Россияне нашли способ покупать американские чипы, несмотря на санкции, – Bloomberg

Поставщики российского ВПК нашли способ обойти санкции и заказывают микросхемы у американской компании Texas Instruments даже после введения санкций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Как россиянам удалось обойти санкции?

По информации издания, некоторые российские дистрибьюторы интегрировали информацию из интернет-магазина Texas Instruments (TI) под названием TI store на свои торговые платформы.

Их российские клиенты видят информацию о запасах полупроводников и ценах на продукцию, после чего размещают заказы, которые выполняются и доставляются через компании за пределами России.

Отмечается, что для заказов преимущественно использовались сайты getchips.ru и altchips.ru, заблокированных в США и Европе, но доступных в России. Тамошняя выборка товаров TI совпадает с информацией, которую получают клиенты компании из ее фирменного интернет-магазина.

Как предполагают собеседники Bloomberg, это означает, что российские дистрибуторы получили доступ к фирменному интерфейсу прикладного программирования, или API - техническим координатам, которые позволяют программному обеспечению общаться и обмениваться данными друг с другом.

Читайте также: Евросоюз ведет переговоры с США по смягчению санкций против российского "Газпромбанка", - Bloomberg

Масштабы закупок

Так один крупный российский дистрибьютор обработал более 4000 заказов на сотни тысяч продуктов TI на сумму около $6 миллионов с августа 2023 по август 2024 года.

Из них заказы на почти $4 миллиона предназначались для российских военных компаний. Перед тем, как попасть в Россию, товары проходили через Гонконг или другие страны.

Среди тысяч заказов, которые Bloomberg обнаружил во внутренних российских документах, 287 заказов были обозначены как "отмененные", что свидетельствует о том, что некоторые клиенты либо передумали, либо дистрибьютор не смог выполнить эти заказы.

Также издание отмечает, что российский дистрибьютор применил 40%-ную наценку к ценам TI, что, по словам собеседников Bloomberg, делалось для того, чтобы покрыть весь процесс доставки и оплаты.

Читайте также: США ввели визовые санкции в отношении российских чиновников, причастных к депортации украинских детей