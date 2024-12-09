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Новости
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Россияне нашли способ покупать американские чипы, несмотря на санкции, – Bloomberg

РФ купує чіпи із США попри санкції

Поставщики российского ВПК нашли способ обойти санкции и заказывают микросхемы у американской компании Texas Instruments даже после введения санкций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Как россиянам удалось обойти санкции?

По информации издания, некоторые российские дистрибьюторы интегрировали информацию из интернет-магазина Texas Instruments (TI) под названием TI store на свои торговые платформы.

Их российские клиенты видят информацию о запасах полупроводников и ценах на продукцию, после чего размещают заказы, которые выполняются и доставляются через компании за пределами России.

Отмечается, что для заказов преимущественно использовались сайты getchips.ru и altchips.ru, заблокированных в США и Европе, но доступных в России. Тамошняя выборка товаров TI совпадает с информацией, которую получают клиенты компании из ее фирменного интернет-магазина.

Как предполагают собеседники Bloomberg, это означает, что российские дистрибуторы получили доступ к фирменному интерфейсу прикладного программирования, или API - техническим координатам, которые позволяют программному обеспечению общаться и обмениваться данными друг с другом.

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Масштабы закупок

Так один крупный российский дистрибьютор обработал более 4000 заказов на сотни тысяч продуктов TI на сумму около $6 миллионов с августа 2023 по август 2024 года.

Из них заказы на почти $4 миллиона предназначались для российских военных компаний. Перед тем, как попасть в Россию, товары проходили через Гонконг или другие страны.

Среди тысяч заказов, которые Bloomberg обнаружил во внутренних российских документах, 287 заказов были обозначены как "отмененные", что свидетельствует о том, что некоторые клиенты либо передумали, либо дистрибьютор не смог выполнить эти заказы.

Также издание отмечает, что российский дистрибьютор применил 40%-ную наценку к ценам TI, что, по словам собеседников Bloomberg, делалось для того, чтобы покрыть весь процесс доставки и оплаты.

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Автор: 

россия (95502) санкции (11288) США (26620) технологии (667)


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Топ комментарии
+9
ЦРУ, ФБР, Пентагон значить закривають очі на ці дії.
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09.12.2024 21:27
+8
Це не ескалацiя. Нi. 😬
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09.12.2024 21:10
+6
Українські титанові руди все ще купують купують через зелених гнид?
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09.12.2024 21:21
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Це не ескалацiя. Нi. 😬
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09.12.2024 21:10 Ответить
Звичайно, ні. Це - бізнес.
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09.12.2024 21:25 Ответить
Почекайте, ось конфлiкт замрозять, американцi вiдразу знiмуть усi санкцii. Думаете, чому Чубчик так стараеться? Let's make America greate again!
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09.12.2024 21:28 Ответить
Так і буде. ***** Трампу вже "листи щастя" шле з проханням зняти санкції.
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09.12.2024 21:51 Ответить
Уявляю, скiльки ***** ракет настругае. Нiяких патриотiв не вистачить.
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09.12.2024 21:56 Ответить
Шо? Знову знайшли?
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09.12.2024 21:15 Ответить
Одвічні вороги Україеи - це самі вкраїнці, які оадо біжать прислужувати кацапам, роблячи їх більш цивілізованими (Іеофан Прокопович), чи обираючи у владу едемент, якому Україна як мінімум - не зрозвміла, а тому чужа.
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09.12.2024 21:29 Ответить
Ти дурню, розумієш сам що написав!?
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09.12.2024 22:35 Ответить
Та все правильно він написав.
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10.12.2024 06:55 Ответить
Ти живеш у країні рожевих поні, вумний? Чи просто стараєшся не бачити того, що є, але тобі не подобається? Хоча про що це я? Рохумні вчать історію, щоб не повторяти помилок, а вумні вважають, що якщо не знати історії, то і помилок не було, а отже і виправляти нічого.
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10.12.2024 11:17 Ответить
Українські титанові руди все ще купують купують через зелених гнид?
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09.12.2024 21:21 Ответить
Так для торгашів же кацапсяче бабло скрєпопАртянкамі нє вАняють...
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09.12.2024 21:23 Ответить
Шо не можна купити за бабло - можна купити за велике бабло
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09.12.2024 21:27 Ответить
***** не можна вбити за гроші, але можна вбити і навіть труп згвалтувати свинями за великі гроші.
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09.12.2024 22:36 Ответить
ЦРУ, ФБР, Пентагон значить закривають очі на ці дії.
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09.12.2024 21:27 Ответить
а ту є спєци по чіпам і знають що то є таке? 🤓
купити можна і чіпи хз в кого, а далі що і куди їх приткнути надалі це вже не технології ?👀🧐
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09.12.2024 21:33 Ответить
Є. Знаємо, працюємо.
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09.12.2024 21:57 Ответить
і..і.і.і., що то є таке ЧІП? 🤓 прсвітіть невігласів, і як ви його, куди і для чого встормляєте.
поясніть на пальцях аби всі зрозуміли для чого )(уйлові вони потрібні і заодно чому у нас їх ніц.
всі очікують.
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09.12.2024 22:13 Ответить
На пальцях не поясниш. Прочитайте книгу "Chip War", багато зрозумієте про роль мікросхем у ********* світі.
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09.12.2024 23:25 Ответить
читайте, пане, може тоді не будете писати дурниць типу "Є. Знаємо, працюємо."
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10.12.2024 09:15 Ответить
Зеленський винен що не ввів проти росії санкції, які б унеможливили покупку американських чіпів
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09.12.2024 21:58 Ответить
США продают рашистам чипы. Украина продает рашистам масло. И удивляюсь почему рашисты продолжают воевать? Зато Украина устала от войны
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09.12.2024 22:22 Ответить
Так много инфы как обходят санкции ... ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ КОРРУПЦИИ
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09.12.2024 23:58 Ответить
 
 