Евросоюз ведет переговоры с США по смягчению санкций против российского "Газпромбанка", - Bloomberg

Европейский Союз ведет переговоры с США о смягчении санкций, наложенных на российский "Газпромбанк", который имеет важное значение для поставок природного газа из РФ в страны ЕС.

Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

По информации источников, ЕС и США обсуждают тип и объем смягчающих мер после того, как некоторые европейские правительства и компании предупредили, что санкции будут представлять риск для безопасности поставок в регионе.

Среди вариантов, которые рассматриваются - разрешить законные платежи через дочернюю компанию "Газпромбанка" в Люксембурге или рассмотреть альтернативные каналы платежей.

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Bloomberg отмечает, что доля российского трубопроводного газа в импорте ЕС снизилась с более 40% в 2021 году до около 8% в прошлом году. Для трубопроводного газа и СПГ вместе взятых, на Россию приходилось менее 15% импорта. Она уступила Норвегии, которая стала главным поставщиком Евросоюза с долей 30%, и США, которые обеспечили 19% европейского газа.

Как сообщалось, 21 ноября Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционные списки "Газпромбанк" и еще более 50 российский банков, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 должностных лиц финансового сектора РФ.

После новых американских санкций Россия обновила порядок расчетов за российский газ иностранными покупателями.

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