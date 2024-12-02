У світі фіксується зростання доходів від продажу зброї, зокрема, у Росії та на Близькому Сході, - SIPRI

У 2023 році топ-100 світових виробників зброї заробили 632 млрд доларів. Зростання доходів зафіксовано в усьому світі, найбільше воно у компаній з Росії та Близького Сходу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це йдеться у доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

"У 2023 році спостерігалося помітне зростання доходів від продажу зброї, яке, ймовірно, продовжиться і в 2024-му. Доходи 100 найбільших виробників зброї все ще не повністю відображають масштаби попиту, і багато хто з них почали набір персоналу, що свідчить про їхній оптимізм щодо майбутніх продажів", - констатує науковий співробітник програми SIPRI з військових витрат і виробництва озброєнь Лоренцо Скараццато.

З українських компаній до рейтингу потрапив тільки держконцерн "Укроборонпром". За даними SIPRI, його виручка збільшилася на 69 відсотків.

У збройових компаній РФ різке зростання доходів

Через брак даних до топ-100 увійшли лише дві російські компанії, проте їхній сукупний виторг збільшився на 40%, досягнувши приблизно 25,5 млрд доларів. Це сталося майже повністю завдяки зростанню на 49% виручки у "Ростеха" - держкорпорації, яка не володіє безпосередньо виробничими потужностями, але контролює безліч різних виробників зброї, включно з сімома світовими компаніями, які раніше потрапляли до першої сотні і щодо яких цього разу SIPRI не вдалося отримати індивідуальні дані.

"Офіційна статистика про випуск озброєнь у Росії мізерна і сумнівна, але більшість аналітиків вважають, що у 2023 році виробництво нової військової техніки значно збільшилося, в той час, як наявний арсенал РФ зазнав масштабного оновлення та модернізації. Зокрема, бойові літаки і вертольоти, БПЛА, танки, боєприпаси і ракети стали випускатися у великих кількостях, оскільки Росія продовжувала наступ в Україні", - заявила директор програми SIPRI з військових витрат і виробництва озброєнь Нань Тянь.

Компанії зі США: доходи зростають, проблеми з виробництвом залишаються

41 компанія зі 100 провідних світових виробників зброї, що базується в США, зафіксувала доходи в розмірі 317 млрд доларів - це половина від загального обсягу доходів від продажу озброєнь фірмами з топ-100 і це на 2,5% перевищує показник 2022 року. З 2018 року перша п'ятірка компаній галузі незмінно є суто американською.

Однак Lockheed Martin і RTX Corporation (до червня 2023 року - Raytheon Technologies Corporation), два найбільших у світі збройових концерни, опинилися серед тих, у кого доходи впали. "Багатопрофільні компанії, такі як Lockheed Martin і RTX, що виробляють широкий спектр озброєнь, часто залежать від складних ланцюжків постачань, що зробило їх уразливими перед обличчям проблем з такими поставками, що зберігалися у 2023 році.

Особливо це стосується авіаційної та ракетної галузей", - пояснює Нань Тянь.

Обороні компанії Європи відстають від решти світу за зростанням доходів

Сукупна виручка від продажу зброї 27 компаній з топ-100, розташованих у Європі (за винятком Росії), минулого року становила 133 млрд доларів. Це лише на 0,2% більше, ніж у 2022-му, що є найнижчим показником зростання серед усіх регіонів світу. Однак за цією скромною цифрою ховається не настільки однозначна картина. Європейські фірми, що спеціалізуються на складних системах озброєнь, у 2023 році працювали переважно за старими контрактами, і їхні доходи за рік, відповідно, не відображають приплив замовлень.

"Складні системи озброєнь довше виготовляються, тому компанії, які їх випускають, повільніше реагують на зміни попиту. І це пояснює, чому доходи таких фірм були відносно низькими у 2023 році, незважаючи на сплеск нових замовлень", - додав Скараццато.

Водночас у низки інших європейських виробників зброї доходи від продажу їхньої продукції значно зросли завдяки попиту, пов'язаному з війною в Україні, особливо затребуваними були боєприпаси, артилерійські знаряддя і снаряди, а також системи ППО.

Зокрема, цей попит змогли задовольнити компанії з Німеччини, Швеції, України, Польщі, Норвегії та Чехії. Наприклад, німецька Rheinmetall збільшила виробничі потужності з випуску 155-мм артилерійських снарядів, а її доходи підскочили завдяки поставкам танків Leopard і новим замовленням. Крім Rheinmetall, до списку SIPRI увійшли ще три німецькі виробники: ThyssenKrupp, Hensoldt і Diehl.

Південнокорейський і японський ВПК лідирує за зростанням доходів в Азії

23 компанії з топ-100, розташовані в Азії та Океанії, продемонстрували зростання доходів на 5,7% - до позначки в 136 млрд доларів.



У чотирьох фірм з Південної Кореї воно досягло 39%, що потягнуло на 11,0 млрд доларів. А у п'яти японських компаній ці показники становили відповідно 35% і 10,0 млрд. Політика зміцнення військової могутності країни, яку проводить Токіо, викликала з 2022 року шквал замовлень на внутрішньому ринку Японії, причому в деяких компаній портфель нових контрактів зріс більше ніж на 300%.

"Різке зростання доходів південнокорейських і японських збройових компаній відображає загальну картину мілітаризації в регіоні у відповідь на посилення сприйняття зовнішньої загрози. Південнокорейські концерни також намагаються розширити свою частку на світовому ринку зброї, зокрема за рахунок попиту в Європі у зв'язку з війною в Україні", - вважає науковий співробітник програми SIPRI з військових витрат і виробництва озброєнь Сяо Лян.

Близький Схід: зростання доходів зброярів пов'язане з конфліктами в Газі та в Україні

До першої сотні найбільших світових компаній ВПК увійшли шість із Близького Сходу.Їхня загальна виручка зросла на 18% - до 19,6 млрд доларів.Після початку війни в секторі Гази доходи від продажу зброї трьох компаній із цих шести - уся трійка з Ізраїлю - досягли 13,6 млрд доларів. Це найвищий показник для ізраїльських фірм, які коли-небудь входили до топ-100 SIPRI. Зокрема, до рейтингу потрапила компанія Rafael - виробник системи ППО "Залізний купол", яка перехоплює ракети, що атакують територію Ізраїлю.

"У 2023 році доходи близькосхідних виробників зброї зі світової першої сотні досягли небувалих висот, і, схоже, зростання продовжиться. Зокрема, поряд із рекордними доходами за минулий рік ізраїльські зброярі отримують зараз набагато більше замовлень, оскільки війна в секторі Газа триває", - прогнозує старший науковий співробітник програми SIPRI з військових витрат і виробництва озброєнь Дієго Лопес да Сілва.

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