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Новини Санкції проти Росії
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Росіяни знайшли спосіб купувати американські чіпи попри санкції, – Bloomberg

РФ купує чіпи із США попри санкції

Постачальники російського ВПК знайшли спосіб обійти санкції та замовляють мікросхеми в американської компанії Texas Instruments навіть після запровадження санкцій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Як росіянам вдалось обійти санкції?

За інформацією видання, деякі російські дистриб'ютори інтегрували інформацію з інтернет-магазину Texas Instruments (TI) під назвою TI store на свої торгові платформи.

Їхні російські клієнти бачать інформацію про запаси напівпровідників і ціни на продукцію, після чого розміщують замовлення, які виконуються і доставляються через компанії за межами Росії.

Зазначається, що для замовлень переважно використовувались сайти getchips.ru та altchips.ru, заблокованих у США та Європі, але доступних у Росії. Тамтешня вибірка товарів ТІ збігається з інформацією, яку отримують клієнти компанії з її фірмового інтернет-магазину.

Як припускають співрозмовники Bloomberg, це означає, що російські дистрибутори отримали доступ до фірмового інтерфейсу прикладного програмування, або API – технічних координат, які дозволяють програмному забезпеченню спілкуватися та обмінюватися даними один з одним.

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Масштаби закупівель

Так один великий російський дистриб'ютор так обробив понад 4000 замовлень на сотні тисяч продуктів TI на суму близько $6 мільйонів із серпня 2023 по серпень 2024 року.

З них замовлення на майже $4 мільйони призначались для російських військових компаній. Перед тим, як потрапити до Росії, товари проходили через Гонконг або інші країни.

Серед тисяч замовлень, які Bloomberg виявив у внутрішніх російських документах, 287 замовлень були позначені як "скасовані", що свідчить про те, що деякі клієнти або передумали, або дистриб'ютор не зміг виконати ці замовлення.

Також видання зазначає, що російський дистриб'ютор застосував 40%-ву націнку до цін TI, що, за словами співрозмовників Bloomberg, робилось для того, аби покрити весь процес доставки та оплати.

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Автор: 

росія (65052) санкції (11806) США (22685) технології (806)


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Топ коментарі
+9
ЦРУ, ФБР, Пентагон значить закривають очі на ці дії.
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09.12.2024 21:27
+8
Це не ескалацiя. Нi. 😬
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09.12.2024 21:10
+6
Українські титанові руди все ще купують купують через зелених гнид?
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09.12.2024 21:21
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Це не ескалацiя. Нi. 😬
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09.12.2024 21:10 Відповісти
Звичайно, ні. Це - бізнес.
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09.12.2024 21:25 Відповісти
Почекайте, ось конфлiкт замрозять, американцi вiдразу знiмуть усi санкцii. Думаете, чому Чубчик так стараеться? Let's make America greate again!
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09.12.2024 21:28 Відповісти
Так і буде. ***** Трампу вже "листи щастя" шле з проханням зняти санкції.
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09.12.2024 21:51 Відповісти
Уявляю, скiльки ***** ракет настругае. Нiяких патриотiв не вистачить.
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09.12.2024 21:56 Відповісти
Шо? Знову знайшли?
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09.12.2024 21:15 Відповісти
Одвічні вороги Україеи - це самі вкраїнці, які оадо біжать прислужувати кацапам, роблячи їх більш цивілізованими (Іеофан Прокопович), чи обираючи у владу едемент, якому Україна як мінімум - не зрозвміла, а тому чужа.
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09.12.2024 21:29 Відповісти
Ти дурню, розумієш сам що написав!?
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09.12.2024 22:35 Відповісти
Та все правильно він написав.
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10.12.2024 06:55 Відповісти
Ти живеш у країні рожевих поні, вумний? Чи просто стараєшся не бачити того, що є, але тобі не подобається? Хоча про що це я? Рохумні вчать історію, щоб не повторяти помилок, а вумні вважають, що якщо не знати історії, то і помилок не було, а отже і виправляти нічого.
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10.12.2024 11:17 Відповісти
Українські титанові руди все ще купують купують через зелених гнид?
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09.12.2024 21:21 Відповісти
Так для торгашів же кацапсяче бабло скрєпопАртянкамі нє вАняють...
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09.12.2024 21:23 Відповісти
Шо не можна купити за бабло - можна купити за велике бабло
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09.12.2024 21:27 Відповісти
***** не можна вбити за гроші, але можна вбити і навіть труп згвалтувати свинями за великі гроші.
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09.12.2024 22:36 Відповісти
ЦРУ, ФБР, Пентагон значить закривають очі на ці дії.
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09.12.2024 21:27 Відповісти
а ту є спєци по чіпам і знають що то є таке? 🤓
купити можна і чіпи хз в кого, а далі що і куди їх приткнути надалі це вже не технології ?👀🧐
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09.12.2024 21:33 Відповісти
Є. Знаємо, працюємо.
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09.12.2024 21:57 Відповісти
і..і.і.і., що то є таке ЧІП? 🤓 прсвітіть невігласів, і як ви його, куди і для чого встормляєте.
поясніть на пальцях аби всі зрозуміли для чого )(уйлові вони потрібні і заодно чому у нас їх ніц.
всі очікують.
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09.12.2024 22:13 Відповісти
На пальцях не поясниш. Прочитайте книгу "Chip War", багато зрозумієте про роль мікросхем у ********* світі.
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09.12.2024 23:25 Відповісти
читайте, пане, може тоді не будете писати дурниць типу "Є. Знаємо, працюємо."
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10.12.2024 09:15 Відповісти
Зеленський винен що не ввів проти росії санкції, які б унеможливили покупку американських чіпів
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09.12.2024 21:58 Відповісти
США продают рашистам чипы. Украина продает рашистам масло. И удивляюсь почему рашисты продолжают воевать? Зато Украина устала от войны
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09.12.2024 22:22 Відповісти
Так много инфы как обходят санкции ... ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ КОРРУПЦИИ
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09.12.2024 23:58 Відповісти
 
 