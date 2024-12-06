Евросоюз ведет переговоры с США по смягчению санкций против российского "Газпромбанка", - Bloomberg
Европейский Союз ведет переговоры с США о смягчении санкций, наложенных на российский "Газпромбанк", который имеет важное значение для поставок природного газа из РФ в страны ЕС.
Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
По информации источников, ЕС и США обсуждают тип и объем смягчающих мер после того, как некоторые европейские правительства и компании предупредили, что санкции будут представлять риск для безопасности поставок в регионе.
Среди вариантов, которые рассматриваются - разрешить законные платежи через дочернюю компанию "Газпромбанка" в Люксембурге или рассмотреть альтернативные каналы платежей.
Bloomberg отмечает, что доля российского трубопроводного газа в импорте ЕС снизилась с более 40% в 2021 году до около 8% в прошлом году. Для трубопроводного газа и СПГ вместе взятых, на Россию приходилось менее 15% импорта. Она уступила Норвегии, которая стала главным поставщиком Евросоюза с долей 30%, и США, которые обеспечили 19% европейского газа.
Как сообщалось, 21 ноября Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционные списки "Газпромбанк" и еще более 50 российский банков, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 должностных лиц финансового сектора РФ.
После новых американских санкций Россия обновила порядок расчетов за российский газ иностранными покупателями.
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Про духовное
А оказывается - это про банк
Москальский банк...
Про це повідомляє німецька газета WELT.
Тому Шольц і не дає ракети, бо там бізнес.
Значна частина Європи думає так як вони , і хочуть того що й вони , але не хочуть в цьому відкрито зізнатися .. Отже ті два дурника їх цілком влаштовують .
А Дати 3,14ди рашкі не хочется ?
Нехай туди кида.ть