Россия продолжает получать снайперские винтовки из Евросоюза через третьи страны, - The Insider

Несмотря на введенное еще в 2014 году эмбарго Евросоюза, Россия импортирует тысячи снайперских винтовок западного производства и миллионы патронов к ним. Это происходит не напрямую, а через третьи страны.

Об этом говорится в совместном расследовании The Insider с чешским Investigace.cz, итальянским IrpiMedia и казахстанским Vlast.kz, информирует Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, в последние годы компании из Евросоюза, США и Турции существенно увеличили поставки оружия в Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. В эти страны ежегодно завозят десятки тысяч единиц оружия.

Вероятно, именно из этих стран оружие реэкспортируется в Россию.

Так, экспорт винтовок и ружей из Италии в Армению за четыре года вырос почти в 30 раз - с 68 единиц оружия в 2019-м до 1862 в 2023 году. Кыргызстан в 2020 и 2021 годах не покупал оружие у Италии, в 2022 году получил 882 единицы вооружений, а в 2023-м - 4434. Экспорт оружия из Турции в Грузию вырос с 8426 единиц в 2019 году до 18 843 в 2023-м.

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Расследователи отмечают, что крупнейшим европейским производителем оружия, связанным с Россией, оказался люксембургский холдинг Beretta. В этом году в июне российский импортер Beretta попал в санкционный список Министерства финансов США. Однако сам холдинг, несмотря на санкции, остается мажоритарным владельцем российской компании.

Также расследователи отмечают, что многие российские военные снайперы продолжают пользоваться западными винтовками и патронами к ним. Это, в частности, подтверждается протоколом спортивных соревнований военных снайперов, которые состоялись в сентябре в оккупированном Крыму.

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