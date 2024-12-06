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Євросоюз веде перемовини з США щодо пом’якшення санкцій проти російського "Газпромбанку", - Bloomberg

Євросоюз веде перемовини з США щодо пом’якшення санкцій проти російського

Європейський Союз веде переговори з США щодо пом'якшення санкцій, накладених на російський "Газпромбанк", який має важливе значення для постачання природного газу із РФ до країн ЄС.

Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією джерел, ЄС і США обговорюють тип і обсяг пом'якшувальних заходів після того, як деякі європейські уряди та компанії попередили, що санкції становитимуть ризик для безпеки поставок в регіоні.

Серед варіантів, які розглядаються - дозволити законні платежі через дочірню компанію "Газпромбанку" в Люксембурзі або розглянути альтернативні канали платежів.

Читайте також: Путін наказав змінити схему розрахунків за газ після санкцій проти "Газпромбанку"

Bloomberg зазначає, що частка російського трубопровідного газу в імпорті ЄС знизилася з понад 40% у 2021 році до близько 8% минулого року. Для трубопровідного газу та СПГ разом узятих, на Росію припадало менше ніж 15% імпорту. Вона поступилася Норвегії, яка стала головним постачальником Євросоюзу з часткою 30%, і США, які забезпечили 19% європейського газу.

Як повідомлялося, 21 листопада Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до санкційних списків "Газпромбанк" та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору РФ.

Після нових американських санкцій Росія оновила порядок розрахунків за російський газ іноземними покупцями.

Читайте також: Євросоюз не зміг погодити 15-й пакет санкцій проти Росії, рішення блокують дві країни, – Reuters

Автор: 

газ (10423) Газпром (3387) росія (65122) санкції (11819) США (22769) Євросоюз (13398)


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Топ коментарі
+18
А мали ж бути більш потужні санкціі - це вони? - чи є ше більш потужніші
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06.12.2024 20:00
+17
Акуеть. Тоесть наконец нащупали какие санкции самые болезненные для кремлевского режима и те хотят снять. Да и вообще все же расказывали что больше не сидят на розийской газовой игле а тут вдруг как крысы повыскакивали с визгом. Вот вам и санкции
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06.12.2024 20:07
+16
а ми тут гадаєм - де пуйло скільки мільярдів бере, щоб знищувати Україну...
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06.12.2024 20:06
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Куколди, мать їх за ногу
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06.12.2024 19:59 Відповісти
Якшо трубу знищити то ніякий газпромбанк не буде потрібен
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06.12.2024 19:59 Відповісти
А мали ж бути більш потужні санкціі - це вони? - чи є ше більш потужніші
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06.12.2024 20:00 Відповісти
Я так і не поняв. Євросоюз за нас си проти?
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06.12.2024 20:37 Відповісти
Єври за себе!
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06.12.2024 20:38 Відповісти
Тобто кидалово?
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06.12.2024 21:00 Відповісти
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06.12.2024 20:01 Відповісти
А херушки
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06.12.2024 20:01 Відповісти
все як в 2007 та в 2014. гас понад усе
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06.12.2024 20:02 Відповісти
Я думала : ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ - это про закон ,про мораль
Про духовное
А оказывается - это про банк
Москальский банк...
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06.12.2024 20:03 Відповісти
Так а як же :" Європа має більше зробити... Та ми з вами стільки скільки потрібно" 😸😸. А ну то ж безкоштовно...
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06.12.2024 20:04 Відповісти
в цьому вся суть партнерів.
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06.12.2024 20:05 Відповісти
*******
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06.12.2024 20:06 Відповісти
а ми тут гадаєм - де пуйло скільки мільярдів бере, щоб знищувати Україну...
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06.12.2024 20:06 Відповісти
Акуеть. Тоесть наконец нащупали какие санкции самые болезненные для кремлевского режима и те хотят снять. Да и вообще все же расказывали что больше не сидят на розийской газовой игле а тут вдруг как крысы повыскакивали с визгом. Вот вам и санкции
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06.12.2024 20:07 Відповісти
"Росія знову є другим за величиною постачальником газу до ЄС. Згідно з даними брюссельської консалтингової компанії Bruegel, обсяги поставок з РФ у другому кварталі 2024 року перевищили обсяги з США."

Про це повідомляє німецька газета WELT.
Тому Шольц і не дає ракети, бо там бізнес.
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06.12.2024 20:27 Відповісти
Потому что единственные действенные санкции ето те которые Украина может нанести своими ракетами, дронами и диверсиями против рашистских нефте/газопроводов, енергетики, транспортной инфраструктуры и тд. В другом случае Европа и дальше будет держать нас за руки с надеждй поскорее покончить с Украиной чтобы дальше сесть на росийскую иглу.
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06.12.2024 20:39 Відповісти
Раніше ЄС не дозволяв ввести санкції. Але після програшу Байден і його команда ламають меблі і сруть на килими всім підряд.
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06.12.2024 20:36 Відповісти
Gazovye sankcii sozdayut problemy ES bol'she chem rossii. Zdes' iz-za povysheniya tarifov na gaz zakrylis' kucha melkih predpriyatij vrode pekarnej. A rossii ne v ES tak v Aziyu gaz pogonit.
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07.12.2024 03:07 Відповісти
Это какой-то позор...
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06.12.2024 20:09 Відповісти
Все, обкакалися з санкціями. *уйло ''зробив'' всю Европу. І про яку перемогу України може бути мова? Європі потрібна ''справна бензоколонка''.
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06.12.2024 20:13 Відповісти
Європа так й не зрозуміла, якщо кацапи ії гріють вони ії й будуть мати.
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06.12.2024 20:13 Відповісти
Сюр
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06.12.2024 20:15 Відповісти
Хоть "на пол шишєчі" но обязательно в єврозад...
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06.12.2024 20:18 Відповісти
Щоб їх усіх вже накрило мідним ядерним моск...м тазо!!
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06.12.2024 20:32 Відповісти
Сподіваюсь тепер всі зрозуміли чому ЄС не хоче шукати реальної управи на Орбана і Фіцу ..
Значна частина Європи думає так як вони , і хочуть того що й вони , але не хочуть в цьому відкрито зізнатися .. Отже ті два дурника їх цілком влаштовують .
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06.12.2024 20:38 Відповісти
тобто пом'якшення санкцій - Спонсорувати рашку ?

А Дати 3,14ди рашкі не хочется ?
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06.12.2024 20:44 Відповісти
Там в ЄС є фонд домоги Україні.
Нехай туди кида.ть
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06.12.2024 20:48 Відповісти
Чекайте, сяде на трон трампакс, то усі санкції з кацапні знімить.
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06.12.2024 21:55 Відповісти
голубь мира ждут долбоебы его прилёта, а прилетят в итоге ракеты.
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07.12.2024 04:42 Відповісти
скоти
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06.12.2024 21:58 Відповісти
Якщо читати статю в оригиналі і не жопою а очима - то там мова йдке не про ЄС, а про Угорщину яка просить про це. Хіба хтось здивований? Дуже сумнівно щоб ЄС у особі Урсули фон дер Ляйєн так піклувалася би за курс рубля
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06.12.2024 22:00 Відповісти
там написано "деякі". мне еще блумберг в оригинале читать нужно???
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07.12.2024 04:45 Відповісти
им Украина как кость горле так же хочется хапать у дураков бабло. проститутки долбанные
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07.12.2024 04:41 Відповісти
 
 