КНДР предоставила России больше помощи, чем Европа - Украине, - Боррель

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Северная Корея предоставила России больше военной помощи, чем Европа - Украине. Он призывает страны ЕС усилить военную помощь Украине.

Заявление Верховного представителя Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности приводит Euronews, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия продолжает давить медленно, но постоянно... Ситуация на передовой - плохая, но украинцы оказывают сопротивление. Российское преимущество остается. Северная Корея предоставила им значительно больше, чем мы смогли предоставить украинцам... Нам нужно ускориться и делать больше и быстрее. У нас есть 1 млн снарядов. Это хорошо. Но Россия выстреливает 800 тыс. снарядов в месяц. Цифры имеют значение", - сказал топ-дипломат.

Боррель отметил, что ЕС достиг "переломного момента".

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"Мы достигли переломного момента. Сейчас настал момент, когда страны ЕС должны решить: мы идем и мы поддерживаем",- добавил шеф европейской дипломатии.

Ранее Боррель, который завершает работу на своем посту, заявил, что несмотря на огромную поддержку Украины, Евросоюзу не удалось обеспечить ее достаточными ресурсами в противостоянии с РФ.

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