается протоколом спортивных соревнований военных снайперов, которые состоялись в сентябре в оккупированном Крыму.
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чи ти в очі довбешся, якщо знайти не можеш.
А наразі тільки відлучення від європейської цицьки розбудило грузинів. Пізно, Сидіть вже з рашею.
Про Вірменію вже й мовчу.
Взагалі, аби світ хотів - то й муха б до рашки не пролетіла б.
1,100 m (1,203 yd) (TRG-42 .300 Winchester Magnum)
1,500 m (1,640 yd) (TRG-42 .338 Lapua Magnum)
2,000 m (2,187 yd) (TRG-62 A1 .375 CheyTac).
СВД не є снайперською гвинтівкою. Це автоматичний карабін поліпшеної влучності. Для "марксманів" - влучних бійців. В стройовому бою, на відстані до 500-600 метрів. Снайпер використовує гвинтівки "болт-акшен". Маузер98, Мосіна. Зараз Sako TRG найліпші та найпопулярніші у білих людей снайперки.