КНДР надала Росії більше допомоги, ніж Європа для України,- Боррель

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що Північна Корея надала Росії більше військової допомоги, ніж Європа – Україні. Він закликає країни ЄС посилити військову допомогу Україні.

Заяву Верховного представника Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки наводить Euronews, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує тиснути повільно, але постійно... Ситуація на передовій погана, але українці чинять опір. Російська перевага залишається. Північна Корея надала їм значно більше, ніж ми змогли надати українцям... Нам потрібно прискоритися й робити більше і швидше. У нас є 1 млн снарядів. Це добре. Але Росія вистрілює 800 тис. снарядів на місяць. Цифри мають значення", - сказав топдипломат.

Боррель зазначив, що ЄС досяг "переломного моменту".

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"Ми досягли переломного моменту. Зараз настав момент, коли країни ЄС повинні вирішити: ми йдемо й ми підтримуємо",- додав шеф європейської дипломатії.

Раніше Боррель, який завершує роботу на своїй посаді, заявив, що попри величезну підтримку України, Євросоюзу не вдалося забезпечити її достатніми ресурсами в протистоянні з РФ.

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