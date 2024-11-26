ЕС продолжит поддерживать Украину вне зависимости от действий администрации США, - Боррель

Европейский Союз продолжит поддерживать Украину независимо от политики новой администрации в США.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы должны продолжать работать, чтобы предоставить Украине поддержку, в которой она нуждается. Мы, европейцы, действуем независимо от того, что господин Трамп хочет делать. Мы имеем собственные обязательства и собственные возможности. Когда мы заявляем о том, что имеем стратегическую автономию, самое малое, что мы можем сказать и сделать - это продолжать поддерживать Украину. Мы не завершаем это по приказу со стороны господина Трампа", - подчеркнул Боррель.

Он подчеркнул, что, хотя действия США остаются важными, ЕС должен активизировать собственные усилия для помощи украинской обороне.

Также Боррель сообщил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига участвует во встрече министров иностранных дел G7, чтобы информировать о ситуации в Украине. "Мы возобновим наше приобщение к поддержке Украины. Это позиция Европейского Союза", - добавил он.

Ранее Боррель отметил, что российская война против Украины пробудила Европу, но еще не заставила ее действовать в полную силу.

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