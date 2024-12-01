КНДР передала окупантам ракетні установки, якими армія РФ тепер може обстрілювати Харків, - Forbes

З початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила щонайменше 400 реактивних систем залпового вогню. Попри те, що Кремль розконсервував безліч старих пускових установок, але їхньої кількості недостатньо, щоб компенсувати втрати на полі бою й оснастити нові підрозділи. Тому Росія розраховує на РСЗВ з Північної Кореї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише аналітик Forbes Девід Акс,

За інформацією керівника українського Центру з протидії дезінформації Андрія Коваленка, КНДР передала Росії 100 артилерійських систем, серед яких самохідні гаубиці М1989 і ракетні установки М1991, а також мільйони артилерійських снарядів і десятки 7 500-фунтових балістичних ракет KN-23.

Гаубиці M1989 стріляють 170-міліметровими снарядами вагою по 45 кілограмів кожен на відстань щонайменше 40 кілометрів.

Однак M1991 - це нове потужне доповнення до артилерійських можливостей Росії, пише Акс:

"Стріляючи 240-міліметровими ракетами вагою 85 кілограмів на відстань до 37 миль (60 кілометрів), M1991 перевершують майже всі артилерійські системи, наявні на озброєнні України. Виняток становлять американські артилерійські ракетні системи високої мобільності українського виробництва".

Північна Корея розміщує ці установки вздовж кордону з Південною Кореєю. Вони здатні обстрілювати Сеул, який розташований саме за 37 миль від кордону. При цьому, на думку Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, пускові установки M1991 є "ключовим засобом, за допомогою якого Північна Корея наражає на небезпеку Сеул і Південну Корею".

При цьому на озброєнні Росії ці пускові установки можуть вражати українські траншеї і вести вогонь у відповідь по гаубицях і пускових установках самої України.

Крім того, підкреслює Акс, вони можуть вражати прифронтові міста, зокрема Харків, який розташований всього за 25 миль від російсько-українського кордону.

Що відомом про північнокорейську зброю?

М-1978 "Коксан" - північнокорейська самохідна артилерійська установка з гарматою калібром 170-мм. Про цю самохідну гармату доступної інформації небагато, оскільки Північна Корея є закритою країною.

"Коксан" є найбільш далекобійною ствольною артилерійською системою Корейської Народної Армії. Дальність стрільби зі звичайним осколково-фугасним снарядом становила 40 км, а з активно-реактивним снарядом на відстань до 60 км. Вважається що КНА також розробила хімічний боєприпас.

14 листопада 2024 року у Росії помітили корейські далекобійні САУ M1989 Koksan. Ймовірно, вони будуть використовуватися військовими КНДР. Також повідомлялось про навчання російських артилеристів на північнокорейських самохідних артилерійських установках.

Нагадаємо, днями ГУР МО України також повідомило, що КНДР передала Росії понад 100 балістичних ракет, 100 артсистем і мільйони снарядів.

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