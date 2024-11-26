ЄС продовжить підтримувати Україну незалежно від дій адміністрації США, - Боррель

Європейський Союз продовжить підтримувати Україну незалежно від політики нової адміністрації у США.

Про це заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо продовжувати працювати, щоб надати Україні підтримку, якої вона потребує. Ми, європейці, діємо незалежно від того, що пан Трамп хоче робити. Ми маємо власні зобов’язання та власні спроможності. Коли ми заявляємо про те, що маємо стратегічну автономію, найменше, що ми можемо сказати і зробити, – це продовжувати підтримувати Україну. Ми не завершуємо це за наказом із боку пана Трампа", - наголосив Боррель.

Він підкреслив, що, хоча дії США залишаються важливими, ЄС має активізувати власні зусилля для допомоги українській обороні.

Також Боррель повідомив, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга бере участь у зустрічі міністрів закордонних справ G7, щоб інформувати про ситуацію в Україні. "Ми поновимо наше долучення до підтримки України. Це позиція Європейського Союзу", - додав він.

Раніше Боррель зазначив, що російська війна проти України пробудила Європу, але ще не змусила її діяти на повну силу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель заявив, що європейська допомога Україні виявилася недостатньою