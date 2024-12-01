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Новини
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КНДР передала окупантам ракетні установки, якими армія РФ тепер може обстрілювати Харків, - Forbes

САУ M-1989 Koksan

З початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила щонайменше 400 реактивних систем залпового вогню. Попри те, що Кремль розконсервував безліч старих пускових установок, але  їхньої кількості недостатньо, щоб компенсувати втрати на полі бою й оснастити нові підрозділи. Тому Росія розраховує на РСЗВ з Північної Кореї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  пише аналітик Forbes Девід Акс, 

За інформацією керівника українського Центру з протидії дезінформації Андрія Коваленка, КНДР передала Росії 100 артилерійських систем, серед яких самохідні гаубиці М1989 і ракетні установки М1991, а також мільйони артилерійських снарядів і десятки 7 500-фунтових балістичних ракет KN-23.

Гаубиці M1989 стріляють 170-міліметровими снарядами вагою по 45 кілограмів кожен на відстань щонайменше 40 кілометрів.

Однак M1991 - це нове потужне доповнення до артилерійських можливостей Росії, пише Акс:

"Стріляючи 240-міліметровими ракетами вагою 85 кілограмів на відстань до 37 миль (60 кілометрів), M1991 перевершують майже всі артилерійські системи, наявні на озброєнні України. Виняток становлять американські артилерійські ракетні системи високої мобільності українського виробництва".

Північна Корея розміщує ці установки вздовж кордону з Південною Кореєю. Вони здатні обстрілювати Сеул, який розташований саме за 37 миль від кордону. При цьому, на думку Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, пускові установки M1991 є "ключовим засобом, за допомогою якого Північна Корея наражає на небезпеку Сеул і Південну Корею".

При цьому на озброєнні Росії ці пускові установки можуть вражати українські траншеї і вести вогонь у відповідь по гаубицях і пускових установках самої України.

Крім того, підкреслює Акс, вони можуть вражати прифронтові міста, зокрема Харків, який розташований всього за 25 миль від російсько-українського кордону.

Що відомом про північнокорейську зброю?

М-1978 "Коксан" - північнокорейська самохідна артилерійська установка з гарматою калібром 170-мм. Про цю самохідну гармату доступної інформації небагато, оскільки Північна Корея є закритою країною.

"Коксан" є найбільш далекобійною ствольною артилерійською системою Корейської Народної Армії. Дальність стрільби зі звичайним осколково-фугасним снарядом становила 40 км, а з активно-реактивним снарядом на відстань до 60 км. Вважається що КНА також розробила хімічний боєприпас.

14 листопада 2024 року у Росії помітили корейські далекобійні САУ M1989 Koksan. Ймовірно, вони будуть використовуватися військовими КНДР. Також повідомлялось про навчання російських артилеристів на північнокорейських самохідних артилерійських установках.

Нагадаємо, днями ГУР МО України також повідомило, що КНДР передала Росії понад 100 балістичних ракет, 100 артсистем і мільйони снарядів.

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Автор: 

КНДР (1215) зброя (7457) росія (65098)


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Топ коментарі
+16
Прекрасно....
Щодня краще і краще в країні мрій зеленського
Зате колір світлофору тепер буде смарагдовим і тисячу на книжки дадуть
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01.12.2024 10:11
+8
А еще у кацапов есть Пион, который стреляет на 40+ км. Есть Гиацинт-с, который тоже определенным снарядом стрелять на 40км. Есть РСЗО Ураган, который стреляет примерно так же. Есть Смерч и современный Торнадо - 70 и 120км. Потому появление еще одной арт-системы, с крайне специфическим калибром и боеприпасом малого могущества глобально ничего изменить не может. Да, хорошего в этом мало, но и такие кликбейтные заголовки кроме нагнетания паники ничего полезного не дают.
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01.12.2024 10:13
+8
Для європейських сцикунів ескалація, це коли Україна по Кацапії б"є! А коли Кацапія по Україні, то немає ніякої ескалації!
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01.12.2024 10:29
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Пупси там дохера заліза наклепали - шоб на Сеул напасти - тепер вся зброя піде на віину з Украіною
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01.12.2024 10:09 Відповісти
В кндр один пупс все решта то чахлики .
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01.12.2024 10:13 Відповісти
Ага, возьмет пупс и все отдаст. А сам будет сидеть с пустыми складами? А вруг Америка нападет.
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01.12.2024 10:26 Відповісти
Ніхто на нього не нападе - це ручнии пес Китаю
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01.12.2024 10:29 Відповісти
Стрибай в Тису козаче!!!
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01.12.2024 10:43 Відповісти
Вода холодна ломить кості - мені під 70 років - з мого року вже всі собаки виздихали
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01.12.2024 11:20 Відповісти
Дожити до Перемоги і жити в мирі до 120, а далі- ям Бог дасть.
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01.12.2024 11:31 Відповісти
якщо б у південної кореї були залишки мозку, саме зараз могли б собі повернути втрачене. Але вони сидять, сс*тться і моляться, щоб все пішло в Україну. Покидьки
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01.12.2024 19:15 Відповісти
Прекрасно....
Щодня краще і краще в країні мрій зеленського
Зате колір світлофору тепер буде смарагдовим і тисячу на книжки дадуть
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01.12.2024 10:11 Відповісти
А еще у кацапов есть Пион, который стреляет на 40+ км. Есть Гиацинт-с, который тоже определенным снарядом стрелять на 40км. Есть РСЗО Ураган, который стреляет примерно так же. Есть Смерч и современный Торнадо - 70 и 120км. Потому появление еще одной арт-системы, с крайне специфическим калибром и боеприпасом малого могущества глобально ничего изменить не может. Да, хорошего в этом мало, но и такие кликбейтные заголовки кроме нагнетания паники ничего полезного не дают.
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01.12.2024 10:13 Відповісти
Уже три роки захватывают...
Проблема любої артилерії - ресурс ствола.
касапи НЕ виробляють до дальнобійної артилерії стволів.
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01.12.2024 14:14 Відповісти
все вірно - робить для своєї артилерії, але не для касапської
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01.12.2024 14:43 Відповісти
Сонцепек баяря ту
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01.12.2024 10:28 Відповісти
А нам ''червоні лінії '' бо ескалація і *уйло нападе.,
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01.12.2024 10:17 Відповісти
Бо "нам" треба було думати. Усі 30 років.
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01.12.2024 10:26 Відповісти
А чому 30 років? Повторюся, що після проголошення незалежності України мужрий нарід вибрав до влади комуняк, які тягнули нас до Параши. Найбільше шкоди зробив нарід, коли у своїй Програмі парламенту(Верховної Ради) об'явив безядерний статус і позаблоковість, віддавши кацапу всі ядерні боєголовки, стратегічну авіацію і ракети. Тодішні президенти Кравчук і Кучма виконали те рішення і навіть не проявили жодного супротиву, бо Кацапія то їх все, то коли узурпувати владу, то вони можуть забити болт на парламент.
Потрібно було думати у 2019 році, бо з кацапами з 1991 року ми відкрито не воювали, ми з ними до 2014 року були "братьями". А з 2014 року вони на нас напали, коли президентом був зрадник-зек янукович, а міністром оборони і СБУ громадяни росії. З 2014 і до 2019 року ми відновили армію, витягнули Україну з глибокої кризисної ями, запустили економіку, яка давала зростання, почали виготовляти нові зразки зброї..., але наріду захотіломся поржати і зробити себе разом, зробили.
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01.12.2024 10:46 Відповісти
Якби Україна НЕ відмовилася б від зброї - США наклали би санкції на Україну 100%.
Тоді б в України був би лише один вибір - назад в парашу.
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01.12.2024 14:45 Відповісти
А звідки Ви таке взяли, що США мали б накласти санкції на Україну? Не дуріть себе і людей. Саме головне, що крім Засрашки нас ніхто не примушував позбутися ядерної зброї. Краще вивчіть тему і не пишіть дурню.
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01.12.2024 17:03 Відповісти
Звичайно б наклали, аналогічно як на кндр, іран - бо країна з ядерною зброєю з невизначеним статусом - це пряма загроза США.
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01.12.2024 17:55 Відповісти
Це серйозна ескалація, яка з розряду трагічної переходить в катастрофічну з перспективою стати адською.
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01.12.2024 10:25 Відповісти
Для європейських сцикунів ескалація, це коли Україна по Кацапії б"є! А коли Кацапія по Україні, то немає ніякої ескалації!
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01.12.2024 10:29 Відповісти
Та не ракетные, а артустановки и причем тут вообще Харьков. Какой идиот будет стрелять дефицитными снарядами на предельную дистанцию куда-то за горизонт? Это ничего не даст вообще.
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01.12.2024 10:42 Відповісти
Не турбуйтеся, зате в нас є єрмак, татаров і Найпотужніший, а ще асфальт, "95 квартал". Такого лайна немає в жодній, поважаючій себе країні світу.
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01.12.2024 10:47 Відповісти
Щоб тих корейців собаки зжерли, живцем
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01.12.2024 11:08 Відповісти
Що там за такі милі? Підійшов до мапи, приставив лінієчку, поділив на масштаб: від моєї харківської вулиці до кордону 25 кілометрів (аж ніяк не миль).
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01.12.2024 11:11 Відповісти
іріна не позорся
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01.12.2024 12:37 Відповісти
 
 