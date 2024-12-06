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Евросоюз ведет переговоры с США по смягчению санкций против российского "Газпромбанка", - Bloomberg

Євросоюз веде перемовини з США щодо пом’якшення санкцій проти російського

Европейский Союз ведет переговоры с США о смягчении санкций, наложенных на российский "Газпромбанк", который имеет важное значение для поставок природного газа из РФ в страны ЕС.

Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

По информации источников, ЕС и США обсуждают тип и объем смягчающих мер после того, как некоторые европейские правительства и компании предупредили, что санкции будут представлять риск для безопасности поставок в регионе.

Среди вариантов, которые рассматриваются - разрешить законные платежи через дочернюю компанию "Газпромбанка" в Люксембурге или рассмотреть альтернативные каналы платежей.

Читайте также: Путин приказал изменить схему расчетов за газ после санкций против "Газпромбанка"

Bloomberg отмечает, что доля российского трубопроводного газа в импорте ЕС снизилась с более 40% в 2021 году до около 8% в прошлом году. Для трубопроводного газа и СПГ вместе взятых, на Россию приходилось менее 15% импорта. Она уступила Норвегии, которая стала главным поставщиком Евросоюза с долей 30%, и США, которые обеспечили 19% европейского газа.

Как сообщалось, 21 ноября Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционные списки "Газпромбанк" и еще более 50 российский банков, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 должностных лиц финансового сектора РФ.

После новых американских санкций Россия обновила порядок расчетов за российский газ иностранными покупателями.

Читайте также: Евросоюз не смог согласовать 15-й пакет санкций против России, решение блокируют две страны, - Reuters

Автор: 

Газ (10223) Газпром (3183) россия (95418) санкции (11268) США (26511) Евросоюз (17089)


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Топ комментарии
+18
А мали ж бути більш потужні санкціі - це вони? - чи є ше більш потужніші
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06.12.2024 20:00
+17
Акуеть. Тоесть наконец нащупали какие санкции самые болезненные для кремлевского режима и те хотят снять. Да и вообще все же расказывали что больше не сидят на розийской газовой игле а тут вдруг как крысы повыскакивали с визгом. Вот вам и санкции
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06.12.2024 20:07
+16
а ми тут гадаєм - де пуйло скільки мільярдів бере, щоб знищувати Україну...
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06.12.2024 20:06
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Куколди, мать їх за ногу
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06.12.2024 19:59 Ответить
Якшо трубу знищити то ніякий газпромбанк не буде потрібен
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06.12.2024 19:59 Ответить
А мали ж бути більш потужні санкціі - це вони? - чи є ше більш потужніші
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06.12.2024 20:00 Ответить
Я так і не поняв. Євросоюз за нас си проти?
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06.12.2024 20:37 Ответить
Єври за себе!
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06.12.2024 20:38 Ответить
Тобто кидалово?
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06.12.2024 21:00 Ответить
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06.12.2024 20:01 Ответить
А херушки
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06.12.2024 20:01 Ответить
все як в 2007 та в 2014. гас понад усе
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06.12.2024 20:02 Ответить
Я думала : ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ - это про закон ,про мораль
Про духовное
А оказывается - это про банк
Москальский банк...
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06.12.2024 20:03 Ответить
Так а як же :" Європа має більше зробити... Та ми з вами стільки скільки потрібно" 😸😸. А ну то ж безкоштовно...
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06.12.2024 20:04 Ответить
в цьому вся суть партнерів.
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06.12.2024 20:05 Ответить
*******
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06.12.2024 20:06 Ответить
а ми тут гадаєм - де пуйло скільки мільярдів бере, щоб знищувати Україну...
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06.12.2024 20:06 Ответить
Акуеть. Тоесть наконец нащупали какие санкции самые болезненные для кремлевского режима и те хотят снять. Да и вообще все же расказывали что больше не сидят на розийской газовой игле а тут вдруг как крысы повыскакивали с визгом. Вот вам и санкции
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06.12.2024 20:07 Ответить
"Росія знову є другим за величиною постачальником газу до ЄС. Згідно з даними брюссельської консалтингової компанії Bruegel, обсяги поставок з РФ у другому кварталі 2024 року перевищили обсяги з США."

Про це повідомляє німецька газета WELT.
Тому Шольц і не дає ракети, бо там бізнес.
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06.12.2024 20:27 Ответить
Потому что единственные действенные санкции ето те которые Украина может нанести своими ракетами, дронами и диверсиями против рашистских нефте/газопроводов, енергетики, транспортной инфраструктуры и тд. В другом случае Европа и дальше будет держать нас за руки с надеждй поскорее покончить с Украиной чтобы дальше сесть на росийскую иглу.
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06.12.2024 20:39 Ответить
Раніше ЄС не дозволяв ввести санкції. Але після програшу Байден і його команда ламають меблі і сруть на килими всім підряд.
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06.12.2024 20:36 Ответить
Gazovye sankcii sozdayut problemy ES bol'she chem rossii. Zdes' iz-za povysheniya tarifov na gaz zakrylis' kucha melkih predpriyatij vrode pekarnej. A rossii ne v ES tak v Aziyu gaz pogonit.
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07.12.2024 03:07 Ответить
Это какой-то позор...
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06.12.2024 20:09 Ответить
Все, обкакалися з санкціями. *уйло ''зробив'' всю Европу. І про яку перемогу України може бути мова? Європі потрібна ''справна бензоколонка''.
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06.12.2024 20:13 Ответить
Європа так й не зрозуміла, якщо кацапи ії гріють вони ії й будуть мати.
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06.12.2024 20:13 Ответить
Сюр
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06.12.2024 20:15 Ответить
Хоть "на пол шишєчі" но обязательно в єврозад...
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06.12.2024 20:18 Ответить
Щоб їх усіх вже накрило мідним ядерним моск...м тазо!!
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06.12.2024 20:32 Ответить
Сподіваюсь тепер всі зрозуміли чому ЄС не хоче шукати реальної управи на Орбана і Фіцу ..
Значна частина Європи думає так як вони , і хочуть того що й вони , але не хочуть в цьому відкрито зізнатися .. Отже ті два дурника їх цілком влаштовують .
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06.12.2024 20:38 Ответить
тобто пом'якшення санкцій - Спонсорувати рашку ?

А Дати 3,14ди рашкі не хочется ?
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06.12.2024 20:44 Ответить
Там в ЄС є фонд домоги Україні.
Нехай туди кида.ть
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06.12.2024 20:48 Ответить
Чекайте, сяде на трон трампакс, то усі санкції з кацапні знімить.
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06.12.2024 21:55 Ответить
голубь мира ждут долбоебы его прилёта, а прилетят в итоге ракеты.
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07.12.2024 04:42 Ответить
скоти
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06.12.2024 21:58 Ответить
Якщо читати статю в оригиналі і не жопою а очима - то там мова йдке не про ЄС, а про Угорщину яка просить про це. Хіба хтось здивований? Дуже сумнівно щоб ЄС у особі Урсули фон дер Ляйєн так піклувалася би за курс рубля
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06.12.2024 22:00 Ответить
там написано "деякі". мне еще блумберг в оригинале читать нужно???
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07.12.2024 04:45 Ответить
им Украина как кость горле так же хочется хапать у дураков бабло. проститутки долбанные
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07.12.2024 04:41 Ответить
 
 