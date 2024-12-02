В мире фиксируется рост доходов от продажи оружия, в частности, в России и на Ближнем Востоке, - SIPRI

В 2023 году топ-100 мировых производителей оружия заработали 632 млрд долларов. Рост доходов зафиксирован во всем мире, больше всего он у компаний из России и Ближнего Востока.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

"В 2023 году наблюдался заметный рост доходов от продажи оружия, который, вероятно, продолжится и в 2024-м. Доходы 100 крупнейших производителей оружия все еще не полностью отражают масштабы спроса, и многие из них начали набор персонала, что свидетельствует об их оптимизме в отношении будущих продаж", - констатирует научный сотрудник программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений Лоренцо Скараццато.

Из украинских компаний в рейтинг попал только госконцерн "Укроборонпром". По данным SIPRI, его выручка увеличилась на 69 процентов.

У оружейных компаний РФ резкий рост доходов

Из-за нехватки данных в топ-100 вошли только две российские компании, однако их совокупная выручка увеличилась на 40%, достигнув примерно 25,5 млрд долларов. Это произошло почти полностью благодаря росту на 49% выручки у "Ростеха" - госкорпорации, которая не владеет непосредственно производственными мощностями, но контролирует множество различных производителей оружия, включая семь мировых компаний, которые ранее попадали в первую сотню и по которым на этот раз SIPRI не удалось получить индивидуальные данные.

"Официальная статистика о выпуске вооружений в России скудная и сомнительная, но большинство аналитиков считают, что в 2023 году производство новой военной техники значительно увеличилось, в то время как имеющийся арсенал РФ подвергся масштабному обновлению и модернизации. В частности, боевые самолеты и вертолеты, БПЛА, танки, боеприпасы и ракеты стали выпускаться в больших количествах, поскольку Россия продолжала наступление в Украине", - заявила директор программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений Нань Тянь.

Компании из США: доходы растут, проблемы с производством остаются

41 компания из 100 ведущих мировых производителей оружия, базирующаяся в США, зафиксировала доходы в размере 317 млрд долларов - это половина от общего объема доходов от продажи вооружений фирмами из топ-100 и это на 2,5% превышает показатель 2022 года. С 2018 года первая пятерка компаний отрасли неизменно является чисто американской.

Однако Lockheed Martin и RTX Corporation (до июня 2023 года - Raytheon Technologies Corporation), два крупнейших в мире оружейных концерна, оказались среди тех, у кого доходы упали. "Многопрофильные компании, такие как Lockheed Martin и RTX, производящие широкий спектр вооружений, часто зависят от сложных цепочек поставок, что сделало их уязвимыми перед лицом проблем с такими поставками, сохранявшихся в 2023 году.

Особенно это касается авиационной и ракетной отраслей", - объясняет Нань Тянь.

Оборонные компании Европы отстают от остального мира по росту доходов

Совокупная выручка от продажи оружия 27 компаний из топ-100, расположенных в Европе (за исключением России), в прошлом году составила 133 млрд долларов. Это лишь на 0,2% больше, чем в 2022-м, что является самым низким показателем роста среди всех регионов мира. Однако за этой скромной цифрой скрывается не столь однозначная картина. Европейские фирмы, специализирующиеся на сложных системах вооружений, в 2023 году работали преимущественно по старым контрактам, и их доходы за год, соответственно, не отражают приток заказов.

"Сложные системы вооружений дольше изготавливаются, поэтому компании, которые их выпускают, медленнее реагируют на изменения спроса. И это объясняет, почему доходы таких фирм были относительно низкими в 2023 году, несмотря на всплеск новых заказов", - добавил Скараццато.

В то же время у ряда других европейских производителей оружия доходы от продажи их продукции значительно выросли благодаря спросу, связанному с войной в Украине, особенно востребованными были боеприпасы, артиллерийские орудия и снаряды, а также системы ПВО.

В частности, этот спрос смогли удовлетворить компании из Германии, Швеции, Украины, Польши, Норвегии и Чехии. Например, немецкая Rheinmetall увеличила производственные мощности по выпуску 155-мм артиллерийских снарядов, а ее доходы подскочили благодаря поставкам танков Leopard и новым заказам. Кроме Rheinmetall, в список SIPRI вошли еще три немецких производителя: ThyssenKrupp, Hensoldt и Diehl.

Южнокорейский и японский ВПК лидирует по росту доходов в Азии

23 компании из топ-100, расположенные в Азии и Океании, продемонстрировали рост доходов на 5,7% - до отметки в 136 млрд долларов.



У четырех фирм из Южной Кореи оно достигло 39%, что потянуло на 11,0 млрд долларов. А у пяти японских компаний эти показатели составили соответственно 35% и 10,0 млрд. Политика укрепления военной мощи страны, которую проводит Токио, вызвала с 2022 года шквал заказов на внутреннем рынке Японии, причем у некоторых компаний портфель новых контрактов вырос более чем на 300%.

"Резкий рост доходов южнокорейских и японских оружейных компаний отражает общую картину милитаризации в регионе в ответ на усиление восприятия внешней угрозы. Южнокорейские концерны также пытаются расширить свою долю на мировом рынке оружия, в частности за счет спроса в Европе в связи с войной в Украине", - считает научный сотрудник программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений Сяо Лян.

Ближний Восток: рост доходов оружейников связан с конфликтами в Газе и в Украине

В первую сотню крупнейших мировых компаний ВПК вошли шесть с Ближнего Востока, их общая выручка выросла на 18% - до 19,6 млрд долларов. После начала войны в секторе Газа доходы от продажи оружия трех компаний из этих шести - вся тройка из Израиля - достигли 13,6 млрд долларов. Это самый высокий показатель для израильских фирм, которые когда-либо входили в топ-100 SIPRI. В частности, в рейтинг попала компания Rafael - производитель системы ПВО "Железный купол", которая перехватывает ракеты, атакующие территорию Израиля.

"В 2023 году доходы ближневосточных производителей оружия из мировой первой сотни достигли небывалых высот, и, похоже, рост продолжится. В частности, наряду с рекордными доходами за прошлый год израильские оружейники получают сейчас гораздо больше заказов, поскольку война в секторе Газа продолжается", - прогнозирует старший научный сотрудник программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений Диего Лопес да Силва.

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