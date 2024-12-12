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Новости Санкции против России
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Россия продолжает получать снайперские винтовки из Евросоюза через третьи страны, - The Insider

Розслідувачі про те, як до рф потрапляють західні гвинтівки

Несмотря на введенное еще в 2014 году эмбарго Евросоюза, Россия импортирует тысячи снайперских винтовок западного производства и миллионы патронов к ним. Это происходит не напрямую, а через третьи страны.

Об этом говорится в совместном расследовании The Insider с чешским Investigace.cz, итальянским IrpiMedia и казахстанским Vlast.kz, информирует Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, в последние годы компании из Евросоюза, США и Турции существенно увеличили поставки оружия в Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. В эти страны ежегодно завозят десятки тысяч единиц оружия.

Вероятно, именно из этих стран оружие реэкспортируется в Россию.

Так, экспорт винтовок и ружей из Италии в Армению за четыре года вырос почти в 30 раз - с 68 единиц оружия в 2019-м до 1862 в 2023 году. Кыргызстан в 2020 и 2021 годах не покупал оружие у Италии, в 2022 году получил 882 единицы вооружений, а в 2023-м - 4434. Экспорт оружия из Турции в Грузию вырос с 8426 единиц в 2019 году до 18 843 в 2023-м.

Читайте также: В мире фиксируется рост доходов от продажи оружия, в частности, в России и на Ближнем Востоке, - SIPRI

Расследователи отмечают, что крупнейшим европейским производителем оружия, связанным с Россией, оказался люксембургский холдинг Beretta. В этом году в июне российский импортер Beretta попал в санкционный список Министерства финансов США. Однако сам холдинг, несмотря на санкции, остается мажоритарным владельцем российской компании.

Также расследователи отмечают, что многие российские военные снайперы продолжают пользоваться западными винтовками и патронами к ним. Это, в частности, подтверждается протоколом спортивных соревнований военных снайперов, которые состоялись в сентябре в оккупированном Крыму.

Читайте также: Россияне нашли способ покупать американские чипы, несмотря на санкции, – Bloomberg

Автор: 

оружие (10212) россия (95481) санкции (11285) Евросоюз (17115)


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Топ комментарии
+13
Це ганебно, коли постачальник не цікавиться куди йде його зброя. Але чому тут дивуватися, коли Україна у 2020 році, попри санкції проти росії, відправила їй більше 100 моторів до літаків, якими вони сьогодні скидають КАБи.
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11.12.2024 23:28
+10
Ось воно що, богуслаєв. В нього є своя митниця, прикордонники, своє СБУ, яке дає право на реалізацію військового майна? Чи можливо хтось іх перерахованих мною посадовців дозволив?
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11.12.2024 23:36
+7
А що тут дивуватися? Он "справжній українець" Умєров перетворив Міністерство Оборонини на турецький сераль в якому "улюблені гурії" Умєрова з кацапським громадянством курсують як скаженні між Києєвом і Стамбулом. Що вони туди і звідти тягають? Рахат лукум? А ху його знає... Це корумповане падло призначили Зєлєнський з Єрмаком саме для цього... Розстріляти всіх. От так вивести оце жидокацапочурбанське корумповане кодло на Майдан де Зуйло наказав мінору встановити, і розстріляти натівськими патронами з автомата калашнікова. В живіт. ... Кацапи зовні, оці глисти зсередини. Як ми ще тримаємось?...
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12.12.2024 03:33
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Це ганебно, коли постачальник не цікавиться куди йде його зброя. Але чому тут дивуватися, коли Україна у 2020 році, попри санкції проти росії, відправила їй більше 100 моторів до літаків, якими вони сьогодні скидають КАБи.
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11.12.2024 23:28 Ответить
не Україна - а богуслаєв і йому подібні....
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11.12.2024 23:34 Ответить
Ось воно що, богуслаєв. В нього є своя митниця, прикордонники, своє СБУ, яке дає право на реалізацію військового майна? Чи можливо хтось іх перерахованих мною посадовців дозволив?
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11.12.2024 23:36 Ответить
"подвійне призначення" - чули такий вираз?
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11.12.2024 23:40 Ответить
Можна ракети пускати, а можна і КАБи?
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12.12.2024 00:38 Ответить
зникни! не тебе питали....
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12.12.2024 00:49 Ответить
Коли публічно несеш хєроту - готуйся відповідати на складні питання. Які двигуни у кацапії використовують одночасно на ударних та цивільних літаках (чи гвинтокрилах)?
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12.12.2024 01:19 Ответить
ТВ3-117....
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12.12.2024 01:20 Ответить
Уєл. Ми-24 і Ка-52 таке подвійне.
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12.12.2024 01:29 Ответить
Ага! І на болотах путєн винний, а рюSSьге швайн біле та пухнасте!
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12.12.2024 01:18 Ответить
параша отримує ВСЕ, що їй необхідно через треті країни.
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12.12.2024 10:47 Ответить
Есть лицензирование, обязательная верификация конечного покупателя и отсутствия санкций. Те, кто продают оружие, нарушают законы. Но их не преследуют. Почему?
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12.12.2024 00:00 Ответить
верифікація кінцевого покупця, тобто фіз особи? ніхто цього не робить. Кінцевим покупцем є якась фірма, що ніби то має мисливський магазин, а фіз.осіб, що купують не верефікують.
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12.12.2024 08:54 Ответить
Всегда должно проверятся. Физособам боевое снайперское оружие не продают. А охотниче продают только тем, кто имеет лицензию.
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12.12.2024 13:03 Ответить
бойове? немає такого розрізення. воно все бойове, залежить від того для чого ти купуєш, а от додаткове обладнання таке як деякі приціли, тепловізори і ще щось, то має обмеження для продажу фіз особам. а загалом, якщо ти не вкурсі, в Україні в мисливсьму магазині можну купити гвинтівку Barrett BMG аби гроші були.
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12.12.2024 13:39 Ответить
Есть охотничье оружие, его можно иметь при наличии лицензии и купить в магазин. Есть оружие военного образца: снайперские винтовки, автоматы, пулиметы, пистолеты, гранатометы и т.д. Его в магазине не купишь, оно запрещено для гражданского оборота.
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12.12.2024 13:54 Ответить
так автоматична не продажться, а снайперська запросто, цільове призначення визначає покупець.
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12.12.2024 14:16 Ответить
Ну покажи мне снайперку в магазине, пи-бол.
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12.12.2024 14:22 Ответить
пи-бол ти і твоїх два батька. тебе, що в гуглі забанили? заходь на сайти зброярських магазинів і вибирай, пи-бол.
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13.12.2024 07:42 Ответить
Не гори пи-бол. Там нет такого.
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13.12.2024 11:12 Ответить
якщо у вас на болотах немає, то не значить, що не має в Україні, так тобі зрозуміло пи-бол.
чи ти в очі довбешся, якщо знайти не можеш.
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13.12.2024 11:22 Ответить
Так дай ссылку п-бол.
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13.12.2024 14:15 Ответить
на тобі ссилку - п-бол. якщо ти тупориле не вмієш шукати, то я не збираюсь всяким тупорилим п-болам щось шукати.
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13.12.2024 19:50 Ответить
Понятно пиз-бол. ты русский видмо. Брешешь как русский.
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13.12.2024 20:54 Ответить
Вони отримують все, і без затримок, від гвинтівок, чипів, оборудовань, останків,ракет , ....... від заходу!
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11.12.2024 23:29 Ответить
не отримують, а купують, за гроші, а грошей у них як фантиків у дурня, тому можуть.
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13.12.2024 11:27 Ответить
Тобто, щодо Грузії. Грузини 3 роки дозволяли раші витворяти, що та хоче.
А наразі тільки відлучення від європейської цицьки розбудило грузинів. Пізно, Сидіть вже з рашею.
Про Вірменію вже й мовчу.
Взагалі, аби світ хотів - то й муха б до рашки не пролетіла б.
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11.12.2024 23:29 Ответить
Дякуємо потужним єврокуколдам
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11.12.2024 23:36 Ответить
треба було не скракою думати у 2019, зараз би не дякував
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11.12.2024 23:50 Ответить
пуйло би всеодно напав, але як би поводила себе Європа і світ при правильній зовнішній політиці, не те що зараз
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12.12.2024 14:11 Ответить
Татаров чиченців цім вбивав?
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11.12.2024 23:42 Ответить
Європейські цінності перш за все! А чи є у цих пі№?%ів цінності?
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11.12.2024 23:49 Ответить
Европейські цінності для людей в мільон разів краще за кацапську клептократію-катівню, з якої годуються покидьки, які насміхаються над европейськими цінностями. Немає у світі нічого ідеального, але немає у світі нічого гіршого за покидьків, які на стороні кацапстких цінностей, які плюють на европейські.
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11.12.2024 23:56 Ответить
А що, ракетами з касетними боєголовками не можна було бити по змаганням російських снайперів в Криму?
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11.12.2024 23:55 Ответить
носієм такої ракети буде асфальтоукладчик, а начинка з асфальту?
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12.12.2024 14:12 Ответить
Захід не проти разом з москалями знищити українців і поділити ресурси України
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12.12.2024 01:57 Ответить
Гарна методичка. Єта всьо зла Амєріка посоріла два брацькі народи щоб їх ресурси пограбувать, ага
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12.12.2024 22:06 Ответить
Чому ж тоді в НАТО не беруть? Хочуть мобілізації 18 річних. Вони ослаблюють росію за рахунок українців. Кісінджер казав, що більше 20 млн. не прогодують
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12.12.2024 23:04 Ответить
А що тут дивуватися? Он "справжній українець" Умєров перетворив Міністерство Оборонини на турецький сераль в якому "улюблені гурії" Умєрова з кацапським громадянством курсують як скаженні між Києєвом і Стамбулом. Що вони туди і звідти тягають? Рахат лукум? А ху його знає... Це корумповане падло призначили Зєлєнський з Єрмаком саме для цього... Розстріляти всіх. От так вивести оце жидокацапочурбанське корумповане кодло на Майдан де Зуйло наказав мінору встановити, і розстріляти натівськими патронами з автомата калашнікова. В живіт. ... Кацапи зовні, оці глисти зсередини. Як ми ще тримаємось?...
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12.12.2024 03:33 Ответить
Пам'ятаю, які дифірамби співали Умєрову перед та одразу після його призначення міністром - і кримчанин, і потужний менеджер, і все таке інше. Не врахували тільки одного - так вже повелося, що в Україні кожен новопризначений топ-чиновник завжди гірший за свого попередника
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12.12.2024 05:18 Ответить
Який він "кримчанин"? Вся його родина давно в Америці. Він звідси їх утримує за наш з вами рахунок...
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12.12.2024 13:40 Ответить
спочатку допитати, довго і потужно а потім розстріляти
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12.12.2024 14:13 Ответить
І хто ж це буде робити? Проблема в тому що катуючи ближнього людина втрачає власну людяність. Тому простіше з відразою в душі виконати вирок...
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12.12.2024 14:16 Ответить
я не казав катувати, я писав допитати а бажаючих, повір дуже багато
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13.12.2024 07:41 Ответить
Ага... трошки хімії, очечки Зігмунда Фройда і посмішка Менделе...
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13.12.2024 11:05 Ответить
Хтось може пояснити суть питання? Навіщо беретта, коли в них є власна СВД та чукавінка? Або я чогось не знаю?
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12.12.2024 08:46 Ответить
Беретта найстаріший в світі виробник зброї. Біля 500 років. Останні 400 років жодного військового конфлікту без їх зброї в Європі не було. На зараз це транснаціональний багато мільярдний холдинг. До якого входять наприклад британський виробник набоїв Holland&Holland, та фінська SAKO.
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12.12.2024 13:23 Ответить
Ви, мабуть, не зрозуміли питання. Я знаю, шо беретта найстаріша. Але чи означає це, що в болота немає рівноцінної зброї власного виробництва? Чи вони з інших причин підсажуються на беретту?
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15.12.2024 15:32 Ответить
Effective firing range800 m (875 yd) (TRG-22 .308 Winchester)
1,100 m (1,203 yd) (TRG-42 .300 Winchester Magnum)
1,500 m (1,640 yd) (TRG-42 .338 Lapua Magnum)
2,000 m (2,187 yd) (TRG-62 A1 .375 CheyTac).
СВД не є снайперською гвинтівкою. Це автоматичний карабін поліпшеної влучності. Для "марксманів" - влучних бійців. В стройовому бою, на відстані до 500-600 метрів. Снайпер використовує гвинтівки "болт-акшен". Маузер98, Мосіна. Зараз Sako TRG найліпші та найпопулярніші у білих людей снайперки.
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12.12.2024 13:31 Ответить
СВД не є автоматичним карабіном - це напівавтомат типу СВТ-39. Але питання в іншому. Отже, на болотах закупляють беретту, бо їхні снайпери гребують не лише СВД, а й зазначеною Вами мосінкою? Чи я вірно зрозумів?
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15.12.2024 15:35 Ответить
Тільки що заважає їм зупинити цей потік зброї? Не розумію, як можна постачати їм стільки західних гвинтівок. Це ж прямий шлях до того, щоб вони далі воювали і вбивали наших хлопців! Треба було давно зупинити ці поставки, а не тільки балакати.
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29.12.2024 17:38 Ответить
 
 