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КНДР надала Росії більше допомоги, ніж Європа для України,- Боррель

Боррель про допомогу Україні

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що Північна Корея надала Росії більше військової допомоги, ніж Європа – Україні. Він закликає країни ЄС посилити військову допомогу Україні.

Заяву Верховного представника Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки наводить Euronews, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує тиснути повільно, але постійно... Ситуація на передовій погана, але українці чинять опір. Російська перевага залишається. Північна Корея надала їм значно більше, ніж ми змогли надати українцям... Нам потрібно прискоритися й робити більше і швидше. У нас є 1 млн снарядів. Це добре. Але Росія вистрілює 800 тис. снарядів на місяць. Цифри мають значення", - сказав топдипломат.

Боррель зазначив, що ЄС досяг "переломного моменту".

Читайте також: Більшість країн Євросоюзу підтримують продовження допомоги Україні, - Боррель

"Ми досягли переломного моменту. Зараз настав момент, коли країни ЄС повинні вирішити: ми йдемо й ми підтримуємо",- додав шеф європейської дипломатії.

Раніше Боррель, який завершує роботу на своїй посаді, заявив, що попри величезну підтримку України, Євросоюзу не вдалося забезпечити її достатніми ресурсами в протистоянні з РФ.

Читайте також: ЄС продовжить підтримувати Україну незалежно від дій адміністрації США, - Боррель

Автор: 

КНДР (1215) допомога (8336) росія (65098) Євросоюз (13391) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+28
При цьому в найкоротші терміни і без оголошень!
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30.11.2024 22:05
+21
І без тупих заборон бити по території ворога і соплежуйства.
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30.11.2024 22:11
+18
А Зе-слуги ще половину цієї допомоги РОЗКРАЛИ!
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30.11.2024 22:07
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При цьому в найкоротші терміни і без оголошень!
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30.11.2024 22:05 Відповісти
І без тупих заборон бити по території ворога і соплежуйства.
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30.11.2024 22:11 Відповісти
А Зе-слуги ще половину цієї допомоги РОЗКРАЛИ!
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30.11.2024 22:07 Відповісти
какіє vаши доказателства?
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30.11.2024 22:27 Відповісти
так західні партнери аудит провели.
у них "усі ходи записані" (с)
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30.11.2024 22:30 Відповісти
і де звіт про 50% крадіжок?
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30.11.2024 22:59 Відповісти
а тобі нахріна? ти все одно не прочитаєш та не повіриш.
всі звіти в Білому Домі та Нараді Європи.
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30.11.2024 23:45 Відповісти
а я тут до чого? Це публычне місце, наріт чекає.
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30.11.2024 23:49 Відповісти
тобто посилання нема й не буде. Побрехеньки .
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30.11.2024 23:50 Відповісти
за "побрехеньками" це тобі до Зеленського!
а посилання ти САМ можеш знайти, якщо IQ вище 40
10 сек у Гууглі:
https://oig.usaid.gov/sites/default/files/2024-11/OAR_Q4_Final.pdf
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01.12.2024 00:01 Відповісти
Це офіційний звіт
Офісу генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку
А ось ХТО ТИ ТАКИЙ?!
Ноунейм, що навіть на Цензорі зареєстрований менше року.
Бот Татарова.
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01.12.2024 00:33 Відповісти
А ти справді бухарь…
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01.12.2024 10:53 Відповісти
це фірма-прокладка, яка замовила в туреччині партію, але турки вирішили наваритися і підняти ціну . А коли їм вказали що ціни неадекватні з ринковими, списала відмову замовника на "хабарі".Хай подають у Високий суд Лондону.
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01.12.2024 13:33 Відповісти
ну-ну, а тепер ТИ давай посилання та докази:
про "фірму-прокладку" - де докази?
про "підняту ціну" - де чеки та прайси?
давай-давай, де-хто там "вказав що ціни неадекватні"?
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01.12.2024 18:25 Відповісти
ти їх вже надав - в тексті вказано що виконавець турецький. Про захмарні ціни в Туречччині на одяг для ВСУ вже писали на цензорі.
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01.12.2024 18:37 Відповісти
"захмарні ціни в Туречччині на одяг для ВСУ"
це ти про турецькі "зимові куртки" Резнікова?
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01.12.2024 18:48 Відповісти
какаяразніца?
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01.12.2024 20:38 Відповісти
15 сек у Гууглі:
https://bgdlc.com/press-releases/
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01.12.2024 00:03 Відповісти
Це летюча качина стая, без жодних доказів. У письмі стверждується еібито про "неодноразовість випадків". Якби це було так, вже б давно детективами ФБР були зафіксовані докази і передані до суду.Але крім скиглення нічого нема. Навіть в Украіні таких ділків ловлять і фіксують на гарячому.
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01.12.2024 00:11 Відповісти
Ця "летюча качина стая" просто більше НЕ ПРОДАСТЬ нам спорядження!
І ЗСУ будуть воювати у турецьких літніх халатах.
А суду ти ще дочекаєшся... хоча тоді вже буде ЗАПІЗНО щось робити та "пити боржомі".
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01.12.2024 00:38 Відповісти
це фірма-прокладка, яка замовила в туреччині партію, але турки вирішили наваритися і підняти ціну . А коли їм вказали що ціни неадекватні з ринковими, списала відмову замовника на "хабарі".Хай подають у Високий суд Лондону.
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01.12.2024 01:16 Відповісти
ти самим гейропа не заперечує що північнокорейські ракети разхерачать Польщу та Німеччину
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30.11.2024 22:09 Відповісти
А ЄС не соромно за таке взагалі? Що вона де факто програла ніщебродам, які все життя під санкціями?
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30.11.2024 22:12 Відповісти
Зате вони гарно навчилися закликати та висловлювати стурбованість.
Європа просто досі спить, заколисана десятиріччями мирного та ситого життя, а ті ніщеброди завжди готувалися до війни...
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01.12.2024 09:07 Відповісти
Від ЄС була саме допомога. А КНДР просто торгувала, як Швеція торгувала з 3 рейхом. Це абсолютно різні речі.
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30.11.2024 22:15 Відповісти
Жозеппу Бореллю респект за те що хочаб говоре правду про яку ніхто в ЄС не хоче говорити. Чи буде та сама допомога збільшена? мабуть ні оскільки країни ЄС роблять це свідомо. Вислови Шольца тільки чого стоять. Вони думають що якщо звіру кинути Україну то він буде ситий і про них забуде...але ні нікуя звір захоче нових лакомств і разом з залишками населення України яких він загоне в свою армію піде вбивати і гвалтувати поляків, словаків, мадярів, прибалтів і також на сам перед німців на яких у них вже давно слюньки течуть скуштувати тих самих фраулейн якіх їхні діди їпали під Бранденбурзькіми воротами на Берлін
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30.11.2024 22:17 Відповісти
Це мабуть не правда, бо пшеки постійно верещать, що вони найбільші у цій галактиці "помічники".
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30.11.2024 22:18 Відповісти
пшеки, це хто?
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30.11.2024 22:31 Відповісти
И кто тебе будет после таких слов помогать?
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01.12.2024 06:11 Відповісти
Это конечно неправда, что стоимостно что количественно. Естественно Европа передала на порядки больше, но если посчитать количество жителей Европы и сравнить с жителями Северной Кореи, если сравнить совокупный ВВП Европы с экономикой Северной Кореи - вот тогда получается грустно. Но нужно понимать что Боррель это говорит не для себя или европейских политиков, и не для нас. Он говорит это для европейцев, которые уже должны давить на своих политиков для увеличения помощи Украине и для развития в Европе оборонной промышленности, которую уже за последние 30 лет сожрали мыши.
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30.11.2024 22:18 Відповісти
Снарядов передали больше чем Европа
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30.11.2024 22:25 Відповісти
Северная Корея была на подкорме у СССР ещё со времён войны против Южной Кореи . Наверное там много запасов снарядов из бывшего союза , что Ким Чен передает сейчас рашистам ..
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30.11.2024 23:12 Відповісти
У північнокорейських балістичних ракетах KN-23/KN-24 виявлено іноземні компоненти 2023 року випуску, - ГУР МО. Джерело: https://censor.net/ua/p3521703
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30.11.2024 23:22 Відповісти
А если посчитать сколько нам передали еще старых советских боеприпасов, сколько стрелкового оружия, гранатометов, мин и так далее - мы этим уже 2 года воюем, своих старых довоенных запасов уже наверняка не осталось. В любом случае нет смысла спорить кто больше дал, смысл в том что для того чтобы качественно и количественно нарастить помощь странам запада нужным совсем небольшие капиталловложения по их меркам. Там нет такого чтобы военные заводы работали в 3 смены, да и новых заводов почти нет. Но мы прекрасно знаем что они умеют строить заводы с нуля за полгода - вопрос только в бабках.
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01.12.2024 00:31 Відповісти
Зато європа понтов наколотила...!!!
Усяких "обсуждєній".омовляння орбанів та іншого непотрвба...,дзвінків хвуйлу....
А скільки усяких "занепокоїнь"!!!!!
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30.11.2024 22:19 Відповісти
Клепають день і ніч - а Європа на розслабоні
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30.11.2024 22:20 Відповісти
С Европой все не так просто. Иногда напрягая булки, можно только порвать штаны.
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30.11.2024 22:33 Відповісти
Ну хоть кто-то наконец признался.
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30.11.2024 22:21 Відповісти
Это не так. Никакая голодная КНДР, не способна и близко финансировать млн-ю армию( в отличии от запада, по отношению к украинской армии и её бюджетников). Поко есть 0, 007 процента помощи от них, тупо в артиллерии. И столько же в личном составе, с очень ограниченными вариациями возможностей к слову.
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30.11.2024 22:55 Відповісти
Вроде как 60% снарядов это корейские снаряд
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30.11.2024 22:57 Відповісти
Нет. Маленький процент. Корейский снаряд, это печаль. И кто его получает, считай пиши пропало.
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30.11.2024 23:00 Відповісти
Они дают определенные калибры, потому что далеко не все вооружение у них пересекается и обратно совместимо с старым советским. По данным осинтеров на начало войны у рашки было порядка 20 миллионов боеприпасов, которые много лет делал совок. И эти казавшиеся бесконечными склады закончились примерно за год. Теперь по информации аналитиков кацапы имеют примерно 5000 выстрелов в день, тогда как летом 22 года это могло быть и 50 и 60 тысяч. Ставили орудия рядами, рядом прямо из жд составов выгружали на грунт горы боеприпасов и лупили пока стволы не покраснеют. А потом закончилась и лафа, и снаряды. Никакая КНДР не способна своим производством закрыть все безграничные хотелки рашки, и уж если по данным разведки кацапы производят в год порядка 2 миллионов боеприпасов - то я не допускаю вариант что северная Корея производит столько же или больше. 99% что то что они передают рашке это старые запасы с хранения, просроченые боеприпасы либо неходовой для них калибр. Допустить чтобы свихнувшийся на войне Ким, армия которого является его единственной защитой и способом угрожать всему остальному миру, отдал бы столько что это бы начало угрожать боеспособности его армии - я не могу. Да и сами кацапы подтверждают что корейские боеприпасы находятся в плохом состоянии сохранности, помимо того что еще и низкого качества. Да - стреляет и убивает, но если взять ТТХ орудия и снаряда, и посмотреть что у эталонного снаряда 50% на дальности в 15 км должны иметь разлет по дальности 150-200 метров, а по факту имеют 500-1000 - то попасть таким снарядом в точечную цель можно только случайно. И в таком случае количество снарядов не совсем конвертируется в боевую эффективность
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01.12.2024 00:41 Відповісти
Пара - пара - пам !
От і все ...
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30.11.2024 22:56 Відповісти
Та ЄС чекають коли китайськокорейські війська будуть... топтати всіх підряд, там в ЄС ...у нас теж російсько мовні думали шо вбивати будуть тільки українців а ї...ти будуть тільки рускомовних ...
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30.11.2024 23:33 Відповісти
Дивно, що Європа взагалі допомагає, а ні разом з кацапами воює проти України.
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30.11.2024 23:47 Відповісти
Орбан, фіцо і польські фермери вже давно за кацапів воюють
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01.12.2024 10:24 Відповісти
Нічого дивного ...14 році ЄС напряглася ,бо чекала шо Україна впаде ...а тут Порох намалювався , з доказами ,шо українці це Європа ...чим дуже їх розчарував ...ім треба все на шару і хліб і надра , безвіз викрутили у них з кишені ...тому і не сподобався ім Порошенко , 🤡 підсунули на розрахунок ...помилилися всі і ЄС і українці ,..а тут і китай в спину дмухає , от тепер страшно ...
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01.12.2024 00:24 Відповісти
 
 