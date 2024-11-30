КНДР предоставила России больше помощи, чем Европа - Украине, - Боррель
Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Северная Корея предоставила России больше военной помощи, чем Европа - Украине. Он призывает страны ЕС усилить военную помощь Украине.
Заявление Верховного представителя Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности приводит Euronews, информирует Цензор.НЕТ.
"Россия продолжает давить медленно, но постоянно... Ситуация на передовой - плохая, но украинцы оказывают сопротивление. Российское преимущество остается. Северная Корея предоставила им значительно больше, чем мы смогли предоставить украинцам... Нам нужно ускориться и делать больше и быстрее. У нас есть 1 млн снарядов. Это хорошо. Но Россия выстреливает 800 тыс. снарядов в месяц. Цифры имеют значение", - сказал топ-дипломат.
Боррель отметил, что ЕС достиг "переломного момента".
"Мы достигли переломного момента. Сейчас настал момент, когда страны ЕС должны решить: мы идем и мы поддерживаем",- добавил шеф европейской дипломатии.
Ранее Боррель, который завершает работу на своем посту, заявил, что несмотря на огромную поддержку Украины, Евросоюзу не удалось обеспечить ее достаточными ресурсами в противостоянии с РФ.
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у них "усі ходи записані" (с)
всі звіти в Білому Домі та Нараді Європи.
а посилання ти САМ можеш знайти, якщо IQ вище 40
10 сек у Гууглі:
https://oig.usaid.gov/sites/default/files/2024-11/OAR_Q4_Final.pdf
Офісу генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку
А ось ХТО ТИ ТАКИЙ?!
Ноунейм, що навіть на Цензорі зареєстрований менше року.
Бот Татарова.
про "фірму-прокладку" - де докази?
про "підняту ціну" - де чеки та прайси?
давай-давай, де-хто там "вказав що ціни неадекватні"?
це ти про турецькі "зимові куртки" Резнікова?
https://bgdlc.com/press-releases/
І ЗСУ будуть воювати у турецьких літніх халатах.
А суду ти ще дочекаєшся... хоча тоді вже буде ЗАПІЗНО щось робити та "пити боржомі".
Європа просто досі спить, заколисана десятиріччями мирного та ситого життя, а ті ніщеброди завжди готувалися до війни...
Усяких "обсуждєній".омовляння орбанів та іншого непотрвба...,дзвінків хвуйлу....
А скільки усяких "занепокоїнь"!!!!!
От і все ...