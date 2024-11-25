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Новини Війна
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Боррель заявив, що європейська допомога Україні виявилася недостатньою

Жозеп Боррель про допомогу Україні

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що попри величезну підтримку України, Євросоюзу не вдалося забезпечити її достатніми ресурсами в протистоянні з РФ.

Про це він написав у своєму блозі, в якому підбиває підсумок свого мандата глави дипломатії ЄС, що завершується в листопаді, інформує Цензор.НЕТ.

Боррель заявив, що Європі потрібно докласти більше зусиль, щоб підтримати Україну у війні проти Росії. 

"Ми продовжили нашу фінансову, гуманітарну та військову підтримку України. Наразі ми виділили 122 млрд євро на ці цілі, включно з 45 млрд євро на військову підтримку. Ми також нещодавно вирішили використати доходи від заморожених російських активів, щоб гарантувати цю допомогу Україні в майбутньому", - заявив топдипломат.

Водночас він визнав, що обсяги наданої допомоги Україні від ЄС виявилися недостатніми.

"Але, незважаючи на все це, нам не вдалося надати Україні достатньо ресурсів для захисту... Зима буде дуже суворою для українців, з масовими відключеннями електроенергії. Нам також не вдалося надати Україні достатньої підтримки, особливо щодо боєприпасів",- сказав шеф європейської дипломатії.

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Окрім цього, Боррель закликає європейські країни зміцнювати власну обороноздатність на тлі війни РФ проти України. 

"У нас немає вибору: вкрай важливо, щоб ми стали здатними забезпечити власну безпеку. Наш добробут і майбутнє не можуть і надалі залежати від настроїв американських виборців на Середньому Заході кожні чотири роки",- наголосив дипломат.

Раніше Боррель повідомляв, що Україна вже отримала від Європейського Союзу обіцяний мільйон боєприпасів.

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Автор: 

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Топ коментарі
+4
Це так, Європа сита і багата, а Україна бідна і пограбована, що радянським союзом, що місцевими корупціонерами, які себе називають елітою. На нас напав великий і жорстокий ворог, який не вагаючись запускає ракети в домівки жінок і дітей, а цього монстра вигодувала і фактично відродила Європа, купуючи у фашистів і нацистов раші нафту і газ за величезні гроші, не звертаючи увагу, що там розвивався культ лічності двох ліліпутів, ненависть до сусідів і знищення народів, які вони поработили. Це Ваша провина і ви сьогодні маєте нас підтримати грошима і санкціями проти агресора.
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25.11.2024 17:00
+3
Вам Україна цю істину майже три роки втлумачує. Якщо демократичний світ хоче вижити, мусить вкладати потужні ресурси в Україну. Немає у світі нікого сильнішого і хоробрішого за українського солдата. Україна - гарантія миру і спокою у європіейській частині світу.
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25.11.2024 17:11
+3
Майже одинадцять років. А то у нас виходить, що війна з 2022, а з 2014 це так, нічого страшного не сталося.
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25.11.2024 17:18
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що вони різко всі прозріли, мабуть до дощу,(
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25.11.2024 16:56 Відповісти
Не всі, а деякі політики, бо ще є багато народу в країнах ЕС, які підтримують росію.
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25.11.2024 17:01 Відповісти
Дякуємо пан Боррель але ви це вже казали разів зо триста. Краще дійте бо нашим оборонпромівцям все до сраки їх цікавлять гроші та майно в Європі та США.
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25.11.2024 16:59 Відповісти
Це так, Європа сита і багата, а Україна бідна і пограбована, що радянським союзом, що місцевими корупціонерами, які себе називають елітою. На нас напав великий і жорстокий ворог, який не вагаючись запускає ракети в домівки жінок і дітей, а цього монстра вигодувала і фактично відродила Європа, купуючи у фашистів і нацистов раші нафту і газ за величезні гроші, не звертаючи увагу, що там розвивався культ лічності двох ліліпутів, ненависть до сусідів і знищення народів, які вони поработили. Це Ваша провина і ви сьогодні маєте нас підтримати грошима і санкціями проти агресора.
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25.11.2024 17:00 Відповісти
а товариш селіванов каже, що зброї вдосталь. Ви там може домовтесь?
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25.11.2024 17:01 Відповісти
Вам Україна цю істину майже три роки втлумачує. Якщо демократичний світ хоче вижити, мусить вкладати потужні ресурси в Україну. Немає у світі нікого сильнішого і хоробрішого за українського солдата. Україна - гарантія миру і спокою у європіейській частині світу.
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25.11.2024 17:11 Відповісти
Майже одинадцять років. А то у нас виходить, що війна з 2022, а з 2014 це так, нічого страшного не сталося.
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25.11.2024 17:18 Відповісти
Виявилось недостатньо ( знизали плечима та й розійшлися)
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25.11.2024 17:12 Відповісти
Та невже?! Оце тільки сьогодні БАрдель помітив?
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25.11.2024 17:21 Відповісти
Ми це й так знаємо. Це таке визнання, що ви не здатні тримати Україну на плаву?
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25.11.2024 17:30 Відповісти
Головне вчасно визнати «ми облажались», а далі-з чистого листа..
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25.11.2024 18:47 Відповісти
європейська допомога Україні виявилася недостатньою тому Европа висловила передчасну і спізнілу крайню необхідність великої занепокоєності .... і все
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25.11.2024 20:31 Відповісти
Що ви хочете від Бореля, коли сам Буданов ( !!!) сам Буданов ! Голова української розвідки, казав, що восени каву в Криму і що тих ракет ну ще на 2 рази а потім будемо москалів брати голими руками! То що ви хочете від закордонника щоб той думав і планував? Тут 2га особа в країні по номіналу каже що у нас все чудово!
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25.11.2024 23:26 Відповісти
Ну так Потрошенко все вкрав, всю допомогу!!! Посадіт вже його, скіки можна обкрадать наріт ?!
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26.11.2024 08:21 Відповісти
 
 