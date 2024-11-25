Боррель заявив, що європейська допомога Україні виявилася недостатньою

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що попри величезну підтримку України, Євросоюзу не вдалося забезпечити її достатніми ресурсами в протистоянні з РФ.

Про це він написав у своєму блозі, в якому підбиває підсумок свого мандата глави дипломатії ЄС, що завершується в листопаді, інформує Цензор.НЕТ.

Боррель заявив, що Європі потрібно докласти більше зусиль, щоб підтримати Україну у війні проти Росії.

"Ми продовжили нашу фінансову, гуманітарну та військову підтримку України. Наразі ми виділили 122 млрд євро на ці цілі, включно з 45 млрд євро на військову підтримку. Ми також нещодавно вирішили використати доходи від заморожених російських активів, щоб гарантувати цю допомогу Україні в майбутньому", - заявив топдипломат.

Водночас він визнав, що обсяги наданої допомоги Україні від ЄС виявилися недостатніми.

"Але, незважаючи на все це, нам не вдалося надати Україні достатньо ресурсів для захисту... Зима буде дуже суворою для українців, з масовими відключеннями електроенергії. Нам також не вдалося надати Україні достатньої підтримки, особливо щодо боєприпасів",- сказав шеф європейської дипломатії.

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Окрім цього, Боррель закликає європейські країни зміцнювати власну обороноздатність на тлі війни РФ проти України.

"У нас немає вибору: вкрай важливо, щоб ми стали здатними забезпечити власну безпеку. Наш добробут і майбутнє не можуть і надалі залежати від настроїв американських виборців на Середньому Заході кожні чотири роки",- наголосив дипломат.

Раніше Боррель повідомляв, що Україна вже отримала від Європейського Союзу обіцяний мільйон боєприпасів.

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