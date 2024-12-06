Євросоюз веде перемовини з США щодо пом’якшення санкцій проти російського "Газпромбанку", - Bloomberg
Європейський Союз веде переговори з США щодо пом'якшення санкцій, накладених на російський "Газпромбанк", який має важливе значення для постачання природного газу із РФ до країн ЄС.
Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією джерел, ЄС і США обговорюють тип і обсяг пом'якшувальних заходів після того, як деякі європейські уряди та компанії попередили, що санкції становитимуть ризик для безпеки поставок в регіоні.
Серед варіантів, які розглядаються - дозволити законні платежі через дочірню компанію "Газпромбанку" в Люксембурзі або розглянути альтернативні канали платежів.
Bloomberg зазначає, що частка російського трубопровідного газу в імпорті ЄС знизилася з понад 40% у 2021 році до близько 8% минулого року. Для трубопровідного газу та СПГ разом узятих, на Росію припадало менше ніж 15% імпорту. Вона поступилася Норвегії, яка стала головним постачальником Євросоюзу з часткою 30%, і США, які забезпечили 19% європейського газу.
Як повідомлялося, 21 листопада Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до санкційних списків "Газпромбанк" та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору РФ.
Після нових американських санкцій Росія оновила порядок розрахунків за російський газ іноземними покупцями.
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Про духовное
А оказывается - это про банк
Москальский банк...
Про це повідомляє німецька газета WELT.
Тому Шольц і не дає ракети, бо там бізнес.
Значна частина Європи думає так як вони , і хочуть того що й вони , але не хочуть в цьому відкрито зізнатися .. Отже ті два дурника їх цілком влаштовують .
А Дати 3,14ди рашкі не хочется ?
Нехай туди кида.ть